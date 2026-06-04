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"అమ్మో జూన్​" అనే భయం వద్దు - ఖర్చులను తగ్గించండిలా!

జూన్​ నెలా వచ్చిందని బాధలో ఉన్నారా? - ఖర్చులను తట్టుకోలేకపోతున్నారా? - పరిష్కారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? - అయితే ఈ సలహాలు మీకోసమే!

Expenditure Difficulties In June
Expenditure Difficulties In June (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 2:12 PM IST

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Expenditure Difficulties In June : జూన్​ నెల వచ్చిందంటే చాలు గుండెలో రాయిపడినట్టవుతుంది. మధ్యతరగతి ప్రజల నుంచి సామాన్య ప్రజల వరకు ఖర్చుల చిట్టీని చూస్తే భయమేస్తుంటుంది. ఎందుకో తెలుసా? ఆర్థిక అవసరాలు అలా ఉంటాయి మరి. ఇలాంటి ఆర్థిక పరిస్థితుల నుంచి బయటపడాలన్న, సోషల్​ మీడియాలో ఈజీ మనీ పేరుతో నడిచే క్రెడిట్​, లోన్స్​, అనవసర ఖర్చుల కోసం ఈఎంఐ (ఎవ్రీ మంథ్ ఇన్​స్టాల్​మెంట్​)కు దూరంగా ఉండాలన్న ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం రండి.

ఆర్థిక ప్రణాళికలు తప్పనిసరి : పిల్లల స్కూల్​, కాలేజీలు మొదలవుతాయి. వారికి కావలసిన పుస్తకాలు, బ్యాగ్​లు, యూనిఫామ్స్​, హాస్టళ్లలో ఉండే వారైతే లగేజి కోసం ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. జూన్​ అంటే ఎండ తీవ్రతకు నెమ్మదిగా గుడ్​బై చెప్పే సమయం. వర్షాలకు ఆహ్వానం పలికే టైం. వానాకాలం పెట్టుబడులు చుట్టుముడుతాయి. ఇంకా సీజనల్​ వ్యాధుల బాధ వేధిస్తుంది. సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికలను పాటిస్తూ ఈ నెల గండాన్ని గట్టెక్కించాలని ఆర్థిక నిపుణులు జాగ్రత్తలు చెబుతున్నారు.

వీటికి దూరంగా ఉండడం మంచిది : సామాన్య ప్రజల సమస్యలే లక్ష్యంగా చేసుకొని కొందరు సొమ్ము చేసుకోవాలనుకుంటారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయట పడడానికి ఉచిత సలహాలు ఇస్తుంటారు. సోషల్ మీడియాల్లో స్మార్ట్​ఫోన్​ వినియోగదారులను రుణ, లావాదేవీల ప్రకటనలు, క్రెడిట్​ కార్డు సౌలభ్యాలు ఊరిస్తుంటాయి. నిజానికి వాటి జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది. ఈఎంఐలు తీసుకుని నెలనెలా కడుతూ ఇబ్బందులు పడేకన్న అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మేలు. అప్పుడే అమ్మో జూన్​ అనే భయంపోతుంది. జీవితంపై భయం ఉండదు.

ఆర్థిక అవసరాలు ఇలా ఉన్నాయి : కాలేజీలు ప్రారంభమయ్యాయి. పాఠశాలలు ఈ నెల 12న మొదలుకానున్నాయి. దాదాపు అన్ని విద్యాలయాల్లో ప్రతి సంవత్సరం 3 లక్షల మంది ప్రవేశాలు తీసుకుంటున్నారు. డొనేషన్, అడ్మిషన్, యూనిఫాం, టెస్ట్​బుక్స్​, నోట్​బుక్స్​, బస్సు ఫీజుల కోసం సిద్ధంగా ఉండాలి. వీటన్నింటిని రెండు వారాలలోనే చెల్లించాలని యజమాన్యాలు ఒత్తిడి తెస్తుంటారు. జూన్​ నెలలో వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వర్షాలతో పాటుగా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు జలుబు, దగ్గు, జ్వరాలు వస్తాయి. అవి ఒకరి నుంచి అందరికి వ్యాపిస్తుంటాయి. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రతి సంవత్సరం 3 లక్షల మంది సీజనల్ వ్యాధులతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. హాస్పిటల్​ ఖర్చులు, మెడిసిన్​ చాలా అవసరమవుతున్నాయి.

నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయానికి కేంద్రం లాంటిది. జిల్లాలోని 2.95 లక్షల మంది రైతులు వ్యవసాయం చేస్తుంటారు. వీరు విత్తనాలు, ఎరువుల సేకరణ కోసం ఎక్కువగా అప్పులు చేస్తుంటారు. ఈ ఏడాదైనా పంటలు బాగా పండుతాయని కలలుకంటారు. అప్పుల గురించి ఆలోచించరు. కానీ చివరికి అవే మిగులుతాయని గ్రహించరు.

ఈ ఆర్థిక ప్రణాళికలు పాటించండి : రానున్న ఖర్చులను ముందుగానే గుర్తించాలి. అనవసర ఖర్చుల జోలికి వెళ్లకపోవడం మంచిది. పిల్లల స్కూల్​ ఫీజులు, హౌస్​ రెంట్, నిత్యావసర ఖర్చుల కోసం నగదును ఎప్పటికప్పుడు జమ చేస్తుండాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఒత్తిడిపడదు. అలా కావాల్సిన మొత్తన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇంకా పాత పుస్తకాలు కొనుక్కోవడం వల్ల అనవసర ఖర్చులు తగ్గుతాయి. కొత్త దుస్తులు కొనడం, శుభకార్యాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలు, విలాస వస్తువులను వాయిదా వేసుకోవడం, పర్యాటక ప్రాంతాల సందర్శనలను వాయిదా వేసుకోవాలి.

ప్రైవేటు వడ్డీ వ్యాపారులకు దూరంగా ఉండాలి : రైతులు విత్తనాలు, ఎరువులు, సాగు చేయడానికి అవసరమయ్యే ఖర్చుల కోసం ప్రైవేటు వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయించవద్దు. అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకోవద్దు. బ్యాంకు రుణాలు, బంగారం తాకట్టు రుణాలు తీసుకోవడం ద్వారా వడ్డీ భారం తగ్గుతుంది. అలాగే నకిలీ విత్తనాల బారినపడొద్దు.పెట్టుబడి వ్యయం తగ్గించుకోవడానికి అనుభవజ్ఞులైనవారి సలహాలు, సూచనలు పాటించడం మంచిది. హెల్త్‌ పాలసీలు అత్యవసర ఖర్చుల భారాన్ని తగ్గిస్తాయి. పాలసీలు ఉన్నా, ఇతర ఖర్చులకు అత్యవసర వైద్య ఖర్చుల కింద ప్రతి నెల సంపాదనలో పది శాతం వరకు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. అపుడు ఎలాంటి ఆందోళన ఉండదు.

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