హైదరాబాద్లో మోత మోగుతోంది - ఇలాగే ఉంటే చెవుడు ఖాయమంటున్న నిపుణులు
హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న శబ్ద కాలుష్యం - హృద్రోగులు, వృద్ధులు దూరంగా ఉండాలంటున్న వైద్యులు - శబ్ద కాలుష్యం ఎలా నివారించాలంటే?
Published : November 12, 2025 at 2:39 PM IST
Sound Pollution In Hyderabad : హైదరాబాద్లో శబ్ద, వాయు కాలుష్యాలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్లోని కార్వాన్, రాజేంద్రనగర్, మణికొండ, నార్సింగి ప్రాంతాల్లో శబ్ద అవధి వంద డెసిబుల్స్ దాటింది. ఇది సురక్షిత పరిమితి కంటే రెట్టింపు. మోడిఫైడ్ బైక్ సైలెన్సర్లు, డీజే హారన్ స్పీకర్లతో ఆయా ప్రాంతాల్లో మోత మోగుతోంది. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే వినికిడి లోపం కేసులు పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు అంటున్నారు. నవజాత శిశువులు, వృద్ధులపై అధిక ప్రభావం పడుతుందని చెబుతున్నారు.
పరిమితికి మించి డెసిబుళ్లు నమోదు : జూబ్లీహిల్స్, తార్నాకలు నివాస ప్రాంతాలుగా, అబిడ్స్, జేఎన్టీయూ (కూకట్పల్లి), ప్యారడైజ్ను వాణిజ్య ప్రాంతాలుగా, జీడిమెట్ల సనత్నగర్ను పారిశ్రామిక ప్రాంతాలుగా, జూపార్కు, గచ్చిబౌలి, హెచ్సీయూను సున్నిత ప్రదేశాలుగా గుర్తించి పీసీబీ శబ్ద అవధిని లెక్కిస్తోంది. పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో ఉదయం 75, రాత్రి 70 డెసిబుళ్లు ఉండాలి. నివాస ప్రదేశాల్లో ఉదయం 55, రాత్రి 40, వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో ఉదయం 65, రాత్రి 55, సున్నిత ప్రాంతాల్లో ఉదయం 50, రాత్రి 40 డెసిబుళ్లు ఉండాలి. కానీ పరిమితికి మించి నమోదు అవుతున్నాయి.
శబ్ద కాలుష్యం పెరగడానికి కారణాలు : -
- ట్రాఫిక్- 2019 నుంచి 2025 మధ్య వాహనాల సంఖ్య 50 % పెరిగింది. మార్చిన బైక్ సైలెన్సర్లు, అనవసరంగా హారన్ కొట్టడం, భారీ ట్రాఫిక్తో శబ్ద అవధి రోజురోజుకు పెరుగుతోంది.
- నిర్మాణాలు, పట్టణీకరణ - తెల్లాపూర్, గచ్చిబౌలి, కోకాపేట్లో నిర్మాణ రంగం వృద్ధి చెందుతోంది. ఇక్కడ నిత్యం ఎక్స్కవేషన్, డ్రిల్లింగ్ శబ్దాల మోత
- విక్రేతలు - విక్రేతలు ఉపయోగించే స్పీకర్లు
- పబ్లు - సౌండ్ ప్రూఫ్ లేని పబ్ల నుంచి వెలువడే సంగీతం
- ఇతరాలు - పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు
అధిక శబ్దంతో అనర్థాలు : -
- చప్పుడు మితిమీరితే గుండె కొట్టుకునే వేగం, రక్తపీడనం పెరుగవచ్చు
- 65 డెసిబుళ్ల చప్పుడు మీరితే వినికిడి లోపం, గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం
- శక్తిని కోల్పోవడం, తలనొప్పి, నిద్రలేమి, అలసట
శబ్ద కాలుష్యం ఎలా నివారించాలంటే? : -
- శబ్ద తీవ్రత ఎక్కడ నుంచి వెలువడుతుందో గుర్తించాలి. అనంతరం యాకోస్టిక్ కెమెరాలు సున్నిత, నివాస ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయాలి. అధిక శబ్దానికి కారణమైన బాధ్యులపై భారీగా జరిమానాలు విధించాలి.
- హారన్ వాడకాన్ని తగ్గించేలా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి.
- పబ్ ఇతర ప్రదేశాల్లో సౌండ్ ప్రూఫింగ్ను తప్పనిసరి చేయాలి.
- రియల్ టైమ్ నాయిస్ మానిటరింగ్ కేంద్రాలను పెంచాలి.
తగ్గుతున్న గాలి నాణ్యత : మరోవైపు హైదరాబాద్లో గాలి నాణ్యత తగ్గిపోతుండటంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. హైదరాబాద్లో ఈ నెల 5వ తేదీన 68గా ఉన్న గాలి నాణ్యత సూచీ 11వ తేదీకి 102 పాయింట్లకు చేరుకుంది. ఇక్రిశాట్ (142), జూపార్క్(164), ఐడీఏ పాశమైలారం(136)లలో కాలుష్యం అధికంగా నమోదవుతోంది. ఈ కాలుష్యం సమస్యతో ఊపిరితిత్తుల్లో సమస్యలు ఉన్నవారికి ఆస్తమా, హృద్రోగ బాధితులకు అసౌకర్యం కలిగే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు జాగ్రత్తలు పాటించాలని, పొగ, దుమ్ము ఉండే ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ సమయం ఉండొద్దని డాక్టర్లు సూచనలు చేస్తున్నారు.
అధిక సౌండ్తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!
డీజేలు, భారీ లౌడ్ స్పీకర్లతో హోరెత్తుతున్న వీధులు - భారీ శబ్దాలతో అనారోగ్య సమస్యలు తప్పవంటున్న నిపుణులు