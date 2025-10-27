ఒకే పల్లెలో 10 రాష్ట్రాల ప్రజలు - తెలంగాణలో ఆ ఊరు ఎక్కడుందంటే?
భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీకగా టీఆర్నగర్ - ఒకే ఊర్లో 10 రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రజలు - జగిత్యాల జిల్లాలోని టీఆర్నగర్పై స్పెషల్ స్టోరీ
Published : October 27, 2025 at 1:08 PM IST
10 States People in One Village : అనగనగా ఒక ఊరు. అక్కడ 10 రాష్ట్రాల ప్రజలు జీవిస్తున్నారు. ఇదేదో కథలా ఉందే అనుకుంటే మీరు 'తప్పు'లో కాలేసినట్లే. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా అలాంటి పల్లె నిజంగానే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. ఇప్పడు ఆ ఊరి జనాభా దాదాపు 9 వేల మంది. అక్కడ దాదాపు అన్ని భాషలు మాట్లాడే వారు ఉన్నారు. మరి ఆ ఊరి కథేంటి? ఏ విధంగా అన్ని రాష్ట్రాల వారు అక్కడకు చేరారో తెలుసుకుందామా?
ఒకే పల్లెలో 10 రాష్ట్రాల ప్రజలు : దేశంలో అన్ని వర్గాలు, మతాల వారు ఉంటారు. కానీ ఆ పల్లెలోనే దాదాపు సగం రాష్ట్రాల జనాభా నివాసం ఉంటున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రానికి సమీపంలోనే ఆ పల్లెటూరు ఉంది. దానిపేరే టీఆర్నగర్ (తారకరామనగర్). 1984లో అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన అనంతరం పేదలకు ఇళ్లు నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతో నర్సింగాపూర్ శివారులోని భూములను తీసుకొని పక్కా ఇళ్లను నిర్మించారు. ఒక్కొక్కరు గ్రామంలో చేరటంతో దానిని గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పాటు చేశారు. గత పురపాలక ఎన్నికల్లో జగిత్యాల పట్టణంలో ఆ గ్రామాన్ని విలీనం చేశారు.
9 వేల జనాభా : ఈ టీఆర్నగర్ గ్రామంలో 2 వార్డులతో దాదాపు 9 వేల మంది జీవిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉంటున్న వారిలో గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 10 జిల్లాలకు చెందిన వారుండగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, దిల్లీ తదితర 10 రాష్ట్రాలకు పైగా జనాభా ఇక్కడ నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు. ఈ రెండు దశాబ్దాల కాలంలో జన్మించిన వారు తమది ఇదే ప్రాంతంగా చెప్పుకొంటారు.
సర్వ మతాలు, అన్ని వర్గాలు : టీఆర్నగర్ గ్రామం భిన్నత్వానికి ప్రతీకగా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ క్రైస్తవ, ముస్లిం, హిందూ, సిక్కులతో పాటు అన్ని వర్గాలవారు ఉన్నారు. వారంతా ఎంతో ఐకమత్యంగా ఉంటారు. నాలుగు దేవాలయాలుండగా, మూడు మసీదులు, రెండు చర్చిలు, సిక్కుల కోసం గురుద్వార్ కూడా ఉంది. ముస్లింలకు ఉర్దూ స్కూల్, ఇతరులకు మదర్సా అనే అరబ్ బడి ఉంది. అక్కడే వారి పిల్లలు విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. దాదాపు అన్ని భాషలు మాట్లాడే వారు గ్రామంలో నివాసం ఉంటున్నారు. టీఆర్నగర్ను మరింత అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరముందని గ్రామస్థులు విన్నవిస్తున్నారు.
వలసకు కారణం : జగిత్యాల పట్టణంతో పాటు, కోరుట్ల, మెట్పల్లి, కరీంనగర్ పట్టణాలకు సమీపంలో టీఆర్నగర్ గ్రామం ఉంది. ఉపాధి కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన వారికి టీఆర్నగర్లో (తారకరామనగర్) అద్దె ఇళ్లు తక్కువ ధరకు లభించడం, గ్రామంలో ఎక్కువగా కూలీలు ఉండటంతో తాము కూడా కలిసి ఉందామనే ఆలోచనతో ఇక్కడే చాలా కాలంగా ఉండిపోయారు. ఈ ప్రాంతంలో చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు, ఇటుక బట్టీల్లో పనిచేసే కూలీలున్నారు. సమీపంలోనే పట్టణాలు ఉండటం వల్ల వ్యాపారాలతో లాభసాటిగా ఉండటం వారంతా ఇక్కడే స్థిరపడేవిధంగా చేసింది. ఇలాంటి గ్రామం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండటం నిజంగా విశేషమే అని చెప్పాలి. ఎక్కడో సుదూర ప్రాంతం నుంచి పొట్టకూటికోసం వచ్చి ఇక్కడ అంతా ఒక్కటిగా ఉండటం గొప్పవిషయం.
