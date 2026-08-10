బంధాలు విడిపోతున్నా సెల్ఫోన్కు బానిసలే - పిల్లలతోనూ ఆప్యాయంగా మాట్లాడలేని స్థితిలో తల్లిదండ్రులు
బాల్యం నుంచి సెల్ఫోన్ వినియోగానికి అలవాటు పడుతున్న చిన్నారులు - ఫోన్ చూడనిదే భోజనం చేయని పరిస్థితి - కుటుంబ సంబంధాలనూ పక్కన పెడుతున్న వైనం - భవిష్యత్తులో సమస్యలు తప్పవంటున్న నిపుణులు
Published : August 10, 2026 at 1:11 PM IST
Smart Phone Addiction Issue In Telangana : చేతిలో సెల్ ఫోన్ లేకుండా ఉంటే ఏదో కోల్పోయిన ఫీలింగ్ చాలా మందిలో ఉంటుంది. చేతిన పట్టుకున్న పిల్లాడినైనా వదిలేస్తారేమోగాని ఫోన్ లేకుండా ఒక్క నిమిషం కూడా గడవని పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రపంచాన్ని కళ్లముందు ఉంచుతున్న ఈ పరికరంతో ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో ఒక్కోసారి అన్నే సమస్యలూ ఉన్నాయి. చివరకు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సమయం గడపలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పిల్లలతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడలేని స్థితిలో తల్లిదండ్రులు ఉంటున్నారు. అనేక మంది జీవన సోపానానికి అక్కరకొచ్చే అమూల్యమైన సమయాన్ని ఇంటర్నెట్కే వెచ్చిస్తూ సమయాన్ని వృథాచేస్తున్నారు.
బాల్యం నుంచే బానిసగా : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చిన్న పెద్ద అనే భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ సెల్ఫోన్లను వినియోగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అనేకమంది చరవాణికి వ్యసనపరులుగా మారుతున్నారు. ఇలాంటి వారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. చిన్న పిల్లలకు గోరుముద్దలు తినిపించే దశలోనే సెల్ఫోన్లను అలవాటు చేస్తున్నారు. దీంతో వారు ఆట, పాట మాని సెల్ఫోన్ తెరలకు అతుక్కుపోతున్నారు.
సెల్ఫోన్ తెరకు వ్యసన పరుగులుగా యువత : ప్రస్తుతం విద్యాభ్యాసం, అధ్యయనానికి స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం భారీగా పెరిగింది. దీంతో అనేక మంది చిన్నారులు, యువత స్మార్ట్ఫోన్లలో ఆన్లైన్ ఆటలకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. తర్వాత దశలో బెట్టింగ్ యాప్లు, అశ్లీలత వైపు మల్లుతున్నారు. దీంతో చదువు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం పక్కనపెట్టి రూ.లక్షల్లో నష్టపోతున్నారు.
దాంపత్య బంధానికి స్మార్ట్ఫోన్ అడ్డు : ఇంట్లో భోజనం చేసేటప్పుడు వంట బాగుందని గానీ, నీవు భోజనం చేశావా? వంటి విషయాలు ప్రేమగా అడగాలని జీవిత భాగస్వామి కోరుకుంటుంది. భర్తకు కొసరి వడ్డించే సమయం కొనఊపిరి వరకూ గుర్తుండిపోతుంది. కానీ చరవాణి పుణ్యమాని పలకరింపులు మాని ఇద్దరూ స్మార్ట్ఫోన్కే సమయం కేటాయిస్తున్నారు. అన్యూన్యంగా జీవించాల్సిన దంపతుల మధ్య సెల్ఫోన్ దూరాన్ని పెంచుతోంది. అపై చిన్న చిన్న తగాదాలకే దాంపత్య బంధం విడిపోతోంది.
తల్లిదండ్రులూ ఈ తప్పు చేయకండి : అన్ని వయసుల వారు సెల్ఫోన్లు అతిగా వినియోగిస్తుండటంతో కుటుంబీకుల మధ్య అంతరం పెరుగుతోంది. పిల్లలకు మార్గదర్శకంగా నిలవాల్సిన పలువురు తల్లిదండ్రులు అతిగా ఫోన్ వినియోగిస్తున్నారు. వారిని చూసి పిల్లలు కూడా అదే పనిగా ఫోన్ చూస్తున్నారు. పిల్లలు ఏడిస్తే బుజ్జగించే రోజులు మారిపోయి ఫోన్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎంతటి ప్రమాదమో గుర్తించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సెల్ఫోన్ వినియోగంతో నష్టాలు ఇలా :
- అనేక మంది సోషల్ మీడియాకు వ్యసనపరులుగా మారుతున్నారు
- రాత్రి వేళలో నిద్రపోకుండా అదే పనిగా స్క్రీన్లకు అతుక్కుపోతున్నారు
- సెల్ఫోన్ వినియోగంతో నిద్రించే సమయం తగ్గిపోతోంది
- భవిష్యత్తులో అనారోగ్య సమస్యలతో సతమతమయ్యే ప్రమాదముంది
- పిల్లలు ఫోన్ చూడనిదే భోజనం చేయని పరిస్థితి నెలకొంది
- చిన్నారుల్లో దురుసు ప్రవర్తన పెరుగుతోంది
వీటిని అలవాటుగా మార్చుకుందాం :
- కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో మనసువిప్పి మాట్లాడదాం
- తోటివారితో మన విజయాలనూ పంచుకుందాం
- ఇలా చేయడంతో భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు చర్చించే అవకాశం దొరుకుతుంది
- రోజులో వ్యాయామానికి సుమారు గంట సమయం కేటాయించాలి
- పిల్లలు ఆటలు ఆడితే వారు ఆరోగ్యంగా దృఢంగా పెరుగుతారు
- కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకునేందుకు సాధన చేస్తే నచ్చిన రంగంలో రాణించవచ్చు
- పుస్తక పఠనాన్ని అలవాటుగా మర్చుకోవాలి
"బాధలను, సంతోషాలను చాలామంది స్మార్ట్ఫోన్తోనే పంచుకుంటున్నారు. దీంతో వీరు పక్కవారిని పట్టించుకోవడం లేదు. తద్వారా భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోలేరు. ఎప్పుడూ ధ్యాసంతా సెల్ఫోన్ మీదనే ఉండటంతో ఇతర విషయాల్లో నైపుణ్యాలు పెంచుకోలేరు. ఉద్యోగానికి వెళ్లినా సహచరులతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోలేరు. అధిక కాంతితో చూపులో స్పష్టత లోపిస్తుంది" - డా. భవానీసాగర్, మండల వైద్యాధికారి, నాంపల్లి
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