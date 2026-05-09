జనాభా లెక్కల సేకరణ - మీ ఇంటికి వచ్చింది అసలైన ఎన్యుమరేటరేనా? - ఇలా తెలుసుకోండి
రాష్ట్రంలో త్వరలో మొదలవ్వనున్న గృహ గణన ప్రక్రియ - ఇళ్ల వద్దకు వచ్చి వివరాలు సేకరించనున్న జనగణన సిబ్బంది - ఎన్యుమరేటరో కాదో ఐడీ కార్డుపై స్కాన్ చేసి తెలుసుకునే సౌలభ్యం
Published : May 9, 2026 at 10:30 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 10:51 AM IST
First Phase of Population Census : రాష్ట్రంలో త్వరలో జనాభా లెక్కలు మొదలుకానున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ముందుగా మే 11 నుంచి గృహ గణన చేయనున్నారు. ఇందుకోసం ఎన్యుమరేటర్లకు, పర్యవేక్షకులకు తర్ఫీదు ఇచ్చారు. ఇంటింటికీ జనాభా లెక్కల కోసం వెళ్లే వారందరికీ ప్రభుత్వం ఐడీ కార్డులను అందజేస్తోంది. ఆ కార్డులో ఎన్యుమరేటర్ల వివరాలతో పాటు క్యూఆర్ కోడ్ను ప్రింట్ చేశారు. ఎన్యుమరేటర్ను అంటూ ఇంటికి వచ్చే వ్యక్తి సంబంధిత ప్రభుత్వ ఉద్యోగా కాదా? అనే సందేహం కలిగితే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఐఢీ కార్డును చూపించమని అడగాలి. దానిలో ముద్రించిన క్యూఆర్ కోడ్ను గూగుల్ స్కాన్ చేయాలి. అప్పుడు మీ ఫోన్లో సర్వే చేయడానికి వచ్చిన వారి పూర్తి వివరాలు కనిపిస్తాయి. అలా రాకున్నా, వారి కార్డులో క్యూఆర్ కోడ్ లేకున్నా ఎన్యుమరేటర్ కాదని వెంటనే గుర్తించి జాగ్రత్తపడాలి.
ఏ ఏ వివరాలు సేకరిస్తారు? : దేశంలో చివరిసారిగా 2011లో జనగణన జరిగింది. దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది జరుగుతోంది. జనగణన రెండు విడతలుగా చేపట్టనున్నారు. ఇందుకోసం కేంద్రం సుమారు 11 వేల 718 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేయనుంది. మొదటి విడత ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 30 వరకు కొనసాగనుంది. అంటే 6 నెలలు జరుగుతుంది. రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో 30 రోజులు ఈ ప్రక్రియ చేపట్టే విధంగా కేంద్రం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.
జనగణన మొదటి విడతలో భాగంగా ఎన్ని ఇళ్లు ఉన్నాయి? అనే వివరాలను సేకరిస్తారు. 33 ప్రశ్నల ఆధారంగా వివరాలను ఎంట్రీ చేస్తారు. అందులో భవన నిర్మాణానికి సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేస్తారు. అంటే ఫ్లోరింగ్, వాల్, రూఫ్, విద్యుత్ సౌకర్యాలు ఉన్నాయా? లేదా అన్నది గమనిస్తారు. అలాగే మొబైల్ ఫోన్స్, టీవీలు, రేడియోలు సహా ఇతరత్రా గ్యాడ్జెట్లు, ఇంటర్ నెట్ సౌకర్యం తదితర వివరాలు నమోదు చేస్తారు. బైక్లు, కార్లు ఇతర వాహనాలతో పాటు తృణ ధాన్యాల వినియోగం, తాగునీటి వనరులు, ఆహారపు అలవాట్లు, మరుగుదొడ్లు వాడకం, వంటగది సౌకర్యాలు, వంటకు వినియోగించే ఇంధనం వివరాలు సేకరిస్తారు. ఒకవేళ ఇంటి నంబర్లు లేకపోతే జనగణన ప్రక్రియ కింద ప్రత్యేక నంబర్లు వేసి ఇళ్ల జాబితాలో చేర్చాలనే మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి.
డిజిటల్ విధానంతో ఉపయోగాలు : దేశంలో తొలిసారి పూర్తిగా డిజిటల్ విధానంలో జనాభా లెక్కలను సేకరించనున్నారు. మొబైల్ యాప్ లేదా సంబంధిత వెబ్సైట్లో వివరాలను నమోదు చేస్తారు. ఇందుకోసం దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 30 లక్షలకు పైగా ఎన్యుమరేటర్స్, సూపర్వైజర్స్, ఇతర అధికారులు జనాభా లెక్కల వివరాలు సేకరిస్తారు. వీరంతా మొబైల్ ద్వారానే జనగణన ప్రక్రియను చేపట్టనున్నారు. మరి, డిజిటల్ విధానంలో వివరాలు సేకరించడం ద్వారా ఉపయోగాలు ఏంటని పరిశీలిస్తే కచ్చితమైన, త్వరగా సమాచారం సేకరించేందుకు ఆవకాశం ఉంటుంది. డేటాను రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ చేయవచ్చని అధికారులు వివరిస్తున్నారు.
జన గణనలో భాగంగా ఎన్యుమరేటర్స్ వివరాలు సేకరించడానికంటే 15 రోజులు ముందుగానే ప్రజలు స్వతహాగా వివరాలు నమోదు చేసుకునేవిధంగా కేంద్రం వెలుసుబాటు కల్పించింది. హిందీ, ఇంగ్లిష్తో పాటు సుమారు 16 భాషల్లో సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్(స్వీయగణన) చేసుకునేందుకు వీలుంది. స్వీయ నమోదు చేసుకున్న వారికి ఓ ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ప్రాంతంలో జనాభా లెక్కల వివరాలు సేకరించే సిబ్బందికి కూడా ఓటీపీ వెళ్తుంది. సిబ్బంది ఇంటింటికీ వెళ్లి వివరాలు సేకరించే సమయంలో ఈ వన్టైం పాస్వర్డ్ను చెబితే సరిపోతుంది. దీనివల్ల జనగణన ప్రక్రియ సులభతరం అవుతుంది.
