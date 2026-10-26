27 నుంచి రాష్ట్రంలో వర్షాలు - ఈసారైనా నీటి బొట్టును ఒడిసిపడదామా?
Precautions To Save Water - జనాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ భూగర్బజలాలను వెలికి తీస్తున్నారు. దీంతో నీటి శాతం తగ్గుతుంది. ఎల్నినోను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రజలు నీటిని పొదుపుచేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
Published : October 26, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 3:55 PM IST
Precautions To Save Water : మనిషి మనుగడకు నీరు జీవనధారం. కానీ నీటి శాతం ఏటికేడు తగ్గిపోతూ వస్తోంది. జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోవటం, అలాగే ఇతర కారణాల వల్ల భూగర్భ జలాలను విచ్చలవిడిగా వెలికి తీస్తున్నారు. కానీ వినియోగానికి తగ్గట్లు నీటి సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టడం లేదు. నీటిని సరిగ్గా పొదుపు చేసుకోకుండా విచ్చలవిడిగా వాడుతున్నారు. దీంతో అంతటా నీటి లభ్యత తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితులకు ఎల్నినో కూడా తోడైంది. దీంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో అప్పుడప్పుడు కురుస్తున్న వర్షపు నీటిని కాపాడుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇప్పటి నుంచే సన్నాహాలు
రాష్ట్రంలో ఈ నెల 28 నుంచి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టేందుకు పలుచోట్ల ప్రజలు సిద్ధమయ్యారు. దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు ఇప్పటి నుంచే మొదలుపెట్టారు. నల్గొండ జిల్లా సంస్థాన్ నారాయణపురం మండలం వావిళ్లపల్లిలో వర్షం నీటిని ఒడిసిపట్టి నిల్వ చేసేందుకు ఆ ఊరి ప్రజలు ఓ ట్యాంకును నిర్మించారు. రాష్ట్రంలోని కొన్ని గ్రామాల్లో వీబీజీ రామ్జీ పథకం కింద నీటిని ఒడిసిపెట్టేందుకు గుంతలు తవ్వుతున్నారు.
సంరక్షణకు ఇవి పాటించడం ఉత్తమం
- వర్షం కురిసే సమయంలో ఇళ్లపై నుంచి వర్షపు నీరు పడుతుంది. దానిని భూమిలోకి ఇంకేలా గుంతలు ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే ఇంట్లో వాడిన నీటిని కూడా ఆ గుంతలోకి వెళ్లేలా చూడాలి.
- పంట పొలాల్లో కందకాలు వంటివి తవ్వి వృథా నీటిను అందులోకి పంపించాలి. వ్యవసాయంలో బిందు సేద్యాన్ని పాటించాలి.
- ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్ నుంచి వృథా నీరు వస్తుంది. ఆ నీటిని ఇంకుడు గుంతలు, చెట్లకు మళ్లించాలి. స్నానాలకు షవర్లు వాడకుండా బకెట్ నీటిని ఉపయోగించాలి. ఇళ్లలో నీటి లీకేజీలు కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
పదేళ్లుగా వర్షపు నీటిపైనే ఆధారం
నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన ఆనందం నాగరాజు అనే వ్యక్తి వర్షపు నీరు నిల్వ చేసేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. ఆయన పదేళ్ల క్రితం ఇల్లు కట్టారు. ఆ సమయంలోనే ఇంట్లో సహజ సిద్ధమైన ఫిల్టర్, ప్రత్యేక సంపుతో పాటు ఇంటి పైన ప్రత్యేక నీటి ట్యాంకు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అంటే ట్యాంకును బొగ్గు, మట్టి ఇటుకలు, సున్నపు రాయి, ఇసుకతో తయారు చేశారు. వర్షపు నీటిని ఈ ఫిల్టర్లోకి పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ నీటిని వారు వాడుకునే సంపులోకి పంపిస్తున్నారు. సేకరించిన నీటిని పైపుల ద్వారా నేరుగా వంటగదిలోకి పంపి, అదే నీటిని వారు తాగడానికి కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో వర్షాలు
అర్నాబ్ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రేపు, ఎల్లుండి వర్షాలు కురవనున్నాయి. రేపు జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగాం, సిద్ధిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. గంటలకు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఎల్లుండి ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబ్బాద్ జిల్లాలకు అతిభారీ వర్ష సూచనలు ఉన్నాయి. ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అక్కడ గంటకు 50 నుంచి 60 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి, సూర్యాపేట, వరంగల్, హన్మకొండ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచ ఈ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
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