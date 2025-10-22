ETV Bharat / state

భయపెడుతున్న బైపాస్ రోడ్డు - శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ఎదురుచూపులు

మన్యం జిల్లాలో వాహనదారుల ఇబ్బందులు - గుంతలమయంగా మారిన బైపాస్ రహదారి, మరమ్మతులు చేసినప్పటికీ ఫలితం శూన్యం

Damaged Bypass Road in Parvatipuram Manyam Dist
Damaged Bypass Road in Parvatipuram Manyam Dist (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Damaged Bypass Road in Parvatipuram Manyam District: సాధారణంగా రోడ్డంటే గుంతలు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉంటాయి. మరీ అధ్వానంగా అడుగుకో గుంత, గజానికో గొయ్యితో దర్శనమిస్తాయి. కానీ మూడు రాష్ట్రాల ప్రజలు నిత్యం రాకపోకలు సాగించే ఈ రెండు కిలోమీటర్ల రోడ్డులో మాత్రం లెక్కలేన్ని గుంతలు ఉన్నాయి. గతుకులతో అతుకుల బొంతలా మారింది.

ప్రధానంగా ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాలతోపాటు శ్రీకాకుళం, కురుపాం, గుమ్మలక్ష్మీపురం తదితర ప్రాంతాల వారు నిత్యం రాకపోకలు సాగించే పార్వతీపురం బైపాస్‌ రోడ్డు కనీస మరమ్మతులు లేక ప్రయాణికులు అవస్థలు పడుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికరారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని గుంతలు పూడ్చి తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేపట్టినప్పటికీ సమస్య తీవ్రత తగ్గలేదు. దానికి శాశ్వత పరిష్కారాన్ని చూపాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఇప్పుడు పట్టణ అవసరాలు, ట్రాఫిక్‌ పెరిగిపోయాయి. దీనికితోడు బయటి వాహనాలు కూడా ఇటే రావడంతో బైపాస్‌ రహదారి గుంతలమయంగా మారింది.

ఫలితంగా ఈ రహదారిపై ప్రయాణం ఓ సవాలుగా మారింది. వర్షం కురిస్తే ఇక అడుగుకో గుంతతో తటాకాలను తలపించేలా రోడ్డు తయారవుతోంది. రోడ్డంతా జలమయమై, వాహనచోదకులను భయపెడుతోంది. మరోపక్క ఇరువైపులా వ్యాపార సంస్థలు, ఆసుపత్రులు, ఫంక్షన్​ హాళ్లు ఉండడంతో వాహనాలు నిలిచి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

దాదాపు 15 ఏళ్ల క్రితం ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుంచి వచ్చే భారీ వాహనాలు సాలూరు వైపు రాయపూర్‌ జాతీయ రహదారిపై ఘాట్‌ రోడ్డులో వెళ్లేవి. అటు దారి ప్రమాదకరంగా ఉండటంతో 60 - 70 మెట్రిక్‌ టన్నుల బరువు ఉన్న లారీలు పార్వతీపురం పట్టణంలోని బైపాస్‌ రహదారి మీదుగా వెళ్తున్నాయి. ఈ బరువును తట్టుకునే సామర్థ్యం ఈ రహదారికి లేదు. పట్టణంలో ట్రాఫిక్‌ సమస్యను అధిగమించేందుకు పార్వతీపురం కాకుండా, ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారికి ప్రత్యామ్నాయమార్గంగా 30 ఏళ్ల క్రితం దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

బైపాస్​ రోడ్డు అభివృద్ధికి 2.50 కోట్లు: బైపాస్‌ రహదారిని పూర్తిగా అభివృద్ధి చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని రోడ్డు భవనాల శాఖ ఈఈ రాధాకృష్ణ అన్నారు. అంతేకాకుండా కొత్తగా మరొక రోడ్డు వేయాల్సి ఉందని ఈ సందర్భంగా ఆయన వెల్లడించారు. దీనికి రూ.2.50 కోట్లు అవసరమని ప్రతిపాదించామని తెలిపారు.

రోడ్ల మరమ్మతులకు రూ.1000 కోట్లు : ఏపీలో రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1000 కోట్లు నిధులు మంజూరు చేసింది. మొత్తం 274 రహదారుల మరమ్మతుల కోసం ఈ నిధులను కేటాయిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు పాలనాపరమైన అనుమతులను మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంటీ కృష్ణబాబు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. స్టేట్​ హైవేస్​లో 108 పనులకు రూ.400 కోట్లు, జిల్లా రహదారుల్లో 166 పనులకు రూ.600 కోట్లు మంజూరు చేశారు.

రహదారులకు మహర్దశ - రోడ్ల మరమ్మతులకు రూ.1000 కోట్లు మంజూరు

10 కిలోమీటర్ల రోడ్డుపై పదేళ్లుగా నిర్లక్ష్యం - పూర్తిగా ధ్వంసమైన ముమ్మిడివరం-కాట్రేనికోన రహదారి

