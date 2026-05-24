అగ్నిగుండంలా రాష్ట్రం - వడదెబ్బతో 16 మంది మృతి
ఎండ తీవ్రతకు వడదెబ్బకు గురవుతున్న ప్రజలు - వివిధ ప్రాంతాల్లో 16 మంది మృతి - విశాఖపట్నం ఏయూ క్యాంపస్ నివేదిక -ఒడిశా - ఉత్తర ఆంధ్ర వరకు విస్తరించి ఉన్న ఉపరితల ద్రోణి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 2:46 PM IST
People Died Due To Heat Stroke : మే నెల చివరికి వస్తున్నా ఎండ తీవ్రత ఇంకా తగ్గుముఖం పట్టడంలేదు. వేడి సెగకు రాష్ట్రం అగ్ని గుండంలా మారింది. 2015, 2023వ సంవత్సరాల మాదిరి ఈ ఏడాది సైతం ఎల్నినో ప్రభావం ఉండటం మూలంగా అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. వేడిగాలులు ఎక్కువగా రావడంతో ఉక్కపోత అధికమవుతోంది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్యన అత్యవసరమైతేనే ప్రజలు బయటికి వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపించడం లేదు. అయినా ఎండ వేడికి తట్టుకోలేని ప్రజలు వడదెబ్బకు గురవుతున్నారు. అలానే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
వివిధ ప్రాంతాల్లో వడదెబ్బతో 16 మంది మృతి : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేడిగాలుల తీవ్రత కారణంగా శనివారం ఒక్కరోజే వివిధ ప్రాంతాల్లో వడదెబ్బతో 16 మంది చనిపోయారు. ఇందులో పన్నెండు మరణాలు ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల పరిధిలోనే సంభవించాయి. పల్నాడు జిల్లా మాచవరం మండలం వేమవరం గ్రామానికి చెందిన జల్లా కొండలు (54), కేతనకొండకు చెందిన పఠాన్ నాగుల్మీర (32), కొటికలపూడికి చెందిన మేకా నిర్మల (50), కంచికచెర్లకు చెందిన ఎండీ అబిదున్నీసా (26), మేడికొండలూరు జిల్లా మంద్రూరుపురం నుంచి కడియాల బాలయ్య (94) వడదెబ్బ. విజయవాడలోని పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్ వద్ద వడదెబ్బకు గురై ముగ్గురు ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
సత్యనారాయణపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి (60) మృతి చెందగా, పెనమలూరు మండలం (కృష్ణా జిల్లా) చోడవరంలో భిక్షపతి (45) మృతి చెందాడు. విజయవాడలోని ఓల్డ్ టౌన్ ప్రాంతంలో రాజకుమారి థియేటర్ సమీపంలో, వరంగల్కు చెందిన వి.నరసయ్య (50) వడదెబ్బతో మృతి చెందాడు. వట్టిచెరుకూరు మండలం (గుంటూరు జిల్లా) ముట్లూరులో పడవల బసవయ్య (86) తీవ్ర వేడిమికి అస్వస్థతకు గురై తుదిశ్వాస విడిచారు. చివరగా, పిడుగురాళ్ల పట్టణంలో (పల్నాడు జిల్లా) దొండేటి వెంకట్రావమ్మ (80), రావికమతం మండలం (అనకాపల్లి జిల్లా) కెబిపి అగ్రహారంలో వికలాంగుడైన గాడిగొయ్యిల సత్యనారాయణ (28) కూడా వడదెబ్బతో మరణించారు. ఏలూరు జిల్లా పెదవేగి మండలం పెదవేగికి చెందిన మారగాని శ్రీనివాసరావు (60), అదే మండలం కొప్పాకకు చెందిన చల్లారి రత్నాలరావు (55) మృతి చెందారు.
విశాఖపట్నం ఏయూ క్యాంపస్ నివేదిక ప్రకారం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. శనివారం నాడు, కృష్ణా జిల్లాలోని కనుమోలులో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 45.8 డిగ్రీలు, అనకాపల్లి జిల్లాలోని మకవరపాలెంలో 45.5 డిగ్రీలు నమోదైనట్లు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉన్న 95 మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీలకు పైగా నమోదైనట్లు ఆ సంస్థ పేర్కొంది. "ఆదివారం నాడు, 21 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉంది. అలాగే 214 మండలాలపై వడగాలుల ప్రభావం ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ఆదివారం నాడు ఏలూరు, కృష్ణా, NTR, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 నుంచి 46 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంతలో ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిశా నుంచి ఉత్తర ఆంధ్ర వరకు విస్తరించి ఉన్న ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావం ఇంకా కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, YSR కడప, అన్నమయ్య, పార్వతీపురం మన్యం , అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడ కొన్ని చోట్ల ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆ సంస్థ వెల్లడించింది.
