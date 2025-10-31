'నో' అంటే ఆగాల్సిందే - నేను దాటేస్తా అంటే ప్రాణాలు గాల్లోకే!
వర్షాలు కురవడంతో ఉగ్రపూపం చూపుతున్న నదులు, వాగులు - ఇలాంటి సమయాల్లో మానవ తప్పిదాల వల్ల సంభవిస్తున్న మరణాలు - వరద ప్రవాహంలో రోడ్లపై రాకపోకలు సాగిస్తూ తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్తున్న ప్రజలు
Published : October 31, 2025 at 1:23 PM IST
Losing Lives While Trying to Cross Rivers : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో గత రెండేళ్లుగా నదులు, వాగులు ఉగ్రరూపం చూపుతున్నాయి. లోవెవల్ వంతెనల వద్ద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో వాటిపై రాకపోకలు సాగించవద్దని అధికారులు ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినప్పటికీ 'నేను దాటేస్తా' అనే అతి విశ్వాసంతో కొందరు ఉప్పొంగే నదుల్లో దిగి తిరిగిరాని లోకాలను వెళ్లిపోతున్నారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు భారీ వర్షాలకు కారణమైతే, మానవ తప్పిదాల వల్ల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి.
ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లోని నదులు, వాగులు భారీ వర్షాల సమయంలో మృత్యుపాశాలుగా మారుతున్నాయి. వరద ఉద్ధృతి పెరిగిన ప్రతిసారీ ప్రజలు అత్యవసరమైతేనే బయటికి వెళ్లాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. అయినా కొందరు నిర్లక్ష్యంగా నదులు దాటడానికి ప్రయత్నించి ప్రాణాలు కోల్పోయే ఘటనలు పునరావృతమవుతున్నాయి. ఉభయ జిల్లాల్లో గత సంవత్సరం సెప్టెంబరులో సంభవించిన వరదల్లో 14 మంది, ఈ ఏడాది ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అలాంటి ఘటనల్లో కొన్ని,
- ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన మోతీలాల్, అతడి కూమర్తె, యువ శాస్త్రవేత్త అశ్విని గతేడాది ఆకేరులో గల్లంతయ్యారు. చదువు కోసం దిల్లీకి వెళ్తున్న అశ్విని విమానాన్ని అందుకుంటుందో లేదోనన్న ఆందోళన మోతీలాల్ను ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగును దాటేలా చేసింది. ఆ సమయంలో చేసిన చిన్నపాటి సాహసం వారి ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది.
- కొణిజర్ల మండలం అంజనాపురం, ఏన్కూరు మండలం జన్నారం మధ్యనున్న రహదారి వంతెనపై బుధవారం నిమ్మవాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించింది. దీని పైనుంచి డీసీఎంను దాటించేందుకు డ్రైవర్ మురళి ప్రయత్నించారు. అక్కడి స్థానికులు వారించినా అతి విశ్వాసంతో వాహనం నడిపి, వాగులో గల్లంతవటం గమనార్హం.
- సిద్దిపేట జిల్లాలో అక్కన్నపేట మోత్కులపల్లి వాగులో వరద ఉద్ధృతికి భార్యభర్తలు గల్లంతయినట్లు సమాచారం. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం ప్రణయ్, కల్పన దంపతులు భీమదేవరపల్లి మండలం నుంచి అక్కన్నపేటకు బయల్దేరారు. మల్లారం దగ్గర రోడ్డు దెబ్బతిన్నట్లు గుర్తించి వారు వేరే దారిలో వెళ్లారు. ఈ మార్గమధ్యంలో మోత్కులపల్లి వద్ద వాగులో కొట్టుకుపోయారు. ఉదయం అక్కడే ఓ ద్విచక్ర వాహనాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు. ఆ బండి నంబర్ ద్వారా వివరాలు ఆరా తీశారు. గల్లంతయిన వారి కోసం స్థానికుల సాయంతో పోలీసులు గాలింపు ముమ్మరం చేశారు.
- ఖమ్మం జిల్లాలో ఓ మండలంలోని కేశవాపురం తిప్పారెడ్డిగూడెం గ్రామాల మధ్య ఉండే రాళ్లవాగులో ఓ కారు కొట్టుకుపోయింది. రోడ్డుపై ప్రవహిస్తున్న రాళ్లవాగును దాటుతున్న క్రమంలో ఆ కారు నెమ్మదిగా పక్కకు దిగిపోయింది. చూస్తుండగానే కారు నీటిపై తేలియాడుతూ పంట పొలాల మీదకు కొట్టుకుపోయింది. అదృష్టవశాత్తు కారులో ఉన్నవారు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.
గల్లంతవ్వడానికి కారణాలు ఇవే :
- వరద ప్రవాహం వాహనాలు, మనుషులను తేలికగా కొట్టుకుపోయేలా చేస్తుందనే వాస్తవాన్ని గుర్తించకపోవటం.
- ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో పటిష్ఠమైన హెచ్చరిక బోర్డులు లేకపోవటం.
- అక్కడక్కడ నదులు, వాగులపై వంతెనలు సరిగ్గా లేకపోవటం.
మీ జాగ్రత్తలే మీకు శ్రీరామరక్ష :
- వాతావరణ హెచ్చరికలు, అధికారుల సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
- రోడ్లు లేదా వంతెనపై ఒక్క అడుగు లోతులో నీరు ప్రవహిస్తున్నా ప్రయాణాన్ని నిలిపివేయాలి.
- వరదల సమయంలో సురక్షితంగా ఉండటమే తెలివైన నిర్ణయం. ప్రయాణం ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు కానీ, ప్రాణం అత్యంత విలువైనదని గుర్తించాలి.
