ఎండకు నిప్పుల కొలిమిలా మారిన రాష్ట్రం - వడదెబ్బకు 18 మంది మృతి
భానుడి ప్రతాపంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న ప్రజలు - వివిధ జిల్లాలో గత వారం రోజులుగా క్రమేణా పెరుగుతున్న మరణాలు - మూడు రోజులుగా 42 నుంచి 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 4:56 PM IST
Huge Heat Waves In State : సూర్యుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తుండటంతో రాష్ట్రం నిప్పుల కొలిమిలా మారిపోయింది. పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 48 డిగ్రీల సెల్సియస్ను మించి నమోదవుతున్నాయి. కేవలం ఆదివారం ఒక్కరోజే వడదెబ్బ కారణంగా 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రోజురోజుకూ వేడి తీవ్రత పెరుగుతుండటంతో ప్రజల్లో ఆందోళన పెరుగుతోంది. ఈ పరిస్థితులు మరో కొన్ని రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆదివారం రోజు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని గోపాలపురం మండల పరిధిలో ఉన్న చిట్యాలలో 48.3 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత ఇదే కావడం విశేషం. తణుకు (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా) పిడుగురాళ్ల (పల్నాడు జిల్లా)లలో 48.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. వాస్తవానికి ఈ నెల 26న రుతుపవనాలు కేరళను తాకుతాయని తొలుత అంచనా వేసినప్పటికీ వాటి రాక మరింత ఆలస్యమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
174 మండలాల్లో 44 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు : రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ను మించిన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా 17 జిల్లాల పరిధిలోని 174 మండలాల్లో 44 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. సోమవారం, మంగళవారం రోజుల్లో కూడా తీవ్రమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. సోమవారం నాడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, పోలవరం, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల పరిధిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 45 నుంచి 47 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఆదివారం నాడు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో వడదెబ్బ ప్రభావం కారణంగా 18 మంది మరణించారు.
కంచికచర్ల మండలం (ఎన్టీఆర్ జిల్లా) లోని గొట్టుముక్కల గ్రామానికి చెందిన తమిశెట్టి రాయన్న (80), తిరువూరుకు చెందిన గజ్జల స్వరాజ్యలక్ష్మి (53), ఉయ్యూరు (కృష్ణా జిల్లా)కు చెందిన తమిశెట్టి సాంబయ్య (45), పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన బిపుల్ దాస్ (49 - పెనమలూరులో నివాసం) వడదెబ్బకు బలయ్యారు. విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో ఒక మహిళా ప్రయాణికురాలు (55), విజయవాడలోని చిట్టినగర్ ప్రాంతంలో ఒక గుర్తుతెలియని వ్యక్తి (45), అలాగే S. రాయవరం మండలం (అనకాపల్లి జిల్లా) అడ్డురోడ్డు కూడలి వద్ద ఒక బిచ్చగాడు (53) కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో తిరుసుల సత్యనారాయణ (50), బురిగ కన్నమ్మ (84) మరణించారు. అదేవిధంగా డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో పెరబత్తుల వెంకటరత్నం (44), సారిదే భాను (65) మృతి చెందారు. అవిభక్త పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గంగాధరన్ బాలరామన్ (49), రాజు (50), బోడుకొల్ల జయరాజు (60), గవర్ల పెరుమాళ్ (80), నోముల వంశీ (35), నెల్లి రంగారావు (50), ఒక బిచ్చగాడు (49) తీవ్రమైన ఎండ వేడి తట్టుకోలేక మరణించారు.
విజయవాడలో బీభత్సం సృష్టించిన తుఫాను : ఆదివారం సాయంత్రం విజయవాడ నగరవ్యాప్తంగా ఒక తీవ్రమైన తుఫాను బీభత్సం సృష్టించింది. చెట్ల కొమ్మలు, భారీ హోర్డింగ్లు విరిగి విద్యుత్ తీగలపై పడటంతో పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మహానాడు కూడలి వద్ద, ఒక భారీ హోర్డింగ్ విరిగి జాతీయ రహదారిపై కూలిపోయింది. ఆ సమయంలో రహదారిపై ఎవరూ లేకపోవడంతో ఒక పెను ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది.
