రూ.లక్ష డిపాజిట్ చేస్తే నెలకు రూ.24 వేలు - స్క్రబ్బర్ ప్యాకేజింగ్ పేరుతో రూ.10 కోట్లు మోసం
ఇంట్లోనే ఉంటూ స్క్రబ్బర్ ప్యాకేజింగ్తో ఉపాధి కల్పిస్తామని ప్రకటనలు - రూ.30 వేలతో మెషిన్ కొనుగోలు తప్పనిసరి - ప్యాకింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత సరుకును తిరిగి అప్పగిస్తే రూ.24 వేలు పారితోషికం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 10:33 AM IST
Dish Cleaning Scrubbers Packing Scam In Satyanarayanapuram : ఇంట్లోనే ఉంటూ స్క్రబ్బర్ ప్యాకేజింగ్ పనులు చేసుకునేలా జీవనోపాధి కల్పిస్తామని నమ్మించి దాదాపు రూ. 10 కోట్ల మేర భారీ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా వేలాది మంది ప్రజల నుంచి భారీగా డబ్బు వసూలు చేసిన నిర్వాహకులు, రాత్రికి రాత్రే దుకాణాన్ని మూసేసి (బోర్డు తిప్పేసి) పరారయ్యారు. దీంతో బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
సులభంగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చనే ఆశ : గిన్నెలు శుభ్రం చేసే స్క్రబ్బర్లను ప్యాక్ చేయడం ద్వారా డబ్బు సంపాదించవచ్చనే ఆశతో ప్రజలు ఈ పథకం పట్ల ఆకర్షితులయ్యారు. ఫలితంగా చాలా మంది ఆయా సామాగ్రిని తీసుకుని ప్యాకింగ్ పనిని పూర్తి చేశారు. అయితే నిర్వాహకులు ఆ ఉత్పత్తులను మార్కెట్లో విక్రయించడంలో లేదా ప్రజల నుంచి సేకరించిన డిపాజిట్లను తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలం కావడంతో ఈ పథకం కుప్పకూలింది. ఈ ఘటన విజయవాడలోని సత్యనారాయణపురంలో వెలుగుచూసింది. పోలీసులు ఈ వ్యవహారంపై కేసు నమోదు చేశారు. అధిక రాబడి వస్తుందనే ఆశతో పెట్టుబడి పెట్టిన పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు దాదాపు రూ.10 కోట్ల వరకు నష్టపోయి, ఆర్థికంగా చితికిపోయారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్ - యూట్యూబ్లలో ప్రచారాలు : కృష్ణా జిల్లా కనూరుకు చెందిన పసుపులేటి అంకుశం, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో సత్యనారాయణపురంలోని ఆదిశేషయ్య వీధిలో 'మాషా అల్లాహ్ ఎంటర్ప్రైజెస్' పేరుతో ఒక కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ వ్యాపారంలో మరో నలుగురు డైరెక్టర్లు కూడా భాగస్వాములుగా ఉన్నట్లు సమాచారం. స్క్రబ్బర్ ప్యాకింగ్, కోళ్ల పెంపకం, చిప్స్ తయారీ వంటి వ్యాపారాల గురించి ప్రచారం చేయడం ద్వారా ఆయన ప్రజల నమ్మకాన్ని పొందారు. ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్లలో ఈ పథకం గురించి విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు. ఇతరులను ఈ పథకంలో చేర్పిస్తే అదనపు డబ్బు వస్తుందనే ఆశతో చాలా మంది ఇందులో చేరారు.
సత్యనారాయణపురం, లక్ష్మీ నగర్, అయోధ్య నగర్, శ్రీనగర్ కాలనీ, కేదారేశ్వరపేట, పూర్ణానందంపేట, గవర్నర్పేట, బావాజీపేట, దుర్గాపురం, రైల్వే కాలనీ, బెంజ్ సర్కిల్, రామవరప్పాడు, అజిత్ సింగ్ నగర్, పాయకాపురం, నున్న, కొండపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం, అగిరిపల్లి, గన్నవరం, హనుమాన్ జంక్షన్ వంటి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు ఇందులో పాల్గొన్నారు. శుక్రవారం బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది.
"'మాషా-అల్లా' మాకు ఈ కంపెనీ గురించి సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిసింది. ఇంట్లోనే ఉంటూ డబ్బు సంపాదించాలనే లక్ష్యంతో, స్క్రబ్బర్లను ప్యాక్ చేయడానికి మేము అందులో చేరాం. ముడి పదార్థాలు అందించడానికి ముందుగా అందులో పెట్టుబడి పెట్టమని వారు మాకు చెప్పారు. మొదట్లో వారు మాకు మంచి జీతాలు ఇచ్చినందువల్ల నమ్మకంతో అప్పు చేసి మరి అందులో పెట్టుబడులు పెట్టాం. కానీ ఇప్పుడు ఆ కంపెనీని మూసేశారు. వారి ఫోన్లు కూడా అందుబాటులో లేవు. పోలీసులు వారిని త్వరగా అరెస్టు చేసి, కోర్టు కేసులు పెట్టకుండా మాకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం" -మోసపోయిన బాధితులు
ప్రతి రూ.1 లక్షకు రూ.24,000: ఈ పథకంలో చేరడానికి సభ్యులు రూ.30,000 వెచ్చించి స్క్రబ్బర్ ప్యాకింగ్ యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేయాల్సి ఉండేది. అదనంగా వారు రూ.1 లక్ష డిపాజిట్ చేస్తే, నిర్వాహకుడు వారికి తగిన పరిమాణంలో స్క్రబ్బర్లు, 'MXO' బ్రాండ్ కలిగిన ప్యాకింగ్ కవర్లను అందించేవారు. ప్యాకింగ్ పూర్తి చేసి ఆ సరుకును తిరిగి అప్పగించిన తర్వాత సభ్యులకు పారితోషికంగా రూ.24,000 చెల్లించేవారు. ప్రారంభంలో చెల్లింపులు సకాలంలో జరగడంతో చాలా మంది ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టారు. ఎక్కువ మంది సభ్యులను చేర్పించిన వారికి విదేశీ పర్యటనలు వంటి బహుమతులు కూడా ఇచ్చేవారు.
అయితే అధిక ఉత్పత్తి, ఉత్పత్తులను ఆశించిన స్థాయిలో విక్రయించలేకపోవడం వల్ల గిడ్డంగిలో భారీగా సరుకు నిల్వ ఉండిపోయింది. నిర్వాహకులు సభ్యులకు చెల్లింపులు చేయలేని పరిస్థితి తలెత్తడంతో, వారు ఆ కార్యకలాపాలను నిలిపివేసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు. బాధితులలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. శుక్రవారం నాడు 132 మంది బాధితులు సత్యనారాయణపురం పోలీస్ స్టేషన్ను సందర్శించారు. వీరిని సుమారు రూ.70 లక్షల మేర మోసం చేసినట్లు వెల్లడైంది. పరారీలో ఉన్న నిర్వాహకుల కోసం గాలించేందుకు పోలీసులు ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
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