'జర చూడండి సారూ' - 'భీమడోలు స్టేషన్లో మరిన్ని రైళ్లు ఆపండి'
భీమడోలు స్టేషన్లో ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు నిలుపుదల లేకపోవడంతో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు - ద్వారకాతిరుమలకు అత్యంత సమీపంలో ఉన్న స్టేషన్ - గవర్నర్తో పాటు ఎంపీలు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులకు పలుమార్లు వినతిపత్రాలు అందించిన స్థానికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 10:20 PM IST
Trains Halting Issue in Bhimadolu : రాష్ట్రంలో తిరుమల తర్వాత ప్రసిద్ధి చెందిన వైష్ణవ క్షేత్రం ద్వారకాతిరుమల. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి వస్తుంటారు. అందుకే ద్వారకాతిరుమలను 'చినవెంకన్న' క్షేత్రంగా పిలుస్తారు. ఇంతటి ప్రాధాన్యం ఉన్న ఆలయానికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న రైల్వేస్టేషన్ భీమడోలు. ఇది దేవాలయానికి కేవలం 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ మరిన్ని ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు నిలుపుదల లేకపోవడం భక్తులకు ఇబ్బందిగా మారింది.
పలుమార్లు వినతిపత్రాలు : ద్వారకాతిరుమల వెళ్లే భక్తులతోపాటు భీమడోలు చుట్టుపక్కల సుమారు 30 గ్రామాల ప్రజలు ఈ స్టేషన్ను నిత్యం వినియోగిస్తున్నారు. శని, ఆదివారాలు, పర్వదినాలు, ప్రత్యేక ఉత్సవాల సమయంలో భక్తుల రద్దీ మరింత పెరుగుతోంది. ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు సరైన నిలుపుదల లేకపోవడంతో దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు ఇతర స్టేషన్లను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోంది. భీమడోలులో మరిన్ని ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను నిలపాలన్న డిమాండ్ నేటిది కాదు. ఏళ్లుగా స్థానికులు దీనిపై పోరాడుతున్నారు. ఈ మేరకు గవర్నర్తో పాటు ఎంపీలు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులకు పలుమార్లు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. అయినా ఇప్పటివరకు సమస్య పరిష్కారం కాలేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భీమడోలు రైల్వేస్టేషన్లో ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు ఆపాలని కోరుతున్నాం. ఇది చుట్టుపక్కల 30 గ్రామాలకు ఇదే మెయిన్ స్టేషన్. ద్వారక తిరుమల వెళ్లే భక్తులు ఇక్కడే దిగి వెళ్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు ఆపాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. శని, ఆదివారాలు, పర్వదినాలు, ప్రత్యేక ఉత్సవాల సమయంలో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటోంది. కాకినాడ - తిరుపతి, జన్మభూమి, రత్నాచల్ వంటి ముఖ్యమైన ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు భీమడోలులో నిలుపుదల కల్పిస్తే బాగుంటుంది. కనీసం కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు ఆపితే భక్తులు ఇబ్బంది పడరు. అధికారులు, నాయకులు స్పందించి ఈ సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించాలని వేడుకుంటున్నాం. - స్థానికులు
రైల్వే అధికారులు స్పందించాలి : కాకినాడ - తిరుపతి, జన్మభూమి, రత్నాచల్ వంటి ముఖ్యమైన ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు భీమడోలులో నిలుపుదల కల్పిస్తే చినవెంకన్న భక్తులతో పాటు పరిసర గ్రామాల ప్రజలకు ఎంతో ప్రయోజనం కలుగుతుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. క్షేత్ర ప్రాధాన్యతను, భీమడోలు స్టేషన్పై ఆధారపడుతున్న ప్రయాణికుల సంఖ్యను పరిగణనలోకి తీసుకుని రైల్వే అధికారులు స్పందించాలని వారు కోరుతున్నారు.
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