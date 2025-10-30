'అమ్మాయి అందంగా ఉంది - నాతో ఇష్టంగా మాట్లాడుతోంది' : పొరబడితే అంతే సంగతులు
డేటింగ్ యాప్ల వేదికగా సైబర్ నేరగాళ్ల మోసాలు - యువతను ముంచుతున్న మాయమాటలు - అమ్మాయిల ఫొటోలతో ప్రొఫైళ్లు తయారు చేస్తూ రూ.కోట్లల్లో మోసాలు
Dating Apps Investment Scams : ఈ మధ్యకాలంలో వినియోగిస్తున్న టెక్నాలజీ ఆధారంగా ఇప్పుడున్న డేటింగ్ యాప్లు ఓ సాధారణ అంశంగా మారాయి. పరిచయాల కోసం, స్నేహితులను కలవాలనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది యువత ఈ యాప్ను వాడుతున్నారు. దీనిని ఆధారంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు చెలరేగుతున్నారు. కొందరు కేటుగాళ్లు యువతుల పేరిట పరిచయమై, ఆ తర్వాత వారితో పెట్టుబడులు పెట్టించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలే నగరంలో పలుచోట్ల వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
- మలక్పేటకు చెందిన ఓ యువకుడు వాట్సాప్లో వచ్చిన లింకుపై క్లిక్ చేయగా, డేటింగ్ వెబ్సైట్లోకి తీసుకెళ్లింది. తను సహజీవనం చేసే యువతి కోసం వెతుకుతూ ఫోన్ నంబరు నమోదు చేశాడు. ఆ తర్వాత యువతి వాట్సాప్ కాల్ చేసి, మరో ఇద్దరు యువతులున్నారని చెప్పింది. రిజిస్ట్రేషన్, మీటింగ్, హోటల్ బుకింగ్, సర్వీసు ట్యాక్స్ ఇలా ప్రైవసీ పేరుతో రూ.6.49 లక్షలు వసూలు చేసింది. దీంతో తాను మోసపోయినట్లు గ్రహించి బాధితుడు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
- మరో ఘటనలో బేగంపేట వ్యక్తి (48)కి డేటింగ్ యాప్లో చాందిని చౌదరి పేరుతో ఓ యువతి పరిచయమైంది. అతడి నుంచి ఫోన్ నంబరు తీసుకుని వాట్సాప్లో చాటింగ్ మొదలుపెట్టింది. తనకు ట్రేడింగ మంచి అనుభవం ఉందని చెబుతూ, అతడిని ఆకర్షణీయమైన మాటలతో ఆకర్షించి, అతని వద్ద రూ.13.3 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టించింది. డబ్బు విత్డ్రాకు అవకాశమివ్వకపోవడంతో మోసపోయినట్లు బాధితుడు గుర్తించారు.
డేటింగ్ అంటే : కొత్త వ్యక్తుల్ని కలిసి ఆలోచనలు పంచుకోవడానికి, అవసరమైతే కలిసి జీవితాన్ని పంచుకోవడానికి అవకాశం కల్పించే వేదికనే ఈ డేటింగ్. దీని ఆధారంగా సైబర్ నేరగాళ్లు చెలరేగుతున్నారు. అందమైన యువతల ఫొటోలతో ప్రొఫైళ్లు తయారు చేస్తూ రూ.కోట్లు కాజేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ నకిలీ కాల్సెంటర్, నకిలీ ఉద్యోగాలు, ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ పేరుతో డబ్బు కొట్టేస్తున్న ముఠాలే కొంతకాలంగా డేటింగ్ యాప్లు, వెబ్సైట్ల వేదికగా మోసాలు చేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు వరకూ 291 కేసులు నమోదయ్యాయి. డేటింగ్ యాప్లను ఎక్కువ మంది వినియోగించడం వల్ల మోసపోయినా కూడా ఇతరులకు చెప్పలేకపోవడం విశేషం.
అందమైన యువతుల ఫొటోలతో : ఇటీవల సైబర్ నేరగాళ్లు పాకిస్థాన్కు చెందిన మోడల్ ఫొటోతో నగర యువకుడిని మోసం చేసిన విషయం తెలిసిందే. డేటింగ్ యాప్లు, వెబ్సైట్ల ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తులు అందమైన యువతుల ఫొటోలను డీపీలుగా ఉపయోగించి మోసగిస్తున్నారు. ఈ డేటింగ్ ప్రాసెస్లో ముందుగా చాటింగ్, వ్యక్తిగత విషయాలు పంచుకోవడం, ఆ తర్వాత నేరుగా కలిసేందుకు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీ, ప్రైవేట్ మీటింగ్ పేర్లతో డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. అధీకృత యాప్ల్లో రుసుములే ఉండవు. విద్యార్థులు, ఐటీ ఉద్యోగులు ఎక్కువగా మోసపోతున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :
- వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, సామాజిక మాధ్యామాల్లో కొత్త వ్యక్తుల స్నేహం, ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో వారు సంభాషణ మొదలుపెడితే అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
- పరిచయం పెరగ్గానే డబ్బు అడిగితే, వ్యక్తిగత ఫొటోలు పంపమన్నా కచ్చితంగా మోసమని గుర్తించాలి.
- అవతలి వ్యక్తులు నమ్మించేందుకు పంపించే ఫొటోలను గూగుల్ ఇమేజెస్లో అప్లోడ్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే, ఇతర అకౌంట్లో సదరు చిత్రాలు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి అవకాశముంది.
- డేటింగ్ పేరిట సహజీవనం, అమ్మాయిలతో మాట్లాడేందుకు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు, అడ్వాన్సు, సభ్యత్వం అడిగితే కచ్చితంగా అది సైబర్ నేరగాళ్ల పనే.
- డేటింగ్, మ్యాట్రిమోని వేదికలు పదే పదే అడ్డగోలు ఛార్జీలు వసూలు చేయవు. అలా విరుద్ధంగా రుసుములు వసూలు చేసేవే ఈ సైబర్ మోసాలు.
- ఒకవేళ డేటింగ్లో పరిచయమైన వ్యక్తులు తదుపరి ముందుకెళ్లాలనుకుంటే నేరుగా కలవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ క్రమంలో మోసపోతే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 టోల్ఫ్రీ నంబరు లేదా స్థానిక పోలీసుస్టేషన్లో వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలి.
