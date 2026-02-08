ETV Bharat / state

వాట్సాప్​ మీసేవలో క్యాస్ట్​, ఇన్​కం సర్టిఫికెట్లే కాదు - త్వరలో ఆ సేవలు కూడా అందుబాటులోకి

ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వాట్సాప్ మీసేవ విధానానికి విశేష స్పందన - రానున్న రోజుల్లో వాట్సప్‌ మీ-సేవ ద్వారా ఎమర్జెన్సీ సేవలు - 108, 102, 101, సిలిండర్‌ బుకింగ్ లింక్​ దిశగా అడుగులు

WhatsApp Meeseva in Telangana
WhatsApp Meeseva in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 8, 2026 at 8:27 AM IST

Updated : February 8, 2026 at 9:06 AM IST

Whatsapp Meeseva Service In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతేడాది ప్రవేశపెట్టిన వాట్సప్‌ మీ-సేవ విధానానికి ప్రజల విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. దీని ద్వారా రానున్న రోజుల్లో ఎమర్జెన్సీ సేవలను కూడా అందించేందుకు ప్రభుత్వం వేగంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. 108, 102, 101, గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ బుకింగ్ తదితర ముఖ్యమైన హెల్ప్‌ లైన్‌ నంబర్లన్నింటినీ దీనికి లింక్‌ చేయనున్నారు. 2025 నవంబరు 18న ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు దీనిని ప్రారంభించగా ఇప్పటి వరకు 4.5 లక్షల మంది వివిధ పౌర సేవలకై ఇందులో నమోదు చేసుకున్నారు.

వీరిలో 3.25 లక్షల మంది ఇప్పటికే కొన్ని డిజిటల్‌ సర్వీసులు పొందారు. మీ-సేవ కేంద్రాల ఎదుట క్యూ కట్టే పనిలేకుండా ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చిన వాట్సప్‌ మీ-సేవ విధానం తక్కువ కాలంలోనే రాష్ట్ర ప్రజలకు అత్యంతగా దగ్గరగా చేరువైంది. మొత్తం పదికి పైగా ప్రభుత్వ శాఖలకు చెందిన 581 రకాల సేవలను ప్రజలు వినియోగించుకుంటున్నారు. 80969 58096 వాట్సప్‌ నంబర్‌ ద్వారా నిర్విరామంగా 24 గంటలూ పౌర సేవలు పొందేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది.

దేవాలయాల సేవలు కూడా : దరఖాస్తుదారులు ప్రశ్నలు అడగడానికి, దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి, చెల్లింపులు చేయడానికి, దరఖాస్తుల స్థితిని చెక్ చేయడానికి మెసేజ్‌ పంపి వివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు. డిజిటల్‌ టెక్నాలజీపై అవగాహన లేనివారికీ సులభంగా అర్థమయ్యేలా ఈ విధానాన్ని అధికారులు రూపొందించారు. రాష్ట్రంలో 31 దేవాలయాలకు సంబంధించిన సేవలు కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి. దర్శనం, వసతి తదితర సేవలు ఇందులోనే బుక్‌ చేసుకునే వీలుంది.

సేవల్లో పారదర్శకత పెరిగింది : మీ-సేవా కమిషనర్‌ రవికిరణ్‌ మాట్లాడుతూ వాట్సప్‌ మీ-సేవతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5 వేలకు పైగా మీ-సేవ కేంద్రాలు ప్రతిరోజూ 80 వేల మంది నుంచి లక్ష మందికి డిజిటల్‌ పౌర సేవలు అందిస్తున్నాయని తెలిపారు. 2023 నవంబరు 1 నుంచి 2026 జనవరి 31 వరకు 5.98 కోట్ల లావాదేవీలు నమోదయినట్లు తెలిపారు. వీటి మొత్తం విలువ రూ.3,811 కోట్లు అని చెప్పారు. సర్టిఫికెట్ల స్టేటస్, తాజా అప్‌డేట్స్‌ కూడా వాట్సప్‌లోనే తెలుసుకోవటం, ఆమోదం పొందిన సర్టిఫికెట్లు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉండటంతో పదే పదే మీ-సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లే శ్రమ తగ్గిందన్నారు. మధ్యవర్తుల పాత్ర తొలగిపోయి సేవల్లో పారదర్శకత మెరుగైందని పేర్కొన్నారు. పౌర సేవల వేగం పుంజుకోవటంతో పాటు దరఖాస్తుదారులకు ప్రభుత్వం మరింత చేరువైందన్న ఆయన త్వరలో అత్యవసర సేవల నంబర్లను కూడా వాట్సప్‌ మీ-సేవకు అనుసంధానం చేయనున్నట్లు తెలిపారు.

వాట్సప్​లో​ సేవలు ఎలా పొందాలంటే? : ముందుగా అధికారిక మీ సేవ వాట్సప్‌ నంబరును మీ మొబైల్​లోనే 'సేవ్‌' చేసుకోవాలి. ఆ నంబర్​కు మెనూ ఆప్షన్ టైప్ చేసి పంపిస్తే అందుబాటులో ఉన్న సర్వీసుల జాబితా కనిపిస్తుంది. ఆధార్‌ ఆధారిత ధ్రువీకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి అవసరమైన దానిని ఎంపిక చేసుకునే వీలుంటుంది. అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు, స్కాన్‌ చేసిన సర్టిఫికేట్లను వాట్సప్‌లోనే అప్‌లోడ్‌ చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత ఫీజును ఆన్​లైన్​ పేమెంట్‌ గేట్‌వే ద్వారా సురక్షితంగా సులభంగా చెల్లించవచ్చు.

ఎప్పటికప్పుడు వాట్సప్​ సందేశం : మన దరఖాస్తు స్టేటస్​, నవీకరణలను సేవ్​ చేయడం వల్ల కలిగే అన్ని ప్రయోజనాలు మొబైల్​కు సందేశాల రూపంలో వస్తాయి. దరఖాస్తు స్టేటస్, అప్‌డేట్స్‌ అన్ని ఎప్పటికప్పుడు వెంటనే తెలిసిపోతాయి. సర్టిఫికెట్‌ లేదా డాక్యుమెంట్‌ సిద్ధం కాగానే దాని డౌన్‌లోడ్‌ లింక్‌ నేరుగా వాట్సప్‌కే వస్తుంది. ఆ తర్వాత మనుకు డౌన్​లోడ్​ అవుతుంది.

