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ఈవెంట్​ ఏదైనా సరే డీజే మోగాల్సిందే! - ప్రస్తుతం ట్రెండ్​ అవుతున్న డీజే మిక్స్​డ్​ సౌండ్​ ఎఫెక్ట్స్​

DJ Music by Mixed Sound Effects at Events : వేడుక ఏదైనా సరే డీజే మోగాల్సిందే. ఇప్పుడా శబ్దానికి కళ్లు చెదిరే విజువల్స్​ కూడా తోడవడంతో ఆ సౌండ్​ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

DJ Music by Mixed Sound Effects at Events
ప్రతి ఈవెంట్​కు డీజే సెటప్​లు రెడీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2026 at 1:54 PM IST

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పెళ్లిళ్లు, పండగలు, ఊరేగింపు ఇలా వేడుక ఏదైనా సరే. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయాలంటే లౌడ్ స్పీకర్లూ డీజేలూ పెట్టుకుని, పెద్ద పెద్ద శబ్దాలతో వచ్చే పాటలకు చిందులు వేయడం ట్రెండీగా మారింది. ఇప్పుడు ఆ సౌండ్​కి కళ్లు చెదిరే విజువల్​ కూడా తోడవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈవెంట్​లో మిక్స్​డ్​ సౌండ్​తో కొత్తగా పరిచయం చేస్తూ తెరపై స్టెప్పులు చూపిస్తూ వీనులవిందు చేస్తోంది. పాటకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్పులు, డ్యాన్స్​ చేయడం రాని వారితోనూ నృత్యం చేయిస్తున్నారు. కొందరు నిర్వాహకులు డ్యాన్సర్లనూ తీసుకొస్తున్నారు. డీజే సౌండ్​కు వారు డ్యాన్స్​ చేస్తుంటే మిగతా వారంతా వారిని వీక్షిస్తున్నారు.

జానపద గీతాలన్నీ డీజేలో వినిపిస్తున్నాయి

గత రెండు, మూడేళ్లుగా స్థానిక పాటలు డీజేలకు అనుకూలమైన సంగీతంతో అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలువురు ఔత్సాహిక కళాకారులు రూ.లక్షలు పోసి పాటలు చిత్రీకరించి ఫుల్​ బేస్​ ఉండేలా సంగీతం సృష్టిస్తున్నాయి. యూట్యూబ్​లో మిలియన్​ వీక్షణలున్న జానపద గీతాలన్నీ డీజేలో వినిపించడం గమనార్హం. జానపదం డీజే వినిపించి స్టెప్పులు వేయించేలా ఉంటేనే ప్రస్తుతం హిట్​ అయినట్లు లెక్క, అందుకే పల్లెల్లో చిత్రీకరించినా సంగీతంలో ప్రతి ఇన్​స్ట్రుమెంట్​ శబ్దం వినిపించాలని హైదరాబాద్​ వెళ్లి సంగీతం సమకూర్చుకుంటామని, అక్కడైతే మంచి స్టూడియోలు ఉంటాయని వేములవాడకు చెందిన జానపద కళాకారుడు పేర్కొన్నారు.

  • ఎల్​ఈడీ వాల్స్​ నృత్యం చేసే వారికి గైడ్​లా ఉపయోపడుతున్నాయి. బీట్​ సింక్​ లైటింగ్​ పాటకు తగ్గట్లు రంగులు మారుతూ, తిరుగుతుంటాయి. ఇవి వాహనాలకు అమర్చేందుకు వీలుండటంతో చిన్న డీజే సెటప్​లలోనూ ఉపయోగిస్తున్నారు.
  • పిక్సెల్ మ్యాపింగ్​ కేవలం వింటూ డ్యాన్స్​ చేయడమే కాదు. డ్యాన్సర్ల వేగానికి తగినట్లు పాటలో బేస్​ డ్రాప్​, హైప్​లకు ముందున్న భారీ ఎల్​ఈడీలపై యానిమేషన్స్​లు, రంగుల గ్రాఫిక్స్​ డ్యాన్సులు చేస్తుంటాయి. ఒకే సమయంలో సంగీతం, ఇలాంటి రంగులు చూడటంతో ఉత్సాహం పెరుగుతుందని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. ప్రొజెక్షన్​ మ్యాపింగ్​ టెక్నాలజీతో 3డీ లైట్​తో ఎక్కడైనా డ్యాన్స్​ఫ్లోర్​, వేదికను సృష్టిస్తున్నారు.

డిమాండ్​కి అనుగుణంగా 'డిజిటల్​ డీజే బూత్'​లు ఏర్పాట్లు

డీఎంఎక్స్ కంట్రోల్డ్​ మూవింగ్ లైట్స్, ఎల్​ఈడీ లైటింగ్, స్ట్రోబ్స్​ (వెలుగునిచ్చే లైట్లు) ఇప్పటికే ఉన్నాయి. ఇటీవల బీట్​ సింక్​ లైటింగ్, ఎల్​ఈడీ పిక్సెల్​ లైటింగ్​, కెనెటిక్ స్క్రీన్​, ఫ్లెక్సిబుల్​ స్క్రీన్​, డిమాండ్​కు తగినట్లు బ్రాండెడ్​ బీమ్స్​( సౌండ్స్​ బాక్సులు) వీటిలో చేరాయి. కొందరు నిర్వాహకులు కార్యక్రమ డిమాండ్​కి అనుగుణంగా 'డిజిటల్​ డీజే బూత్​' ల ఏర్పాటుకూ సై అంటున్నారు. నేలపై పరిచిన అద్దాలపై రంగులు మారుతుంటే నృత్యం చేయడం వీటి ప్రత్యేకత.

డీజే సెటప్​కు రూ.8-10 వేల వరకు ఖర్చు

సింగిల్​ బీమ్​, డీజే ఆపరేటర్​, 2 మైక్​లతో ఉండే డీజే సెటప్​నకు రూ.8 నుంచి రూ.10 వేల వరకు ఉంటుంది. ఇదే తక్కువలోది. వీటితోపాటు 8X12 సైజ్​ తెర తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువవుతుంది. ఇటీవల స్క్రీన్లు, ఎంటర్​టైన్ చేసేందుకు ఎక్కువ మంది యాంకర్లను అడుగుతున్నారు. కార్యక్రమానికి హాజరైన వారి అభిరుచి మేరకు స్క్రీన్లపై యానిమేషన్లు, నృత్యాలు ప్రదర్శిస్తున్నామని హైదరాబాద్​కు చెందిన ఓ ప్రముఖ డీజే నిర్వాహకుడు వివరించారు.

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డీజేలో కొత్త సౌండ్​ ఎఫెక్స్​

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