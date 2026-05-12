'మా భూములు త్యాగం చేసినందుకు ఇదేనా ప్రతిఫలం' - టోల్ ప్లాజా సిబ్బందితో గ్రామస్థుల వాగ్వాదం

బైపాస్‌లో ప్రయాణించాలంటే రుసుము చెల్లించాల్సిందే - NHAI వైఖరిపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రయాణికులు - కాంట్రాక్టర్ల టిప్పర్లు టోల్ ఎగవేత

Toll Problems For People (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 1:52 PM IST

Toll Problems For People : అమరావతి రాజధాని ప్రాంతం గుండా వెళ్లే విజయవాడ బైపాస్ రహదారి ఇప్పుడు అందుబాటులోకి రావడంతో సమీప గ్రామాల ప్రజలు టోల్ రుసుముల చెల్లింపు విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ బైపాస్ మార్గంలో ప్రయాణించాలంటే ఈ గ్రామాల నివాసులందరూ వెంకటపాలెం టోల్ ప్లాజా వద్ద తప్పనిసరిగా రుసుము చెల్లించాల్సి వస్తోంది. దీని పర్యవసానంగా నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) అధికారుల తీరుపై వారు తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

స్వల్ప దూరాలకు కూడా టోల్ చెల్లించాలా?

  • వెంకటపాలెం, కృష్ణాయపాలెం పెనుమాక గ్రామాలు ఈ బైపాస్‌కు అత్యంత సమీపంలో ఉన్నాయి. మందడం, వెలగపూడి గ్రామాలు కూడా కొద్ది దూరంలోనే ఉన్నాయి.
  • ఈ గ్రామాల నుంచి కార్లు, జీపుల వంటి వాహనాల్లో బైపాస్ మీదుగా గొల్లపూడి వైపు ప్రయాణించే నివాసులకు, వెంకటపాలెం టోల్ ప్లాజా వద్ద టోల్ రుసుము చెల్లించడం తప్ప వేరే మార్గం లేకుండా పోయింది.
  • మంగళగిరి-మందడం రహదారిని దాటే కూడలి వద్ద బైపాస్‌లోకి ప్రవేశించడానికి, బయటకు వెళ్లడానికి వీలుగా ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ ర్యాంపులను నిర్మించారు.
  • ఈ ప్రవేశ ద్వారం నుంచి బైపాస్ వెంబడి గొల్లపూడి కూడలి వరకు విస్తరించి ఉన్న 7 కిలోమీటర్ల దూరానికి ప్రయాణికులు టోల్ చెల్లించాల్సి వస్తోంది.

టోల్ ప్లాజా సిబ్బందితో వాగ్వాదాలు : అదే విధంగా, గొల్లపూడి వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు కూడా వెంకటపాలెం టోల్ ప్లాజాను దాటిన తర్వాతే బైపాస్ నుంచి బయటకు వెళ్లగలుగుతున్నాయి. తద్వారా వారు కూడా టోల్ చెల్లించక తప్పడం లేదు. ఇంత స్వల్ప దూరాలకు టోల్ ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారని, సమీప గ్రామాల నివాసులకు ఎందుకు మినహాయింపు ఇవ్వలేదని ప్రశ్నిస్తూ స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "మా భూములను త్యాగం చేసినందుకు ఇదేనా మాకు దక్కిన ప్రతిఫలం?" అని వారు నిలదీస్తున్నారు. దీని ఫలితంగా టోల్ ప్లాజా సిబ్బందితో వాగ్వాదాలు తరచుగా మారిపోయింది.

మార్చి చివరి నాటికి దీనిని పూర్తిగా వినియోగంలోకి : విజయవాడ బైపాస్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా గొల్లపూడి నుంచి కాజా వరకు 17.88 కిలోమీటర్ల మేర ఆరు వరుసల రహదారిని నిర్మించారు. సంక్రాంతి పండుగ నుంచి దశలవారీగా వాహనాలను ఈ రహదారిపైకి అనుమతించారు, మార్చి చివరి నాటికి దీనిని పూర్తిగా వినియోగంలోకి తెచ్చారు. ఈ రహదారిపై వెంకటపాలెం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన టోల్ ప్లాజాలో ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి టోల్ వసూలు ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి, టోల్ వసూలుకు సంబంధించిన సమస్యలు మొదలయ్యాయి.

కాంట్రాక్టర్ల టిప్పర్లు టోల్ ఎగవేత : రాజధాని ప్రాంతంలో జరుగుతున్న నిర్మాణ పనుల కోసం కంకర, గులకరాళ్లు వంటి సామాగ్రిని సరఫరా చేసే లారీలు, టిప్పర్లు టోల్ చెల్లించకుండా తప్పించుకోవడానికి ప్రమాదకరంగా తప్పుడు దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాయి. రాజధాని ప్రాంతానికి వెళ్లాల్సిన ఈ టిప్పర్లు, గొల్లపూడి నుంచి బైపాస్‌లోకి ప్రవేశించి, కృష్ణా నది వంతెన, సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును దాటి, టోల్ ప్లాజాను దాటి, మంగళగిరి-మండపం రోడ్డు వద్ద బయటకు వచ్చి, ఆ తర్వాత రాజధాని ప్రాంతంలోకి వెళ్లాలి.

అయితే ఈ మార్గాన్ని అనుసరించకుండా అవి టోల్ ప్లాజాను తప్పించుకోవడానికి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డుకు చేరుకునేందుకు వాస్తవానికి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు నుంచి బైపాస్‌లోకి ప్రవేశించే వాహనాల కోసం నిర్మించిన ప్రవేశ ర్యాంప్ వెంబడి వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాయి. బైపాస్ నుంచి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డుపైకి సులభంగా రాకపోకలు సాగించేందుకు నిర్మించిన నిష్క్రమణ మార్గం వద్ద, రాజధాని ప్రాంతం నుంచి గొల్లపూడి వైపు ప్రయాణిస్తున్న టిప్పర్లు వాహనాల ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో ప్రవేశించి, బైపాస్‌కు చేరుకుని గొల్లపూడి వైపు వెళ్తున్నాయి.

స్థానికులకు రూ.350కే నెలవారీ పాస్‌లు : వెంకటపాలెం టోల్ ప్లాజాకు 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని గ్రామాల నివాసితులకు చెందిన వాహనాలకు రూ.350 ధరతో నెలవారీ పాస్‌లను జారీ చేస్తాం. ఈ పాస్‌లతో నివాసితులు ఈ టోల్ ప్లాజా గుండా అపరిమిత సార్లు ప్రయాణించవచ్చు. ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు లేదా ఓటర్ ఐడి వంటి సంబంధిత గ్రామంలో నివాసానికి సంబంధించిన చెల్లుబాటు అయ్యే రుజువును చూపించిన మీదట మేము ఈ నెలవారీ పాస్‌లను జారీ చేస్తాం. అంతేకాకుండా గుంటూరు జిల్లాలో రిజిస్టర్ అయిన వాణిజ్య వాహనాలకు వాటికి నేషనల్ పర్మిట్ లేనట్లయితే టోల్ ఫీజుపై 50 శాతం మినహాయింపు లభిస్తుందని పార్వతీశం, ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ అన్నారు.

