విజయవాడలో భారీగా పెరిగిన శానిటైజర్ల విక్రయం - అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్!
మూడేళ్లలో ఒకషాపులోనే 50 వేల బాటిళ్ల విక్రయం - తనిఖీలు చేపట్టిన ఔషధ నియంత్రణ విభాగం అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 10:01 AM IST
People Drinking Sanitizer In The Place Of Alcohol : కరోనా టైమ్లో చేతులు శుభ్రం చేసుకునేందుకు వాడిన శానిటైజర్ను, ఇప్పుడు కొందరు 'కిక్కు' కోసం వాడుతున్నారు. మద్యం షాపులకు వెళ్తే జేబులు ఖాళీ అవుతున్నాయని డిసైడ్ అయ్యారో ఏమో డైరెక్ట్గా మెడికల్ షాప్కి రూట్ మార్చేశారు. వైరస్ చావడానికి కనిపెట్టిన లిక్విడ్ను, వీళ్లు కిక్ కోసం 'వాటర్'లో కలుపుకుని మరీ తాగేస్తున్నారు.
అసలు విషయానికి వస్తే : విజయవాడలోని పటమట హైస్కూల్ రోడ్డు సమీపంలో ఉన్న ఒక మెడికల్ షాపు యజమాని గత మూడేళ్లలో 50,000కు పైగా 100మి.లి శానిటైజర్ బాటిళ్లను విక్రయించాడు. ఈ అమ్మకాలపై అనుమానం రావడంతో, డ్రగ్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించి అసలు నిజాన్ని కనుగొన్నారు. ఈ బాటిళ్లను కొనడానికి రోజూ 25 నుంచి 30 మంది వస్తున్నారని షాపు యజమాని వెల్లడించాడు.
వారు ఆల్కహాల్కు బదులుగా, శానిటైజర్ను నీళ్లలో కలుపుకుని తాగుతున్నారని అతను వివరించాడు. ఒక చిన్న శానిటైజర్ బాటిల్ ధర రూ.50 ఇది పావు బాటిల్ మద్యం ధరలో సగం. శానిటైజర్లలో 70% ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది కాబట్టి, మత్తుకు బానిసలైన వారు దీనిని రోజూ తాగుతున్నారు. డ్రగ్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు గత రెండు రోజులుగా విజయవాడలోని మెడికల్ షాపులను తనిఖీ చేస్తున్నారు, ముఖ్యంగా శానిటైజర్ అమ్మకాలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈ అమ్మకాలు అధికంగా ఉన్న మూడు నిర్దిష్ట దుకాణాలను వారు గుర్తించారు.
శానిటైజర్ల విక్రయానికి లైసెన్సు అవసరం లేదు : కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో నిర్దిష్ట అమ్మకాల లైసెన్సు లేకుండా ఎవరైనా శానిటైజర్లను విక్రయించడానికి అనుమతులు మంజూరు చేశారు. ఫలితంగా శానిటైజర్ల అమ్మకాలపై డ్రగ్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ పర్యవేక్షణ లోపించింది. శానిటైజర్లు ప్రతిచోటా అందుబాటులోకి రావడంతో నిత్యం మద్యం సేవించేవారు వాటిని ఆల్కహాల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు.
ఒకే కంపెనీకి చెందిన సీసాలు : కొన్ని శానిటైజర్లు జెల్ రూపంలో వస్తాయి. ఇవి నీటిలో కలవవు కాబట్టి వీటిని సేవించలేము. రెండవ రకం ద్రవ రూపంలో వస్తుంది. ఇవి నీటిలో పూర్తిగా కరిగిపోతాయి. అందుకే ప్రస్తుతం వినియోగంలో ఉన్న సీసాలన్నీ ఒకే కంపెనీకి చెందినవి. ఎన్టీఆర్ జిల్లా, జి. కొండూరుకు చెందిన ఒక కంపెనీ ఈ సీసాలను తయారు చేస్తుంది. ఈ శానిటైజర్లను ఆ కంపెనీకి చెందిన వన్ టౌన్లోని హోల్సేల్ అవుట్లెట్ నుంచి నగరవ్యాప్తంగా ఉన్న మెడికల్ షాపులకు సరఫరా చేస్తారు.
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