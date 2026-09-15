గణేశుడిని పూజించాలంటే వేరే ఊరేళ్లాల్సిందే - వినాయక చవితికి దూరంగా లచ్చిరాజుపేట
దేవుడిపై ఊరందరికీ భక్తి ఉన్నా, ఆ బొజ్జ గణపయ్య విగ్రహాన్ని మాత్రం అక్కడ ప్రతిష్టించరు.గ్రామ ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడానికి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని లచ్చిరాజుపేట గ్రామస్థులు దశాబ్దాలుగా ఈ వింత ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 1:58 PM IST
People Don't Celebrate Vinayaka Chavithi Festival In ParvathiPuram manyam : నవరాత్రి ఉత్సవాలతో దేశమంతటా ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంటే, ఆ గ్రామం మాత్రం అందుకు భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. దేవుడిపై ఊరందరికీ భక్తి ఉన్నా, ఆ బొజ్జ గణపయ్య విగ్రహాన్ని మాత్రం అక్కడ ప్రతిష్టించరు. లడ్డూల వేలం పాటలు అసలే లేవు. సంప్రదాయాన్ని, గ్రామ ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడానికి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని లచ్చిరాజుపేట గ్రామస్థులు దశాబ్దాలుగా ఈ వింత ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నారు. అసలు దీని వెనకాల ఉన్న కథ ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆకస్మిక మరణాలు, ఆస్తి నష్టాలు: స్థానికుల కథనం ప్రకారం, దశాబ్దాల క్రితం లచ్చిరాజుపేటలో చవితి ఉత్సవాలను గ్రామస్థులంతా కలిసి ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించేవారు. అయితే ఒక ఏడాది వినాయక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించిన సమయంలో గ్రామంలో ఊహించని రీతిలో వరుస ఆకస్మిక మరణాలు సంభవించాయి. దాంతో పాటు భారీగా ఆస్తి నష్టాలు కూడా జరిగాయి. ఈ వరుస విపత్తులతో గ్రామస్థులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
"గ్రామంలోకి వినాయక విగ్రహాన్ని తెచ్చిన ప్రతిసారీ ఎవరో ఒకరు మరణించేవారు. దాంతో మేము మా గ్రామంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలను జరుపుకోవడం మానేశాం. ఉత్సవాల కోసం విగ్రహాన్ని తీసుకురావడం వల్ల ఊహించని పరిణామాలు ఎదురయ్యాయి. కాబట్టి పండుగను జరుపుకోకూడదని గ్రామ పెద్దలు ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించుకున్నారు. గణేశుని పట్ల మాకు అచంచలమైన భక్తి ఉన్నప్పటికీ, గతంలోలాగా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఘనంగా పూజలు నిర్వహించలేకపోతున్నాం" - గ్రామస్థులు
పెద్దల నిర్ణయం నేటికీ ఆనవాయితీ: ఆ ఆపదలకు చవితి విగ్రహ ప్రతిష్టాపనే కారణమని భావించిన గ్రామస్థులు, పూజారుల సూచనల మేరకు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఊరి సరిహద్దుల్లో ఎక్కడా వినాయక విగ్రహాలను పెట్టకూడదని గట్టిగా నిశ్చయించుకున్నారు. నాటి నుంచి నేటి వరకు ఈ ఆనవాయితీ చెక్కు చెదరకుండా కొనసాగుతోంది.
పొరుగు ఊర్లకే ప్రయాణం: వినాయక చవితి రోజున ఈ ఊరిలో ఎలాంటి పందిళ్లు వేయరు. స్వామివారిని పూజించుకోవాలనుకునే భక్తులు పొరుగు గ్రామాల్లోని ఆలయాలకు వెళ్తారే తప్ప, తమ సొంత గ్రామంలో మాత్రం బొజ్జ గణపయ్య ఉత్సవాలు నిర్వహించరు. తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ నిష్ఠను కాపాడుకుంటూ, గ్రామాన్ని చల్లగా ఉంచుకోవడానికే తాము ఈ పద్ధతిని పాటిస్తున్నామని లచ్చిరాజుపేట గ్రామ పెద్దలు, ప్రజలు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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