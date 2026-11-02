22 క్యారెట్ గోల్డ్ వద్దు! - 9 క్యారెట్ల ఆభరణాలే ముద్దు
9 Carats Gold Jewelry : బంగారం రేట్లు గణనీయంగా పెరగడంతో తక్కువ క్యారెట్ నగలు కొనేందుకు ప్రజల ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దీంతో ఇటీవల 9 క్యారెట్ల పసిడి నగలు విరివిగా అమ్ముడవుతున్నాయి.
Published : November 2, 2026 at 1:47 PM IST
బంగారమంటే కేవలం ఓ మెటల్ మాత్రమే కాదు. చాలా మందికి ఓ ఎమోషన్. మధ్యతరగతి వారికి చిన్నమొత్తాల పెట్టుబడి. అవసరంలో ఆదుకునే ఆపద్భాందవుడు. మరికొందరికి స్టేటస్ సింబల్. అందుకే దశాబ్దాలుగా పసిడికి భారతీయులతో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. ధరలు ఆకాశానికి అంటుతున్నా కనీసం ఒక్క గ్రామైనా కొనుక్కోవాలని ఆరాటపడుతుంటారు. అయితే ఇప్పుడు పుత్తడి కొనుగోళ్ల తీరు మారింది. గతానికి భిన్నంగా బంగారాన్ని చూస్తున్న పరిస్థితి. మరి పసిడి కొనుగోళ్లలో వచ్చిన మార్పులేంటో తెలుసుకుందాం.
లైట్ వెయిట్ ఆభరణాల కొనుగోలుకు ఆసక్తి
తక్కువ పెట్టుబడితోనూ ఎంతో కొంత బంగారం కొనే వెసులుబాటు ఉంది. పెద్దగా నష్టం ఉండదు. అందుకే ఎంతో మంది బంగారం కొనేందుకు ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఇక పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షలు ఉంటే కాస్త కూడా బంగారం లేకపోతే ఎలా అని కొనేవారు చాలా మందే ఉన్నారు. అయితే దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా బంగారం అంటే 24, 22 క్యారెట్లే. అందులోనూ ఆభరణాలంటే డైమండ్స్ మినహా అంతా 22 క్యారెట్లే. కానీ ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్లో మార్పు కనిపిస్తోంది. మార్కెట్లోకి 9 క్యారెట్లు మొదలుకొని 14, 18 క్యారెట్ల బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగింది. ఇక 22 క్యారెట్లయినా తక్కువ బరువుతో ఉండే ఆభరణాలవైపు కొనుగోలుదారులు మొగ్గుచూపుతున్నారని చెబుతున్నారు వ్యాపారులు.
"ప్రస్తుతం బంగారం ధర పెరుగుతూనే ఉంది. కొనాలంటే ఎక్కువ డబ్బులు కావాల్సి వస్తోంది. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా మంచిమంచి ఆభరణాలు లైట్ వెయిట్తో వస్తున్నాయి. వీటిని కొనేందుకు కస్టమర్లు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని హాల్మార్కింగ్లో చేర్చడం ద్వారా మరింత కొంటున్నారు. ఎక్కువగా బీడ్స్ జ్యువెల్లరీ తీసుకునేందుకు వస్తున్నారు" - హరిణి, ఎస్వీజే లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ జ్యువెల్లరీ నిర్వాహకురాలు
4 నుంచి 10 గ్రాముల్లోనే నెక్లెస్లు
ఇటీవల బంగారం ధరలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. అలా అని కాస్తో కూస్తో ఆభరణాలు లేకుండా ఎలా అనుకుంటున్నారు ప్రజలు. ఈ ఆలోచనల నుంచి వచ్చినవే లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ జ్యువెల్లరి. తక్కువ క్యారెట్లతో ఆభరణాలు తయారు చేయటం వీటి ఉద్దేశం. ఒకప్పుడు కనీసం 3తులాలు పెడితే కానీ రాని నెక్లెస్లు ఇప్పుడు 4 నుంచి పది గ్రాముల్లోనూ అందుబాటులోకొచ్చాయి. 5 నుంచి 7 తులాలు లేనిదే డిజైన్ చేయలేని హారాలు ఇప్పుడు 3 తులాల్లోనే మార్కెట్లో మెరిసిపోతున్నాయి. ధరలు పెరగటంతో తక్కువ బరువులో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేందుకు కస్టమర్లు ఇష్టపడుతున్నారు.
హాల్మార్కింగ్లో చేర్చడంతో మరింత ఊతం
ఇక గ్రాములోనే చెవిపోగులు, బ్రేస్లెట్లు, 4 గ్రాముల్లోనే పూసలతో అల్లిన బంగారు హారాలు వస్తుండటంతో వినియోగదారులు ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. లైట్ వెయిట్ డిజైన్లతో పాటు కస్టమర్ల మనసు దోచేస్తున్న మరో విశేషం 9, 14, 18 క్యారెట్ల బంగారం. ప్రస్తుతం పది గ్రాముల 22క్యారెట్ల పసిడికి రూ.1.30 లక్షల వరకు పలుకుతోంది. అయితే 9 క్యారెట్ల ధర రూ.44వేల వరకే ఉంది. గ్రాము 14 క్యారెట్ల బంగారానికి రూ.8వేలు, 18 క్యారెట్లు రూ.10వేల వరకు ఉంది. దీంతో తక్కువ క్యారెట్లతో ఆభరణాలు కొనే వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. దీనికి తోడు కేంద్ర ప్రభుత్వం 9 క్యారెట్లను హాల్ మార్కింగ్లో చేర్చటం మరింత ఊతమిచ్చింది. దీంతో తక్కువ ఖర్చుతో బంగారం కొనుగోలు చేసేందుకు జైకొడుతున్నారు.
"ఇప్పుడున్న రేట్ల వల్ల చాలామంది లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ కొనేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా యువతకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు 22 క్యారెట్ల బంగారమే కొనేవాళ్లం. ఇలా 9, 14 క్యారెట్లు ఉందని తెలీదు. చాలామందికి డైమండ్ అంటే 18 క్యారెట్లు, బంగారం అంటే 22 క్యారెట్లే అని తెలుసు. ప్రధానమంత్రి 9 క్యారెట్ల బంగారం గురించి చెప్పిన తర్వాత ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇది అందరూ కొనేందుకు అందుబాటు ధరలో ఉంటుంది" - శ్రావ్య, వినియోగదారు
పెరిగిన పుత్తడి ధరల్లో నగలు కొనాలని భావించే వారు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నది లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ జ్యువెల్లరీ, తక్కువ క్యారెట్లు, లేదా వెండి ఆభరణాలకు గోల్డ్ కోటింగ్ వేయించి చేస్తున్న ఆభరణాలవైపే. దీంతో వ్యాపారాలు సైతం ఆ దిశగా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త డిజైన్లు అందుబాటులోకి తెచ్చి, వినియోగదారులను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తుండటం విశేషం.
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