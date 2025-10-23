ETV Bharat / state

దేశంలో మనకే అత్యధిక అప్పులు - ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఏపీ, తెలంగాణ ప్లేస్ ఎంతంటే?

అత్యధికంగా అప్పులు చేస్తున్న తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు - వెల్లడించిన కేంద్ర గణాంకాల శాఖ తాజా సర్వే నివేదిక - బ్యాంకింగ్​ వ్యవస్థతో అనుసంధానమైన వారు కర్ణాటక తర్వాత ఏపీలోనే ఎక్కువ

Telugu People in Debt
Telugu People in Debt (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 2:24 PM IST

Telugu People in Debt : ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతున్న వేళ వారి అవసరాలు కూడా అదేస్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి. విలాసవంతమైన జీవితం కోసం డబ్బులను విచ్చల విడిగా ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియ కొవిడ్​ తర్వాత నుంచి ఇంకా పెరుగుతూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ప్రజలు డబ్బుల కోసం అప్పు చేయాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. దీంతో దేశంలోనే అత్యధికంగా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎక్కువగా అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయారు. ఈ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్​ మొదటి స్థానంలో ఉండగా, తెలంగాణ రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

2020-21 లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 43.7 శాతం మంది, తెలంగాణలో 37.2 శాతం మంది అప్పుల్లో చిక్కుకున్నట్లు కేంద్ర గణాంకాల శాఖ తాజాగా విడుదల చేసిన సర్వే నివేదిక వెల్లడించింది. ఏపీలో 15 ఏళ్లకు పైబడిన జనాభాలో 92.3 శాతం మంది బ్యాంకింగ్​ వ్యవస్థకు అనుసంధానం (ఫైనాన్సియల్​ ఇంక్లూజన్) అయ్యారు. ఈ విషయంలో కర్ణాటక (95.9 శాతం) తర్వాతి స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్​ నిలిచింది.

అయితే కర్ణాటకలో 23.2 శాతం మందిపైనే అప్పుల భారం అనేది ఉంది. తెలంగాణలో 86.5 శాతం మందే ఫైనాన్షియల్​ ఇంక్లూజన్​ పరిధిలో ఉన్నారు. ఈ విషయంలో దేశంలోని పెద్ద రాష్ట్రాల్లో 14వ స్థానంలో తెలంగాణ ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సగటున 92.1 శాతం మంది జనాభా ఫైనాన్షియల్​ ఇంక్లూజన్​ పరిధిలో ఉన్నారు. మిగిలిన 31.8 శాతం మంది అప్పుల్లో చిక్కుకున్నారు. ఈ విషయంలో ఈశాన్య రాష్ట్రాల పరిస్థితి కాస్త మెరుగ్గా ఉంది.

తక్కువ మంది ఉండే కుటుంబ సభ్యులపై అప్పుల భారం ఎక్కువ : ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రజల్లో 80.2 శాతం మంది ఫైనాన్షియల్​ ఇంక్లూజన్​ పరిధిలోకి వస్తున్నారు. కేవలం 7.4 శాతం మందికే అప్పులు ఉన్నాయి. ఫైనాన్షియల్​ ఇంక్లూజన్​ హిందువుల్లో 88.1 శాతం, ముస్లింలలో 80.8 శాతంగా ఉంది. ఈ విషయంలో పురుషుల్లో 89.8 శాతంతో పోలిస్తే మహిళలు(84.5 శాతం) వెనుకబడి ఉన్నారు. అప్పుల ఊబిలో ఓబీసీలు 16.6 శాతం మంది ఎక్కువగా కూరుకుపోయారు. అలాగే గిరిజనులు 11 శాతం మంది తక్కువగా ఉన్నారు. ఎక్కువ మంది సభ్యులు కలిగిన కుటుంబాలపై అప్పుల భారం తక్కువగా ఉండగా, తక్కువ మంది సభ్యులు కలిగిన కుటుంబాలపై అప్పుల భారం ఎక్కువగా ఉంది.

రుణభారంలో వివిధ రాష్ట్రాల పరిస్థితి ఇలా
రాష్ట్రం రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారి (శాతం) ఫైనాన్సియల్​ ఇంక్లూజన్​ (శాతం)
ఏపీ 43.7 92.3
తెలంగాణ 37.2 86.5
కేరళ 29.9 91.0
తమిళనాడు 29.4 92.0
కర్ణాటక 23.2 95.9

అతి తక్కువ రుణభారం ఉన్నవి :

రాష్ట్రం రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారు(శాతం) ఫైనాన్సియల్​ ఇంక్లూజన్​(శాతం)
దిల్లీ 3.4 87.3
ఛత్తీస్​గఢ్​ 6.5 91.1
అస్సాం 7.1 80.4
గుజరాత్​ 7.2 80.8
ఝార్ఖండ్​ 7.5 86.7

సామాజిక వర్గాల వారీగా

వర్గం అప్పుల్లో ఉన్నవారు(శాతం) ఫైనాన్సియల్​ ఇంక్లూజన్​(శాతం)
ఎస్టీ 11.0 84.5
ఎస్సీ 14.6 86.3
ఓబీసీ 16.6 87.5
ఇతరులు 12.5 88.5

మతపరంగా :

వర్గం అప్పుల్లో ఉన్నవారు(శాతం) ఫైనాన్సియల్​ ఇంక్లూజన్​(శాతం)
హిందువులు 14.9 88.1
ముస్లింలు 12.3 80.8
ఇతరులు 15.8 86.6

కుటుంబాల పరంగా :

వర్గం అప్పుల్లో ఉన్నవారు(శాతం) ఫైనాన్సియల్​ ఇంక్లూజన్​(శాతం)

నలుగురికంటే

తక్కువ సభ్యులున్నవి

 17.8 89.7
5-7 మంది ఉన్నవి 12.8 85.7
8 మంది కంటే ఎక్కువ ఉన్నవి 10.0 83.4

