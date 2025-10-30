'అమ్మాయి అందంగా ఉంది - నాతో ఇష్టంగా మాట్లాడుతోంది' : పొరబడితే అంతే సంగతులు

ETV Bharat / state

Dating Apps Investment Scams : ఈ మధ్యకాలంలో వినియోగిస్తున్న టెక్నాలజీ ఆధారంగా ఇప్పుడున్న డేటింగ్​ యాప్​లు ఓ సాధారణ అంశంగా మారాయి. పరిచయాల కోసం, స్నేహితులను కలవాలనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది యువత ఈ యాప్​ను వాడుతున్నారు. దీనిని ఆధారంగా చేసుకుని సైబర్​ నేరగాళ్లు చెలరేగుతున్నారు. కొందరు కేటుగాళ్లు యువతుల పేరిట పరిచయమై, ఆ తర్వాత వారితో పెట్టుబడులు పెట్టించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలే నగరంలో పలుచోట్ల వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

  • మలక్​పేటకు చెందిన ఓ యువకుడు వాట్సాప్​లో వచ్చిన లింకుపై క్లిక్​ చేయగా, డేటింగ్​ వెబ్​సైట్​లోకి తీసుకెళ్లింది. తను సహజీవనం చేసే యువతి కోసం వెతుకుతూ ఫోన్​ నంబరు నమోదు చేశాడు. ఆ తర్వాత యువతి వాట్సాప్​ కాల్​ చేసి, మరో ఇద్దరు యువతులున్నారని చెప్పింది. రిజిస్ట్రేషన్​, మీటింగ్​, హోటల్​ బుకింగ్​, సర్వీసు ట్యాక్స్​ ఇలా ప్రైవసీ పేరుతో రూ.6.49 లక్షలు వసూలు చేసింది. దీంతో తాను మోసపోయినట్లు గ్రహించి బాధితుడు సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
  • మరో ఘటనలో బేగంపేట వ్యక్తి (48)కి డేటింగ్​ యాప్​లో చాందిని చౌదరి పేరుతో ఓ యువతి పరిచయమైంది. అతడి నుంచి ఫోన్​ నంబరు తీసుకుని వాట్సాప్​లో చాటింగ్​ మొదలుపెట్టింది. తనకు ట్రేడింగ మంచి అనుభవం ఉందని చెబుతూ, అతడిని ఆకర్షణీయమైన మాటలతో ఆకర్షించి, అతని వద్ద రూ.13.3 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టించింది. డబ్బు విత్​డ్రాకు అవకాశమివ్వకపోవడంతో మోసపోయినట్లు బాధితుడు గుర్తించారు.

డేటింగ్‌ అంటే : కొత్త వ్యక్తుల్ని కలిసి ఆలోచనలు పంచుకోవడానికి, అవసరమైతే కలిసి జీవితాన్ని పంచుకోవడానికి అవకాశం కల్పించే వేదికనే ఈ డేటింగ్. దీని ఆధారంగా సైబర్​ నేరగాళ్లు చెలరేగుతున్నారు. అందమైన యువతల ఫొటోలతో ప్రొఫైళ్లు తయారు చేస్తూ రూ.కోట్లు కాజేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ నకిలీ కాల్​సెంటర్​, నకిలీ ఉద్యోగాలు, ఆన్​లైన్​ ట్రేడింగ్​ పేరుతో డబ్బు కొట్టేస్తున్న ముఠాలే కొంతకాలంగా డేటింగ్​ యాప్​లు, వెబ్​సైట్ల వేదికగా మోసాలు చేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్​లో ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు వరకూ 291 కేసులు నమోదయ్యాయి. డేటింగ్​ యాప్​లను ఎక్కువ మంది వినియోగించడం వల్ల మోసపోయినా కూడా ఇతరులకు ​చెప్పలేకపోవడం విశేషం.

అందమైన యువతుల ఫొటోలతో : ఇటీవల సైబర్​ నేరగాళ్లు పాకిస్థాన్​కు చెందిన మోడల్​ ఫొటోతో నగర యువకుడిని మోసం చేసిన విషయం తెలిసిందే. డేటింగ్​ యాప్​లు, వెబ్​సైట్ల ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తులు అందమైన యువతుల ఫొటోలను డీపీలుగా ఉపయోగించి మోసగిస్తున్నారు. ఈ డేటింగ్​ ప్రాసెస్​లో ముందుగా చాటింగ్​, వ్యక్తిగత విషయాలు పంచుకోవడం, ఆ తర్వాత నేరుగా కలిసేందుకు రిజిస్ట్రేషన్​ ఛార్జీ, ప్రైవేట్​ మీటింగ్​ పేర్లతో డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. అధీకృత యాప్​ల్లో రుసుములే ఉండవు. విద్యార్థులు, ఐటీ ఉద్యోగులు ఎక్కువగా మోసపోతున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :

  • వాట్సాప్​, టెలిగ్రామ్​, సామాజిక మాధ్యామాల్లో కొత్త వ్యక్తుల స్నేహం, ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో వారు సంభాషణ మొదలుపెడితే అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • పరిచయం పెరగ్గానే డబ్బు అడిగితే, వ్యక్తిగత ఫొటోలు పంపమన్నా కచ్చితంగా మోసమని గుర్తించాలి.
  • అవతలి వ్యక్తులు నమ్మించేందుకు పంపించే ఫొటోలను గూగుల్​ ఇమేజెస్​లో అప్​లోడ్​ చేసి సెర్చ్​ చేస్తే, ఇతర అకౌంట్లో సదరు చిత్రాలు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి అవకాశముంది.
  • డేటింగ్ పేరిట సహజీవనం, అమ్మాయిలతో మాట్లాడేందుకు రిజిస్ట్రేషన్​ ఛార్జీలు, అడ్వాన్సు, సభ్యత్వం అడిగితే కచ్చితంగా అది సైబర్​ నేరగాళ్ల పనే.
  • డేటింగ్​, మ్యాట్రిమోని వేదికలు పదే పదే అడ్డగోలు ఛార్జీలు వసూలు చేయవు. అలా విరుద్ధంగా రుసుములు వసూలు చేసేవే ఈ సైబర్​ మోసాలు.
  • ఒకవేళ డేటింగ్​లో పరిచయమైన వ్యక్తులు తదుపరి ముందుకెళ్లాలనుకుంటే నేరుగా కలవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ క్రమంలో మోసపోతే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 టోల్​ఫ్రీ నంబరు లేదా స్థానిక పోలీసుస్టేషన్​లో వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలి.

డేటింగ్ యాప్‌ల్లో మత్తు వలలు – యువతను ముంచుతున్న మాయమాటలు

మహిళ పేరుతో డేటింగ్ యాప్​లో చాటింగ్​ - రూ.1.80లక్షలు కాజేసిన సైబర్ కేటుగాళ్లు

