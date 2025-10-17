శ్రీనివాసులంతా ఒకే చోట - అరుదైన ఘట్టానికి వేదిక కానున్న కరీంనగర్
ఒకే వేదికపై సమావేశమవ్వనున్న శ్రీనివాస్ అనే పేరున్న వ్యక్తులు - ఆత్మీయ కలయికకు వేదికగా నిలుస్తున్న కరీంనగర్ - రెండేళ్ల క్రితం మనమంతా శ్రీనివాసులమే అనే పేరుతో వాట్సాప్ గ్రూప్ రూపొందిన వ్యక్తి
Published : October 17, 2025 at 9:37 PM IST
Srinivas Name Persons Get Together : ఒకరు ఇద్దరు కాదు వందలాది మంది ‘శ్రీనివాస్’ అనే పేరున్న వారంతా ఒక చోట కలిస్తే వింతగా ఉంటుంది కదా! అలాంటి ఏకనామధేయం కలిగిన వారి ఆత్మీయ కలయికకు కరీంనగర్ వేదికగా నిలుస్తోంది. గడిచిన రెండు సంవత్సరాలుగా వీరంతా ఒకచోట కలిసి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పేరున్న సభ్యులంతా సమూహంగా ఏర్పాటై రెండేళ్లైన సందర్భంగా అక్టోబర్ 26న మరోమారు వేడుకను జరుపుకోబోతున్నారు. 2023 అక్టోబరు 29వ తేదీన కరీంనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన వూట్కూరి శ్రీనివాస్రెడ్డి తన పేరు కలిగిన వారందరితో ‘మనమంతా శ్రీనివాసులమే’ అనే పేరుతో ఓ వాట్సప్ గ్రూప్ను రూపొందించారు. అందులో భిన్న వృత్తుల్లో ఉన్న వారిని పరిచయం చేసుకుంటూ ఇంకొంతమందిని జత చేశారు. ఈ విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శ్రీనివాస్ అనే పేరున్నవారి సంఖ్యను పెంచుతూ పోయారు. మొదటి ఏడాదిలో 6,580 మంది పలు గ్రూపులతో కలిశారు. తరువాత ఒకే నామధేయం కలిగిన వారందరూ కలిసి ‘ తెలంగాణ శ్రీనివాసుల సేవా సంస్థ’ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం 28 వాట్సాప్ సమూహాల్లో దాదాపుగా 22,600 మంది వరకున్నారు.
రికార్డు సాధనే లక్ష్యంగా : ఇప్పటి వరకు కరీంనగర్తోపాటు పలుచోట్ల శ్రీనివాసులంతా కలిసి ఆత్మీయ సమావేశాలతోపాటు పలు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలనూ నిర్వహించారు. మొదట కరీంనగర్లోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో 108 మంది కలిసి ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. తరువాత తలసీమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారికోసం రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించగా 700 మంది పాల్గొని తమ రక్తాన్ని దానం చేసి తోడ్పాటును అందించారు. శ్రీనివాస్ అనే పేరు పెట్టడం ప్రస్తుతం తగ్గడంతో ఈ నామం ప్రాధాన్యాన్ని తెలపాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే ఈ విధంగా ఒకచోట చేరి సేవా, సామాజిక కార్యక్రమాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందుతున్నామని వారు వివరించారు.
హాజరవ్వనున్న వేలాది మంది శ్రీనివాసులు : ఈ శ్రీనివాసులంతా ఐక్యత, సేవ, విద్యా ప్రోత్సాహం, ఆరోగ్య పరిరక్షణ, ఆధ్యాత్మిక భావన అనే 5 అంశాలతో తరచూ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. 2024 అక్టోబరు 27న కరీంనగర్లోని టీటీడీ కల్యాణ మండపంలో జరిగిన మొదటి వార్షికోత్సవానికి 760 మంది సభ్యులు హాజరయ్యారు. ఈ నెల 26వ తేదీన జరిపే రెండో వార్షిక వేడుకకు వేలాది మంది శ్రీనివాసులు హాజరవనున్నారు. భవిష్యత్తులో దేశవిదేశాల్లో ఉన్న శ్రీనివాసులంతా వేల సంఖ్యలో ఒకేచోట గుమిగూడటం. తిరుమల శ్రీనివాసుడిని వీరంతా కలిసి ఒకేసారి దర్శనం చేసుకోవడం లాంటి కార్యక్రమాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక రికార్డుతో గుర్తింపు పొందాలనే దిశగా అడుగులేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటాయి. అదీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగడమనేది చాలా విశేషమనే చెప్పాలి. సాధారణంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా కుటుంబాల్లో శ్రీనివాస్ అనే పేరు వినిపిస్తుంది. మరి ఈ శ్రీనివాసుల ప్రయత్నం ఫలించాలని మనమంతా కోరుకుందాం! ఈ అరుదైన ఘట్టానికి మరోసారి కరీంనగర్ వేదిక అవ్వబోతోంది.
