తెలుగు లోగిళ్లలో అంబరాన్నంటిన దీపావళి వేడుకలు - ఎక్కడికక్కడ టపాసుల మోత
Diwali Festival Celebrations in AP : చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా జరుపుకునే దీపావళి పండుగను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. తెలుగు లోగిళ్లలో ఆనందాల హరివిల్లు విరిసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 7:14 AM IST
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా జరుపుకునే దీపావళి పండుగను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. వెలుగుల పండుగ దీపావళి వేళ తెలుగు లోగిళ్లలో ఆనందాల హరివిల్లు విరిసింది. ఇళ్లు, దుకాణాలను పూలు, విద్యుద్దీపాలతో అలంకరించారు. భక్తి శ్రద్ధలతో లక్ష్మీదేవిని పూజించారు. సాయంత్రం చిన్నా పెద్ద అంతా కలిసి బాణసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఎక్కడికక్కడ టపాసుల మోత మోగింది. భక్తి, ఆనందం, ఉత్సహాల కలబోతగా దీపావళి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి.
వాడవాడలా దీపావళి సంబరాలు : తెలుగులోగిళ్లు దీపావళి వెలుగుల మధ్య పండుగ శోభను సంతరించుకున్నాయి. విజయవాడలో వాడవాడలా దీపావళి సంబరాలు మిన్నంటాయి. చిన్నా, పెద్దా యువత, మహిళలు పోటాపోటీగా టపాసులు కాల్చి సందడి చేశారు. విజయవాడలోని ప్రముఖ వాణిజ్య సముదాయాలు హోటళ్లలో లక్ష్మీదేవి పూజ అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, వైభవంగా నిర్వహించారు. వ్యాపారులు సిబ్బంది, అతిథులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
విజయం సాధించిన నేతలు సంబరాలు : విజయవాడలోని బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో తెలుగు రాష్ట్రాల సంఘటనా ప్రధాన కార్యదర్శి మధుకర్ జీ ఆధ్వర్యంలో ఉత్సాహంగా దీపాల పండగ జరిపారు. ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన నూతన కార్పొరేటర్లు, జడ్పీటీసీలతో కలిసి పార్టీ నాయకులు బాణసంచా కాల్చి దీపావళి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. గుంటూరు నగరంలోని కమ్మజన సేవా సమితి వసతి గృహంలో సంప్రదాయ దుస్తుల్లో యువత టపాసులు కాల్చారు.
- విశాఖ మహానగరంలో అపార్ట్మెంట్ వాసులు అంతా కలిసి ఉత్సాహంగా దీపాలు వెలిగించి టపాసులు పేల్చారు. దీపాల పండగ రోజు అందరూ కలిసి వేడుకగా నిర్వహించుకోవటం సంతోషాన్ని ఇచ్చిందన్నారు.
- తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రజలు దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. సాంప్రదాయబద్ధంగా లక్ష్మీదేవికి పూజలు నిర్వహించి హారతులు ఇచ్చారు. కోనసీమ జిల్లా నల్లచెరువు గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రాంగణంలో విశేషంగా దీపాల వెలిగించారు. దీప కాంతుల నడుమ స్వామి వారి ఆలయం దేదీప్యమానంగా వెలుగులీనింది.
- మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా టపాసుల మోత మార్మోగింది. ప్రభుత్వ పాఠశాల ఆవరణలో కొందరు విద్యార్థులు దీపావళి వేడుకలు నిర్వహించారు. అనంతపురం జిల్లా విడపనకల్లు మండలం కరకముక్కలలో జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో విద్యార్థులు దీపావళి పండగ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు.
- శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఇంటా దీపాలు వెలిగించి ఆనందోత్సవాల మధ్య దీపావళి జరుపుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ తన నివాసంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు.