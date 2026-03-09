ఓ వైపు ఎండలు - మరోవైపు తాగునీటి కష్టాలు
తాగునీటికి ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలు - మోటారు చెడిపోవడంతో కష్టాలు మొదలయ్యాయని ఆవేదన - అధికారులు స్పందించి తాగునీటి కష్టాలు తీర్చాలని కోరుతున్న స్థానికులు
Drinking Water Problems in Anantapur District: ఎండలు మండుతున్నాయి. మార్చి నెల ప్రారంభంలోనే దడ పుట్టిస్తున్నాయి. ఓ వైపు ఎండలు దంచి కొడుతుంటే మరోవైపు నీళ్ల కోసం జనాలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో నీళ్లు లేక జనాలకు అవస్థలు తప్పడం లేదు. పరిస్థితి ఇప్పుడే ఇలా వుంటే జూన్ వరకు ఎలా బతకాలోనని జనాలు భయాందోళన చెందుతున్నారు.
అనంతపురం జిల్లా విడపనకల్లు మండలం హావళిగి శివారులో ఉన్న జగనన్న కాలనీలో ప్రజలు కొన్నాళ్లుగా తాగునీటికి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇళ్లు నిర్మించుకునే స్థోమత లేకపోవడంతో సూమారు 30 జోగి కుటుంబాల సభ్యులు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్థలాలల్లోనే గుడారాలు, రేకులు వేసుకుని జీవనం సాగిస్తున్నారు.
వేసవి కాలం సమీపించిన నేపథ్యంలో నీటి సమస్య మిన్నంటింది. జోగి కుటుంబాల సభ్యులైన వీరంతా నిత్యం కూలీ పనులకు వెళ్తుంటారు. కాలనీ ప్రజల తాగునీటి అవసరాలు తీర్చే బోరు మోటారు ఆరు నెలల కిందట కాలిపోయింది. అప్పటి నుంచి వీరికి తాగునీటి కష్టాలు మొదలయ్యాయి. నిత్యం ప్రజలు తోపుడు బండ్లతో సూమారు 1.5 కిలోమీటర్ల దూరంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల వద్ద ఉన్న కుళాయి వద్దకు వెళ్లి తాగునీటిని తెచ్చుకుంటున్నారు.
మోటరుకు మరమ్మతులు చేసి తాగునీటి ఇబ్బందులను తీర్చాలని ప్రజలు ఎన్నిసార్లు కోరినా సరే సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిత్యం పనులకు వెళ్లే తాము నీరు తెచ్చుకోవడానికి ఒకరి ఇంటి వద్దే ఉండాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి కాలనీలోని బోరు మోటారు మరమ్మతులు చేయించి తాగునీరు కష్టాలు తీర్చాలని పలువురు కోరుతున్నారు.
"బోరు మోటారు ఆరు నెలల కిందట కాలిపోయింది. అప్పటి నుంచి మాకు తాగునీటి కష్టాలు మొదలయ్యాయి. నిత్యం మేమంతా తోపుడు బండ్లతో సూమారు 1.5 కిలోమీటర్ల దూరంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల వద్ద ఉన్న కుళాయి వద్దకు వెళ్లి తాగునీటిని తెచ్చుకుంటున్నాం. తాగునీటి ఇబ్బందులను తీర్చాలని ఎన్నిసార్లు కోరినా సరే సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి కాలనీలోని బోరు మోటారు మరమ్మతులను చేయాలని ఈ సందర్భంగా మేమంతా కోరుతున్నాం". -స్థానిక కాలనీవాసులు
విజయనగరంలో సైతం: కాలనీ ఏర్పాటై రెండేళ్లవుతోంది. కానీ మౌలికవసతుల కల్పన మాత్రం నేటికీ పూర్తి కాలేదు. కనీసం తాగునీరు, రహదారుల సౌకర్యమైన కల్పించడంటూ పలుమార్లు అధికారులకు విన్నవించినా స్పందన లేదు. ఇప్పటికైనా అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకుని కనీస సదుపాయాలు కల్పించాలని విజయనగరం మండలం గుంకలాం కాలనీ వాసులు అధికారులను కోరుతున్నారు.
అందుకుగాను కాలనీలో నెలకొన్న సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని కోరుతూ కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. రహదారులు నిర్మించాలని, రేషన్ డిపో, అంగన్వాడీ కేంద్రం ఏర్పాటు, తాగునీటి వసతి, వైద్య సదుపాయాలు సైతం కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ సందర్భంగా నిరసన ప్రదర్శనలను చేశారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకుని కనీస సదుపాయాలు కల్పించాలని విజయనగరం మండలం గుంకలాం కాలనీ వాసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
"తాగునీరు, రహదారుల సౌకర్యమైన కల్పించాలని అధికారులకు పలుమార్లు విజ్ఞప్తి చేశాం. కానీ వారి వద్ద నుంచి ఏ మాత్రం స్పందన లభించలేదు. రహదారులు, రేషన్ డిపో, అంగన్వాడీ కేంద్రం ఏర్పాటు, తాగునీటి వసతి, వైద్య సదుపాయాలను కల్పించాలని మేమంతా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా అధికారులు సకాలంలో తగిన విధంగా స్పందించి తగిన చర్యలను తీసుకుని కనీస సదుపాయాలను కల్పించాలని కోరుతున్నాం". -స్థానిక ప్రజలు
చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటే అధికారులు స్పందించి వెంటనే మరమ్మతులు చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. లేకుంటే ఎండాకాలంలో దాహార్తి కోసం అలమటించాల్సి వస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
