బస్సులు చాలట్లేదు - రైళ్లు నడపండి మహాప్రభో! - ఉత్తర తెలంగాణ వాసుల రిక్వెస్ట్
North Telangana People Travel Issue : హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్న ఉత్తర తెలంగాణవాసులకు వారి సొంతూళ్లకు వెళ్లాలంటే రోడ్డు మార్గమే ప్రధాన ఆధారమవుతోంది. సికింద్రాబాద్, కరీంనగర్ మధ్యలో రైళ్లు నడపాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
Published : November 21, 2026 at 12:00 PM IST
ఉపాధి, విద్య, వ్యాపారం కోసం ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి రాష్ట్ర రాజధానికి వలసొచ్చి స్థిరపడిన లక్షలాది మందికి తమ సొంతూళ్లకు వెళ్లడం నరకప్రాయంగా మారింది. ప్రధానంగా నగర తూర్పు ప్రాంతాలైన చర్లపల్లి, ఘట్కేసర్, మౌలాలి, బోడుప్పల్, తార్నాకల్లో నివసిస్తున్న కరీంనగర్, వరంగల్ జిల్లావాసులు తమ సొంతూళ్లకు వెళ్లాలంటే తీవ్ర అవస్థలు పడాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్, కరీంనగర్ వయా పెద్దపల్లి, కాజీపేట మీదుగా నమో భారత్ లేదా మెము రైళ్లను నడిపితే ఎంతో ఉపశమనం లభిస్తుందని ప్రయాణికుల సంఘాల ప్రతినిధులు కోరుతున్నారు.
రద్దీ వేళల్లో ప్రయాణికుల గోడు వర్ణనాతీతం
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, కరీంనగర్ మధ్య ప్రయాణానికి ఆర్టీసీ బస్సులే ప్రధాన ఆధారం. ఎక్స్ప్రెస్, డీలక్స్, రాజధాని, సూపర్ లగ్జరీ వంటి పలు రకాల బస్సులు ప్రతి 5 నిమిషాలకు ఒకటి అందుబాటులో ఉంటాయి. అయినా గమ్యస్థానాలకు చేరాలంటే సుమారు 4 గంటల సమయం పడుతోంది. దీనికి తోడు కనీస ఛార్జీ రూ.220 నుంచి మొదలవుతున్న లగ్జరీ బస్సు సర్వీసు మరింత భారంగా మారుతోంది. ఇక పండుగలు, వారాంతాల్లో రద్దీ పెరిగిందంటే ప్రయాణికులు పడే ఇబ్బందులు వర్ణనాతీతం.
బస్సుల కంటే రైళ్లలో రెట్టింపు సమయం వృథా
చవక ప్రయాణమైన రైలు విషయానికొస్తే కరీంనగర్ నుంచి కాచిగూడ మధ్యలో నడిచే డెము ప్యాసింజర్ (77650) రైలు ప్రయాణికుల సహనానికి పరీక్ష పెడుతోంది. ఈ రైలు జగిత్యాల, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మేడ్చల్ మీదుగా చుట్టూ తిరిగి సుమారు 309 కిలోమీటర్లు వెళ్లేసరికి ప్రయాణికులు గమ్యం చేరాలంటే 8 నుంచి 9 గంటల సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తోంది. నిజామాబాద్–మేడ్చల్ మధ్య సింగిల్ లైన్ ఉండటం, గంటకు 110 కిలోమీటర్ల వేగపరిమితి కారణంగా బస్సులతో పోలిస్తే రైలు ప్రయాణానికి రెట్టింపు సమయం వృథా అవుతోంది.
ప్రయాణాన్ని 4 గంటలకు తగ్గించొచ్చు
ప్రస్తుతం కరీంనగర్ నుంచి వయా పెద్దపల్లి, కాజీపేట మీదుగా సికింద్రాబాద్కు రైలు ప్రయాణానికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే కాజీపేట-పెద్దపల్లి మార్గంలో మూడో రైల్వే లైన్ కూడా పూర్తి వినియోగంలోకి వచ్చింది. కాజీపేట నుంచి ఘట్కేసర్ వరకు రెండో రైల్వే లైన్, ఘట్కేసర్ నుంచి సికింద్రాబాద్ మధ్య నాలుగో రైలు మార్గం కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. పెద్దపల్లి నుంచి సికింద్రాబాద్ మార్గంలో గంటకు 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలవు.
కరీంనగర్, పెద్దపల్లి మధ్య ఉన్న 35 కిలోమీటర్ల సింగిల్ లైన్ మార్గంలో కూడా రైళ్లు గంటకు 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడిచే సామర్థ్యం ఉంది. ఒకవేళ ఈ మార్గంలో ఆధునిక 'నమో భారత్' (ర్యాపిడ్ ట్రైన్) లేదా మెము రైలును ప్రవేశపెడితే కరీంనగర్, సికింద్రాబాద్ మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని కేవలం 3.5 నుంచి 4 గంటలకు తగ్గించొచ్చు.
ప్రయాణికులకు కలిగే ప్రయోజనాలివే
- ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీలతో పోలిస్తే, సామాన్యులకు రైలు ప్రయాణం మరింత చౌకగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
- సికింద్రాబాద్ వరకు రావాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీంతో ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టొచ్చు. ఉప్పల్, ఘట్కేసర్, చర్లపల్లి, మౌలాలీ, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాల్లో నివసించే ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలకు నేరుగా రైలు కనెక్టివిటీ అందుబాటులోకి వస్తుంది.
- సికింద్రాబాద్, కరీంనగర్ మార్గంలోని ఆయా ప్రాంతాల మధ్య వాణిజ్య, విద్యా సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి.
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