శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల జారీలో సాంకేతిక లోపం - ట్రస్టుకు విరాళం ఇచ్చేలోపే టికెట్లు ఖాళీ

శ్రీవాణి ట్రస్టుకు రూ.10 వేల విరాళం అందించేందుకు చాలా సమయం - ఒకేసారి శ్రీవాణి విరాళం, టికెట్‌ కొనుగోలు ఆప్షన్‌ తీసుకొచ్చే దిశగా చర్యలు చేపడుతున్న టీటీడీ

Published : January 15, 2026 at 9:48 AM IST

Tirumala Srivani Tickets Issue : టీటీడీ శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల జారీలో సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నెల 9వ తేదీ నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో కరెంట్‌ బుకింగ్‌ విభాగం కింద టీటీడీ టికెట్లను జారీ చేస్తోంది. ఒక రోజుకు 800 టికెట్లను అందుబాటులో ఉంచుతుండగా నిమిషాల్లోనే వాటిని భక్తులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. టీటీడీ వెబ్‌సైట్ https://tirupatibalaji.ap.gov.in/#/user లోకి వెళ్లి శ్రీవాణి కరెంట్‌ డొనేషన్‌ విభాగం కింద ఈ టికెట్లు పొందాల్సి ఉంటుంది. ముందుగా శ్రీవాణి ట్రస్టుకు సుమారు రూ.10,000 చొప్పున (గరిష్ఠంగా నలుగురికి) విరాళం అందించాలి. భక్తుల వివరాలు నమోదు చేశాక మాత్రమే పేమెంట్‌ గేట్‌వే వస్తుంది. ఈ విధానం పూర్తయ్యాక విరాళం ఇచ్చినట్లు సంక్షిప్త సమాచారం అందుతుంది. అనంతరం కరెంట్‌ బుకింగ్‌లో 800 శ్రీవాణి టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయా? లేదా? పరిశీలించుకుని దర్శన్‌ రిడెంప్షన్‌ / డోనర్‌ ప్రివిలేజెస్‌ కింద బుకింగ్‌ ఆప్షన్‌ ఎంచుకోవాలి. తిరుమల వచ్చిన భక్తులలో ఎంతమందికి శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు కావాలో వారందరూ రూ.500 చొప్పున నగదు చెల్లించి దర్శనానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

తప్పని నిరీక్షణ : భక్తులు శ్రీవాణి ట్రస్టుకు రూ.10 వేల విరాళం అందించేందుకు చాలా సమయం పడుతోంది. ఆ సమయంలో అప్పటికే గతంలో శ్రీవాణి ట్రస్టుకు రూ.10 వేల చొప్పున విరాళాన్ని అందించిన భక్తులు కొందరు రూ.500 చెల్లించి దర్శన టికెట్లను తీసుకుంటున్నారు. వీరికి సంవత్సరంలోపు దర్శనం టికెట్‌ పొందే వీలుంటుంది. దీంతో ఏరోజుకారోజు కరెంట్‌ బుకింగ్‌లో శ్రీవాణి టికెట్లు పొందాలని ఆశించే భక్తులకు మరింత ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. దీంతో శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు బుక్​ చేసుకోకుండా నేరుగా తిరుమల వచ్చిన భక్తులకు నిరాశే మిగులుతోంది. సదరు భక్తులు ఇంకొక రోజు కరెంట్‌ బుకింగ్‌ పొందాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. గతంలో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు ఆధ్వర్యంలో శ్రీవాణి టికెట్ల కోసం ఒకే విడతలో రూ.10,500 చెల్లించే వీలు భక్తులకు ఉండేది.

చర్యలు చేపడుతున్న టీటీడీ : ప్రస్తుతం మాత్రం ఓ ప్రైవేటు బ్యాంకు తీసుకొచ్చిన నూతన విధానంలో ముందుగా రూ.10 వేలు విరాళం ఇచ్చి ఆ తర్వాతే రూ.500 టికెట్‌ కొనాల్సి వస్తోంది. పలు ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో టీటీడీ ఐటీ విభాగం సదరు లోపాలు సరిదిద్దే ఏర్పాట్లను చేస్తున్నట్లు సమాచారం. మునుపటిలా ఒకేసారి శ్రీవాణి విరాళం, టికెట్‌ కొనుగోలు ఆప్షన్‌ తీసుకొచ్చే దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిసింది. నూతన విధానాన్ని నెలరోజులపాటు పరిశీలించనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపిన నేపథ్యంలో ఈ సమస్య వెలుగులోకి వచ్చింది.

శ్రీవాణి దర్శనం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: దాతలకు VIP బ్రేక్ దర్శన ప్రవేశం లభిస్తుంది. సాధారణ క్యూలతో పోలిస్తే తక్కువ సమయంలోనే దర్శనం అవుతుంది. వృద్ధ భక్తులు, కుటుంబాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్, విమానాశ్రయ బుకింగ్‌ల ద్వారా ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది.

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 గంటలు : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 గంటలు పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 73,014 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి 19,639 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.27 కోట్లు.

