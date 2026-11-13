ఏ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో? - ఆ రోడ్డుపై ప్రయాణమంటేనే హడలిపోతున్న జనం
Nunna-Power Grid Road Issue : విజయవాడ శివారు ప్రాంతాన్ని నగరంతో కలపడంలో ఆ రహదారిది కీలక పాత్ర. కానీ భారీ గోతులు పడి ప్రయాణాలకు ఏమాత్రం అనువు కాకుండా మారింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 11:32 AM IST
విజయవాడ శివారు ప్రాంతాన్ని నగరంతో కలపడంలో ఆ రహదారిది కీలక పాత్ర. నూజివీడు, నున్న నుంచి విజయవాడ, రామవరప్పాడు, ఆటోనగర్ చేరుకునేందుకు ఇదే దగ్గరి దారి. దీంతో ఈ దారిలో నిత్యం కొన్ని వందల మంది రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. బుడమేరు వరదల కారణంగా అప్పట్లో పూర్తిగా దెబ్బతిన్న ఈ రోడ్డుకు అప్పట్లో మరమ్మతులు చేసినా ఇటీవలి వర్షాలకు ఈ రోడ్డు మరోసారి దెబ్బతింది. భారీ గోతులు పడి ప్రయాణాలకు ఏమాత్రం అనువు కాకుండా మారింది. రాత్రి వేళల్లో విద్యుత్ దీపాలు సైతం లేకపోవడంతో ఈ రోడ్డుపై ప్రయాణించాలంటేనే వాహనదారులు ఉలిక్కిపడుతున్నారు
ఇది విజయవాడ శివారులోని పవర్ గ్రిడ్ రహదారి. నున్న - పవర్ గ్రిడ్ రోడ్డుగా పిలిచే ఈ రోడ్డు నూజివీడు, నున్న నుంచి నగరానికి చేరుకునే వాహనదారులు, ప్రయాణికులకు దగ్గరి దారి. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించడం ద్వారా నాలుగు నుంచి 5 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గుతుంది. దాంతో వ్యాపారులు, ఉపాధి కోసం నగరానికి వచ్చే కూలీల నుంచి ఉద్యోగులు, స్కూలు పిల్లల వరకూ ఈ రోడ్డులోనే రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఫలితంగా ఈ రహదారిలో ఎప్పుడూ రద్దీ ఉంటుంది. బుడమేరు వరదల సమయంలో ఈ రోడ్డుపై నాలుగు అడుగుల మేర నీరు చేరడం వారం రోజుల పాటు నీళ్లు నిలిచిపోవడంతో రోడ్డు బాగా దెబ్బతింది.
నీళ్లు తగ్గిన తర్వాత రోడ్డు బాగా దెబ్బతినడంతో మరమ్మతులు చేసి పూర్వ స్థితికి తీసుకువచ్చారు. అయితే వాహనాల రద్దీ కారణంగా మరోసారి రోడ్డు పాడవగా ఇటీవల కురిసిన అర్నబ్, మురసు తుపానుల కారణంగా రోడ్డు మరింత దెబ్బతింది. దారంతా ఎక్కడ చూసినా భారీ గోతులు కనిపిస్తున్నాయి. రోడ్డు పక్కన మార్జిన్ దెబ్బతినడంతో లారీలు, భారీ వాహనాలు వెళ్లేందుకు ఇబ్బందిగా మారింది. దీంతో తరచూ ఈ మార్గంలో ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణం మరింత ప్రమాదకరం : ఈ రోడ్డులో గోతులకు తోడు చాలా చోట్ల కంకర తేలి ప్రమాదకరంగా మారింది. దుమ్ము, ధూళి భారీ గోతుల కారణంగా ఈ మార్గంలో ప్రయాణించాలంటేనే వాహనదారులు హడలిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా విద్యుత్ దీపాలు లేకపోవడంతో రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణం మరింత ప్రమాదకరంగా మారింది. దగ్గరికి వచ్చే వరకూ గోతులు కనిపించకపోవడంతో చాలా మంది గోతుల్లో పడి ప్రమాదాలు కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో పాఠశాలలకు వెళ్లి వచ్చే విద్యార్థులు ఈ మార్గంలోనే ఎక్కువగా వస్తుంటారు. దీంతో ఏ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో అని వాహనాదారులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు భయాందోళనకు గరువుతున్నారు.
తాత్కాలికంగా గుంతలను పూడ్చిన స్థానికులు : అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా పట్టించుకోకపోవడంతో స్థానికులే భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలను తీసుకువచ్చి ఇటీవల వర్షాలు పడి ఆగిన తర్వాత కొన్ని చోట్ల గోతుల్లో వేసి తాత్కాలికంగా గుంతలను పూడ్చారు. ఈ మార్గానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి రోడ్డుకు మరమ్మతులు చేయడంతో పాటు వీధి లైట్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రయాణాలు సాఫీగా సాగేలా చూడాలని ఇక్కడి వారు కోరుతున్నారు.
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