ఈవెంట్ ఏదైనా సరే డీజే మోగాల్సిందే! - ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్న డీజే మిక్స్డ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్
DJ Music by Mixed Sound Effects at Events : వేడుక ఏదైనా సరే డీజే మోగాల్సిందే. ఇప్పుడా శబ్దానికి కళ్లు చెదిరే విజువల్స్ కూడా తోడవడంతో ఆ సౌండ్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 1:54 PM IST
పెళ్లిళ్లు, పండగలు, ఊరేగింపు ఇలా వేడుక ఏదైనా సరే. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయాలంటే లౌడ్ స్పీకర్లూ డీజేలూ పెట్టుకుని, పెద్ద పెద్ద శబ్దాలతో వచ్చే పాటలకు చిందులు వేయడం ట్రెండీగా మారింది. ఇప్పుడు ఆ సౌండ్కి కళ్లు చెదిరే విజువల్ కూడా తోడవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈవెంట్లో మిక్స్డ్ సౌండ్తో కొత్తగా పరిచయం చేస్తూ తెరపై స్టెప్పులు చూపిస్తూ వీనులవిందు చేస్తోంది. పాటకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్పులు, డ్యాన్స్ చేయడం రాని వారితోనూ నృత్యం చేయిస్తున్నారు. కొందరు నిర్వాహకులు డ్యాన్సర్లనూ తీసుకొస్తున్నారు. డీజే సౌండ్కు వారు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే మిగతా వారంతా వారిని వీక్షిస్తున్నారు.
జానపద గీతాలన్నీ డీజేలో వినిపిస్తున్నాయి
గత రెండు, మూడేళ్లుగా స్థానిక పాటలు డీజేలకు అనుకూలమైన సంగీతంతో అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలువురు ఔత్సాహిక కళాకారులు రూ.లక్షలు పోసి పాటలు చిత్రీకరించి ఫుల్ బేస్ ఉండేలా సంగీతం సృష్టిస్తున్నాయి. యూట్యూబ్లో మిలియన్ వీక్షణలున్న జానపద గీతాలన్నీ డీజేలో వినిపించడం గమనార్హం. జానపదం డీజే వినిపించి స్టెప్పులు వేయించేలా ఉంటేనే ప్రస్తుతం హిట్ అయినట్లు లెక్క, అందుకే పల్లెల్లో చిత్రీకరించినా సంగీతంలో ప్రతి ఇన్స్ట్రుమెంట్ శబ్దం వినిపించాలని హైదరాబాద్ వెళ్లి సంగీతం సమకూర్చుకుంటామని, అక్కడైతే మంచి స్టూడియోలు ఉంటాయని వేములవాడకు చెందిన జానపద కళాకారుడు పేర్కొన్నారు.
- ఎల్ఈడీ వాల్స్ నృత్యం చేసే వారికి గైడ్లా ఉపయోపడుతున్నాయి. బీట్ సింక్ లైటింగ్ పాటకు తగ్గట్లు రంగులు మారుతూ, తిరుగుతుంటాయి. ఇవి వాహనాలకు అమర్చేందుకు వీలుండటంతో చిన్న డీజే సెటప్లలోనూ ఉపయోగిస్తున్నారు.
- పిక్సెల్ మ్యాపింగ్ కేవలం వింటూ డ్యాన్స్ చేయడమే కాదు. డ్యాన్సర్ల వేగానికి తగినట్లు పాటలో బేస్ డ్రాప్, హైప్లకు ముందున్న భారీ ఎల్ఈడీలపై యానిమేషన్స్లు, రంగుల గ్రాఫిక్స్ డ్యాన్సులు చేస్తుంటాయి. ఒకే సమయంలో సంగీతం, ఇలాంటి రంగులు చూడటంతో ఉత్సాహం పెరుగుతుందని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. ప్రొజెక్షన్ మ్యాపింగ్ టెక్నాలజీతో 3డీ లైట్తో ఎక్కడైనా డ్యాన్స్ఫ్లోర్, వేదికను సృష్టిస్తున్నారు.
డిమాండ్కి అనుగుణంగా 'డిజిటల్ డీజే బూత్'లు ఏర్పాట్లు
డీఎంఎక్స్ కంట్రోల్డ్ మూవింగ్ లైట్స్, ఎల్ఈడీ లైటింగ్, స్ట్రోబ్స్ (వెలుగునిచ్చే లైట్లు) ఇప్పటికే ఉన్నాయి. ఇటీవల బీట్ సింక్ లైటింగ్, ఎల్ఈడీ పిక్సెల్ లైటింగ్, కెనెటిక్ స్క్రీన్, ఫ్లెక్సిబుల్ స్క్రీన్, డిమాండ్కు తగినట్లు బ్రాండెడ్ బీమ్స్( సౌండ్స్ బాక్సులు) వీటిలో చేరాయి. కొందరు నిర్వాహకులు కార్యక్రమ డిమాండ్కి అనుగుణంగా 'డిజిటల్ డీజే బూత్' ల ఏర్పాటుకూ సై అంటున్నారు. నేలపై పరిచిన అద్దాలపై రంగులు మారుతుంటే నృత్యం చేయడం వీటి ప్రత్యేకత.
డీజే సెటప్కు రూ.8-10 వేల వరకు ఖర్చు
సింగిల్ బీమ్, డీజే ఆపరేటర్, 2 మైక్లతో ఉండే డీజే సెటప్నకు రూ.8 నుంచి రూ.10 వేల వరకు ఉంటుంది. ఇదే తక్కువలోది. వీటితోపాటు 8X12 సైజ్ తెర తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువవుతుంది. ఇటీవల స్క్రీన్లు, ఎంటర్టైన్ చేసేందుకు ఎక్కువ మంది యాంకర్లను అడుగుతున్నారు. కార్యక్రమానికి హాజరైన వారి అభిరుచి మేరకు స్క్రీన్లపై యానిమేషన్లు, నృత్యాలు ప్రదర్శిస్తున్నామని హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ ప్రముఖ డీజే నిర్వాహకుడు వివరించారు.
గణేశ్ శోభయాత్రలో దుమ్ములేపుతున్న ఫోక్ బీట్ - డీజే ఉన్న డప్పు దరువే!