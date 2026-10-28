75 శాతం మార్కులు వస్తేనే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ - మరి నిరక్షరాస్యుల పరిస్థితి ఏంటి?
People Facing Problem With Driving Licence Exam - రోడ్డు భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని రవాణాశాఖ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో కొత్త నిబంధన పెట్టింది. అయితే ఈ నిబంధన సామాన్యులకు ఇబ్బందికరంగా ఉంది.
Published : October 28, 2026 at 4:45 PM IST
People Facing Problem With Driving Licence Exam : రోడ్డు భద్రత కోసం రవాణాశాఖ ఇప్పటికే కఠిన ఆంక్షాలను విధించింది. వాటిని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు పలు చర్యలు చేపడుతోంది. దీంట్లో భాగంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కు సంబంధించి పకడ్బందీగా కార్యచరణను రూపొందించింది. ఎవరికైనా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలంటే తప్పనిసరిగా రెండున్నర గంటల పాటు ఆన్లైన్ వీడియో కోర్సుకు హాజరు కావాలి. ఇక్కడే చిక్కు వచ్చి పడింది. రెండున్నర గంటలు వినాలంటే వాహనదారులకు సమస్యగా మారింది. అంతేకాదు వీడియో చూశాక దానికి సంబంధించి ప్రశ్నలు అడిగితే వాటికి సమాధానం చెప్పాలి. ఇక దాంట్లో 75 శాతం మార్కులు సాధించిన వారికే లైసెన్స్లు జారీ చేయాలనే నిబంధన ఉంది.
వాహనాల సవరణ చట్టం 2019 ప్రకారం
నిజానికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందడానికి ఎటువంటి కనీస విద్యార్హత అవసరం లేదు. మోటారు వాహనాల సవరణ చట్టం 2019లో దీని గురించి స్పష్టంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఆటో, లారీ, ట్రక్కు వంటి వాహనాలను నడిపేవారు అంతగా చదువుకోరు. అలాంటి నిరక్షరాస్యులకు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పడం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు పలు అప్షన్లను కూడా ఇస్తున్నారు. కానీ ఆ ఎంపికలను చదివి సమాధానం చెప్పటం కూడా చాలామందికి కుదరని పని. దీంతో ఈ లైసెన్స్ నిబంధనపై పలువురు విమర్శలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆన్లైన్ కేంద్రాలకు వరంగా
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం ఆ వీడియో వినాలనే నిబంధన వచ్చినప్పటి నుంచి పలు ఆన్లైన్ కేంద్రాలకు వరంగా మారింది. ఎందుకంటే చాలామంది ఆ ప్రాసెస్ను పూర్తి చేసేందుకు మీ సేవ కేంద్రాలు లేదా ఇంటర్నెట్ షాప్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారంతా సంప్రదించిన వారి దగ్గర నుంచి అదనంగా డబ్బులను గుంజుతున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. లెర్నింగ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం రూ.600 నుంచి రూ.1000 వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అలాగే శాశ్వత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం రూ. 1500 నుంచి రూ. 2000 వరకు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నిబంధనలు ఇలా ఉంటే మంచిది
- ఆన్లైన్లో పరీక్షకు హాజరవుతున్న వారికి టెక్ట్స్ రూపంలోనే కాకుండా వాయిస్ ఓవర్ ఆడియోను వినిపించాలి. దీని ద్వారా కొంతవరకు సమాధానాలు చెప్పే వీలుంటుంది.
- గ్రామ పంచాయతీలు, మండలంలో ఉన్న మీసేవా కేంద్రాల్లో ఈ పరీక్ష పూర్తి చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలి. అలాగే దీనికోసం నామమాత్రపు ఫీజు చెల్లించేలా సదుపాయం కల్పించాలి.
- అందరూ ఆన్లైన్ ఎక్కువగా వాడరు. అలాంటి దరఖాస్తుదారులకు వీడియోలు చూపించి ప్రశ్నలు అడిగి పరీక్ష పూర్తిచేసేలా ప్రక్రియను అమలు చేయాలి. ఇందుకోసం ఆర్టీవో కార్యాలయంలో హెల్ప్డెస్క్లను ఏర్పాటు చేయాలి.
నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నాం
ఈ ఆన్లైన్ పరీక్షకు సంబంధించి అభ్యర్థుల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నామని నల్గొండ ఎంవీఐ రవీందర్ తెలిపారు. అలాగే ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నిబంధనలను తప్పనిసరిగా అమలు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. దీనిపై ఆఫీసర్లు మరింత దృష్టిసారించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.