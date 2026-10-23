'పాదాభివందనాలు వద్దు ఆప్యాయతే ముద్దు' - కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్ దసరా ముచ్చట్లు!
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డికి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు సొంత నియోజకవర్గ ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి సైతం అందరిని ఆప్యాయంగా పలకరించి వారి నుంచి జమ్మి స్వీకరించారు. అనంతరం కొడంగల్లో పలు పనులను పరిశీలించారు.
Published : October 23, 2026 at 9:58 AM IST
CM Revanth Reddy in Kondareddypally : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిని కలిసి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు ప్రజలు ఎగబడ్డారు. సంప్రదాయం ప్రకారం ఆయనకు జమ్మి ఆకులను ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వికారాబాద్ జిల్లాతోపాటు, ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన జిల్లాల నుంచి ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చారు. ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా, రేవంత్రెడ్డి అందరినీ ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించారు. యువతను ఆత్మీయంగా అక్కున చేర్చుకున్నారు. పాదాభివందనాలు వద్దంటూ సున్నితంగా వారించారు. వృద్ధులు, రైతులు , మహిళలందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపి, వారితో కలిసి ఫొటోలు దిగారు. ఈ సందడికి గురువారం నాడు కొడంగల్ వేదికగా మారింది.
ప్రజలకే అగ్రతాంబూలం
కొడంగల్లోని ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో సుమారు 5 వేల మందికి భోజన ఏర్పాట్లు చేశారు. గురువారం ఉదయం 10 గంటల నుంచే సర్పంచులు రావడం మొదలుకాగా, వారిని సమావేశ ప్రాంగణంలో కూర్చోబెట్టారు. మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు తాండూరులో ఏర్పాటు చేసిన హెలిప్యాడ్ వద్ద ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి దిగారు. అక్కడి నుంచి వాహనంలో బయలుదేరి కొడంగల్లోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. ఆలయంలో ప్రార్థనలు చేసి అనంతరం తన నివాసానికి చేరుకున్నారు. ముందుగా తనకు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు వేచి ఉన్న సుమారు 150 మంది సర్పంచులు, ప్రజలు, పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులను కలిశారు. వారి నుంచి జమ్మి ఆకులను ఆప్యాయంగా స్వీకరించారు.
ఉత్సవాలు ఘనంగా జరపాలని సూచన
వచ్చే ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాల నాటికి కొడంగల్లోని ప్రధాన వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే పట్టణంలోని బాలాజీనగర్లో రూ.110 కోట్ల వ్యయంతో పునర్నిర్మిస్తున్న ఆలయాన్ని పరిశీలించారు. తొలుత వేద పండితుల సమక్షంలో పూజలు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత కలెక్టర్ దీపక్తివారీ, ఆలయ నిర్మాణ పర్యవేక్షణ అధికారులతో సమీక్షించి, పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరగబోయే ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని సూచించారు.
ఎడ్యుకేషన్ హబ్ పనుల ఏరియల్ సర్వే
ఈ పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి హెలికాప్టర్ ద్వారా దుద్యాల మండలం, హకీంపేట గ్రామంలో నిర్మిస్తున్న ఎడ్యుకేషన్ హబ్ భవన నిర్మాణ పనులను ఏరియల్ సర్వే చేశారు. నిర్మాణ పనులను 2027 జూన్ నాటికి పూర్తి చేసి, తరగతులు ప్రారంభించేందుకు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు.
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