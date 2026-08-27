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జ్ఞాపకాలన్నీ కృష్ణమ్మకు వదిలేసి - బరువెక్కిన హృదయంతో ఊరికి కన్నీటి వీడ్కోలు!

ఊళ్లు ఖాళీ చేస్తున్న వెలిగొండ ముంపు గ్రామాల ప్రజలు - ఇల్లు, వాకిలీ వదిలి వెళ్లాలంటే బాధగా ఉంటుందన్న జనం - తరాల అనుబంధాలు తెంచుకుని బాధాతప్త వీడ్కోలు

Veligonda Project Updates
ఊళ్లు ఖాళీ చేస్తున్న వెలిగొండ ముంపు గ్రామాల ప్రజలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 8:22 AM IST

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People Evacuating Villages due to Veligonda Project : ఊరంటే మన బాల్యాన్ని మోసిన నేల. మన ఆటపాటలు, చిరునవ్వులకు చిరునామా. కలిసి బతికిన మనుషులు. మనసువిప్పి మాట్లాడుకునే స్నేహితులు. ఓనమాలు దిద్దిన బడి. మొక్కిన గుడి. ఇలాంటి భావోద్వేగాలన్నీ ముడిపడిన ఊరికి దూరంగా ఉండాలంటే ఏదోలా ఉంటుంది. అలాంటిది అసలు ఆ ఊరితో అనుబధం శాశ్వతంగా తెగిపోతుందంటే ఆ బాధ వర్ణణాతీతం. ప్రస్తుతం వెలిగొండ ముంపు గ్రామాలది ఇలాంటి వేదనే. అభివృద్ధికి ఊపిరి పోస్తూ అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతున్న ఊళ్లపై ప్రత్యేక కథనం.

ఈ ఊళ్లలో సందడి కొన్నాళ్లలో కనుమరుగు కాబోతోంది. వీధులు ఖాళీ అవుతాయి. ఇళ్లు బోసిపోతాయి. బడి బోరుమంటుంది. ఏళ్ల తరబడి రైతు చెమటతో తడిసిన పొలాలు కృష్ణా జలాలతో మునిగిపోనున్నాయి. వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రారంభోత్సవం తర్వాత ఈ ఊళ్లన్నీ సంతోషం నుంచి శూన్యంలోకి వెళ్లిపోతాయి.

జ్ఞాపకాలన్నీ కృష్ణమ్మకు వదిలేసి: వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రారంభోత్సవానికి ముహూర్తం దగ్గరపడడంతో ముంపు గ్రామాల ప్రజలు ఊళ్లు వదిలి వెళ్లిపోతున్నారు. పుట్టిపెరిగిన జ్ఞాపకాలన్నీ కృష్ణమ్మకు వదిలేసి బరువెక్కిన హృదయంతో బయటకు వెళ్తున్నారు. నేలతల్లితో అనుబంధాన్ని తెంచుకోలేక రైతుల కళ్లు చెమ్మగిల్లుతున్నాయి. ఉద్యోగాల కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లినవారు సెలవు పెట్టి మరీ ఊళ్లకు వస్తున్నారు. పూర్వ విద్యార్థులు కూడా విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన బడిని చివరిసారిగా చూసుకుంటున్నారు. తరగతి గదులు, ఆవరణలో తిరుగుతూ సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారు. ఫోన్లలో జ్ఞాపకాలు భద్రపరుచుకుంటున్నారు.

ఇకపై ఏ బడికి వెళ్లాలో?: ప్రస్తుతం ముంపుగ్రామాల పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఇకపై ఏ బడికి వెళ్లాలో తెలియని అయోమయంలో ఉన్నారు. కొత్త పాఠాశాలు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు.? అక్కడికి ఎలా వెళ్లాలో స్పష్టత ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. అభివృద్ధికి తమ ఊరిని త్యాగం చేసి కొత్త చిరునామాలకు వెళ్లినా పాత ఊరు మాత్రం గుండెల్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుందని చెబుతున్నారు.

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VELIGONDA PROJECT UPDATES
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VILLAGES EVACUATED DUE TO VELIGONDA

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