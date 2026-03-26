పెట్రోల్ కోసం బంకులకు వాహనదారులు క్యూ - కొరత లేదంటున్న అధికారులు
పలు పట్టణాల్లో పెట్రోల్ బంకుల్లో బారులు తీరిన వాహనదారులు - ఉన్నట్టుండి పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయాలు - కొరత లేదని స్పష్టం చేసిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 2:03 PM IST
Shortage Of Petrol And Officials Gave Clarity : పెట్రోలు బంక్లు మూతపడతాయనే పుకార్లతో వాహనదారులు పెట్రోలు బంక్లకు క్యూ కడుతున్నారు. వందల మంది వాహనదారులు అవసరం లేకపోయినా ట్యాంకులు ఫుల్ చేయించుకుంటున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా బాటిళ్లు, క్యాన్లు తెచ్చుకుని మరీ నింపుకుపోతున్నారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి మొదలైన ఈ తాకిడికి పెట్రోల్ బంక్ల్లో స్టాక్ అయిపోయింది. దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధ ప్రభావం భారత్ దేశంపై అంతగా లేకపోయినా, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే పుకార్ల కారణంగా ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు పట్టణాల్లో పెట్రోల్ బంకులు వాహనదారులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయాలు విపరీతంగా పెరిగాయి. పెట్రోల్ కొరత ఏర్పడుతుందనే భయంతో ప్రజలు అవసరానికి మించి నిల్వ ఉంచుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దీంతో బంకుల వద్ద కృత్రిమ కొరత వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంటున్నారు.
పెట్రోల్ ట్యాంకర్ల సంఖ్య పెరిగింది: రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లోని పెట్రోల్ బంకుల వద్ద వాహనదారులు బారులు తీరారు. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకట్లేదనే ప్రచారంతో పెద్దఎత్తున క్యూ కడుతున్నారు. దీంతో రాష్ట్రంలో బంకులు రద్దీగా మారాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకదనే భయంతో ముందుగానే ట్యాంకులు ఫుల్ చేయించుకుంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కొన్నిచోట్ల నో స్టాక్ బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఒక పెట్రోల్ బంక్ రోజుకు ఒక ట్యాంకర్ పెట్రోల్, రెండు ట్యాంక్ల డీజిల్ను విక్రయిస్తూ ఉంటారు. కానీ గత రెండు రోజులుగా వీటి సంఖ్య పెరిగింది.
అవాస్తవాలే దీనికి కారణం : ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో భారత దేశంలో పెట్రోల్ కొరత పెరిగిపోయిందని సామాజిక మాధ్యమాల్లో అవాస్తవ ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. ఇవి చూసిన నెటిజన్లు నిజనిజాలు నిర్ధారించుకోకుండా వాటిని ఇతరులకు షేర్ చేస్తున్నారు. దీంతో యుద్ద ప్రభావం కారణంగానే ఇలా కొరత ఉందనే భ్రమతో పెట్రోల్ బంకుల వద్ద వాహనాదారులు క్యూలు కడుతున్నారు. అయితే కొందరు ముందు ముందు పరిస్థితులు మరింత క్షీణించే అవకాశం ఉంటుందేమోనని భావించి బాటిళ్లు, క్యానులు, టిన్లలో పెట్రోల్, డీజిల్ను విక్రయించి నిల్వ ఉంచుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
ఇంధన సంస్థల క్లారిటీ : రాష్ట్రంలో ఎక్కడా ఇంధన కొరత లేదనీ, వాహనదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదనీ ఇంధన సంస్థలు స్పష్టం చేశాయి. అన్ని బంకుల్లో సరిపడా ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయి. అలాగే, అన్ని పెట్రోలియం టెర్మినళ్లు, సరఫరా కేంద్రాల్లో పూర్తి స్థాయిలో స్టాక్ అందుబాటులో ఉందని HPCL, BPCL, IOCL సమన్వయకర్త భాస్కర్డ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశారు.
అలాంటి పరిస్థితులు లేవు : బంకుల వద్ద క్యూ కడుతున్న వాహనాదారులను గమనించిన అధికారులు ప్రెట్రోల్, డీజిల్ కొరతపై స్పందించారు. ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో పెట్రోల్ డీజిల్ సప్లై తగ్గిన మాట వాస్తవమే కానీ కొరత మాత్రం రాలేదనీ బంక్ యజమానులు పేర్కొంటున్నారు. కొంత మంది వాహనదారులు అసత్య ప్రచారాలను నమ్మి కంగారు పడి పెట్రోల్ , డీజిల్ను కొనుగోలు చేస్తున్నారన్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కృత్రిమ కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్నారు. కావున అవసరం మేరకే పెట్రోలు , డీజిల్ను కొనుగోలు చేయాలని ఒకపక్క అధికారులు సైతం సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు అయితే పెట్రోలు, డీజిల్కు సంబంధించి ఎటువంటి కొరత లేదని కావున వాహనదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వారు చెబుతున్నారు.
"పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా సప్లై అన్నది తగ్గిన మాట వాస్తవమే. కానీ పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత మాత్రం ఇప్పటికీ రాలేదు. కంపెనీ నుంచి సప్లై జరుగుతుంది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అసత్య ప్రచారాలను నమ్మకండి. అలానే కొరత వస్తుందేమోనని భయపడి ప్యానిక్ పర్ఛేజింగ్ చేయకండి. అలానే వాహనాల్లో తప్ప బాటిల్స్, క్యాన్లలో పెట్రోల్ను విక్రయించేందుకు అనుమతించడం లేదు. కాబట్టి అవసరానికి తగ్గట్టే పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగించుకోండి" - సొలస వెంకట సురేష్ కుమార్, పెట్రోల్ బంకుల అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్
