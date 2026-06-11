అల్పపీడన ద్రోణి - నేడు పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు
ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం - ఈదురు గాలుల ధాటికి నిలిచిపోయిన విద్యుత్ సరఫరా - రోడ్డుపై వర్షం నీరు చేరడంతో ఇబ్బందులు పడ్డ వాహనదారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 12:45 PM IST
Ap Rain Alerts Today In State : మధ్య బంగాళాఖాతం నుంచి కర్ణాటక, కోస్తా ఆంధ్ర తెలంగాణ వరకు విస్తరించి ఉన్న అల్పపీడన ద్రోణి కారణంగా, ఈ రోజు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. మార్కాపురం, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే అల్లూరి సీతారామరాజు, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు పడవచ్చని ఆయన తెలిపారు.
ద్రోణి కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాతావరణ పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. తీవ్రమైన ఎండల నుంచి ఉపశమనం లభించినప్పటికీ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు అనేక జిల్లాల్లో జనజీవనాన్ని అస్తవ్యస్తం చేశాయి. రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణాలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది అలాగే కొన్ని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.
బుధవారం సాయంత్రం కురిసిన భారీ వర్షం : బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని గరికిపాలెంలో 72.5 మి.మీ, లావేరులో 64.5 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైందని ఆయన వెల్లడించారు. విశాఖపట్నం జిల్లా పెందుర్తి మండలంలో బలమైన ఈదురు గాలులు, తుఫాను తరహా పరిస్థితులు బీభత్సాన్ని సృష్టించాయి. భారీ వర్షాల వల్ల ప్రధాన రహదారులు నీట మునిగాయి. కాలువలు పొంగిపొర్లడంతో వీధుల్లో మోకాలి లోతు నీరు చేరింది. భారీ వర్షంతో పాటు నిలిచిన నీరు కారణంగా వాహనదారులు, పాదచారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. గుంతలమయమైన రోడ్లపై ప్రయాణించడం ప్రమాదకరంగా మారింది.
విజయవాడలో బుధవారం రాత్రి నుంచి ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. కుండపోత వర్షాల వల్ల అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. రామవరప్పాడు, ప్రసాదంపాడు, ఎనికేపాడు ప్రాంతాల్లోని జాతీయ రహదారి భాగాలు భారీగా చేరిన వర్షపు నీటితో చెరువును తలపించాయి, దీనివల్ల వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. బలమైన గాలుల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది.
బాపట్ల జిల్లాలోని చీరాల ప్రాంతాల్లో కూడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. తెల్లవారుజాము నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల ప్రధాన వీధులు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు, ప్రయాణికులు, రోడ్లపై నడిచే వాళ్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈదురు గాలులు, వర్షం ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. రేపల్లె తీర ప్రాంతాల్లో రాత్రి నుంచి వర్షం కురుస్తోంది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడింది. తెల్లారేసరికి ఆకాశం మేఘావృతమై చల్లటి గాలులు వీస్తున్నాయి. వర్షానికి పలుచోట్ల లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రధాన రహదారులు జలమయమయ్యాయి.
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