ముందు నమ్మిస్తారు - తర్వాత ముంచేస్తారు - చీటీల పేరుతో భారీగా మోసాలు
Frauds In Unauthorized Chit Funds అనధికారిక చీటీల వ్యాపారంతో ఎంతోమంది మోసపోతున్నారు. హైదరాబాద్లోనే ఇవి అధికంగా జరుగుతున్నాయి. వాటి బారిన పడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
Published : October 25, 2026 at 2:21 PM IST
Frauds In Unauthorized Chit Funds : అన్నా, అక్కా, వదిన అంటూ వరసలు కలుపుతారు. చుట్టుపక్కల వారితో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరచుకుంటారు. వ్యాపారాల్లో విశేష అనుభవం ఉన్నవారిగా నటిస్తారు. అనంతరం మెల్లగా చీటీల వ్యాపారం ప్రారంభిస్తారు. మొదట్లో అంతా సవ్యంగానే కనిపించినా, భారీ మొత్తం చేతికి రాగానే అడ్రస్ మార్చేస్తారు. కోట్ల రూపాయలతో ఉడాయించేస్తారు. చివిరికి చేతులెత్తేస్తారు. ఫలితంగా చీటీలను నమ్ముకున్న కుటుంబాలు ఒక్కసారిగా కుదేలవుతున్నాయి.
కేపీహెచ్బీలో తాజా ఘటన
ఏటా హైదరాబాద్లో ఇలాంటి అనధికారిక చీటీల పేరుతో వందల కోట్ల రూపాయల మోసాలు జరుగుతున్నాయి. కేపీహెచ్బీలో తాజాగా ఇలాంటి ఘటన మరొకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. కేపీహెచ్పీ కాలనీలో ఓ కుటుంబం ఏడేళ్లుగా అనధికారికంగా చీటీల నిర్వహిస్తున్నారు. అధిక లాభం వస్తుందని నమ్మించి 60 మంది నుంచి సుమారు రూ.40 కోట్లు వసూలు చేశారు. ఆ చీటీల గడువు దాటినా డబ్బులు ఇవ్వకుండా వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. చివరకు ఇంటికి వెళ్లి చూడగా, వారంతా బోర్డు తిప్పేశారని తెలిసి షాక్ అయ్యారు.
'టి-చిట్స్' ప్లాట్ఫారమ్
భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇటువంటి చీటీల మోసాలను అరికట్టడానికి బ్లాక్చెయిన్ ఆధారిత సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తోంది. మోసాలను కట్టడి చేసేందుకు 'టి-చిట్స్' పేరుతో ఓ ప్లాట్ఫారమ్ను ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ చాలామంది అనధికారిక చీటీల్లో డబ్బులు పెట్టి నష్టపోతున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరం సహా అనేక ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి మోసాలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ల పరిధిలో రూ.300 కోట్లకు పైగా మోసాలకు సంబంధించి 30కి పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి.
ఉదాహరణ ఇదే!
నగర శివారులోని అమీన్పూర్లో ఒక జంట మూడేళ్లుగా చీటీల వ్యాపారం నడుపుతూ స్థానికుల నమ్మకాన్ని చూరగొన్నారు. మొదట్లో కొంతమందికి రాబడులు చెల్లించినప్పటికీ ఆ తర్వాత భారీ పథకం పేరుతో సుమారు రూ.2 కోట్లు వసూలు చేసి, చివరకు పరారయ్యారు. మోసపోయిన వారంతా చిరుద్యోగులేనని తెలుస్తోంది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
- ప్రభుత్వ అనుమతి పొందిన చిట్ ఫండ్ కంపెనీలలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టండి.
- కేవలం తెలిసిన వ్యక్తులు లేదా పొరుగువారు నిర్వహిస్తున్నారని నమ్మి, అనధికారిక చీటీల్లో చేరకూడదు.
- ఇతర ప్రాంతాల నుండి వచ్చి, అద్దె ఇళ్లలో ఉంటూ చిట్టీల వ్యాపారం నడిపే వ్యక్తుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
- పెట్టుబడి పెట్టిన మూడు నెలలకే డబ్బు వెనక్కి తీసుకోవచ్చని చెప్పడం లేదా బ్యాంకుల కంటే ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తామని ఆశ చూపడం వంటివి మోసానికి సంకేతాలు కావచ్చు.
- ఒకవేళ మీరు ఇలాంటి మోసానికి గురైతే, వెంటనే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయండి.
మోసాలను అరికట్టడానికి కీలకం
'ప్రజలు చీటీలలో పెట్టుబడి పెట్టి, మోసాలకు గురికావడానికి ప్రధాన కారణం తెలిసిన వారు సిఫార్సు చేశారనే కారణమే. మొదట్లో నిర్వాహకులు సకాలంలో డబ్బు చెల్లించి నమ్మకాన్ని కలిగిస్తారు. దీనివల్ల చాలామంది మరింత డబ్బును పెట్టుబడిగా పెట్టి, చివరకు నష్టపోతారు. కొందరు వ్యక్తులు అద్దె ఇళ్లలో ఉంటూ, తాము చాలా ధనవంతులమని, విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నామని నమ్మించి మోసాలకు పాల్పడుతుంటారు. ప్రజలు ఇటువంటి మోసపూరిత కార్యకలాపాల పట్ల ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి' అని ఎల్బీనగర్ డీసీపీ అనురాధ సూచించారు.
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