ETV Bharat / state

పేరు, పలుకుబడి ఉంటే ఓకే - లేదంటే రుధిరం అందక రోదనే!

ప్రజలకు ఆర్థిక భారంగా నిలుస్తున రుధిరం - ప్రైవేట్ రక్తనిధి కేంద్రాల్లో ఒక్కో యూనిట్​ను రూ.1,800లతో కొనాల్సిన పరిస్థితి - రక్తదాన శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్నా ఆశించిన మేర లభించని రుధిరం నిల్వలు

Blood Shortage In Blood Banks Telugu
Blood Shortage In Blood Banks Telugu (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 6:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Blood Shortage In Blood Banks Telugu : రక్తదానం ప్రాణదానంతో సమానం అంటారు. అయితే దీనిపై అందరికీ పూర్తిస్థాయిలో అవగాహన లేకపోవడం, సరైన వేదికలు దొరకకపోవడం, ఇతర ఇబ్బందుల కారణంగా రక్తనిధి కేంద్రాల్లో నిల్వలు లభించడం లేదు. నిజానికి శరీరంలో రక్తం ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రమాదాలు జరిగే సందర్భాల్లో క్షతగాత్రులకు తీవ్రంగా రక్తస్రావం కావడంతో మరణాలు సంభవించే సందర్భాలు అనేకం. శరీరంలో రక్తం కొరత ఏర్పడితే శరీరానికి అనేక సమస్యలు దాపురిస్తాయి. ఈ విధంగా పలు రకాలుగా రక్తానికి డిమాండ్​ ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో రక్తనిధి కేంద్రాలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ప్రభుత్వ కేంద్రాల్లో రక్తం కొరత కారణంగా బాధితులు ప్రైవేటు కేంద్రాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. దీనికోసం రూ.వేలల్లో ఖర్చు చేస్తూ అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

రక్తం ఎక్కించినందుకు రూ.19,200 బిల్లు : కామారెడ్డి పట్టణం శ్రీరాంనగర్​కు చెందిన మహిళ రక్త హీనతతో బాధపడుతోంది. దీంతో ఆమెకు రక్తం ఎక్కించాలని వైద్యులు తెలిపారు. అయితే దీనికోసం ఆమె భర్త ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళితే రక్తనిధి కేంద్రంలో రక్తం నిల్వలు అందుబాటులో లేవు. దీంతో ప్రైవేట్ రక్తనిధి కేంద్రానికి వెళ్లగా, అక్కడ ఒక్కో యూనిట్​ను రూ.1,800లతో కొనాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. మొత్తంగా నాలుగు యూనిట్లకు గానూ రూ.7,200 ఖర్చయ్యింది. ఆసుపత్రిలో రక్తం ఎక్కించినందుకు గానూ రూ.12 వేల బిల్లు ఇచ్చారు. అంటే మొత్తంగా రూ.19,200 చెల్లించినట్లు ఆ మహిళ భర్త వాపోయారు.

ఆశించిన మేర లభించడం లేదు : జిల్లాలో రుధిరం అందక బాధితులకు వెతలు తప్పడం లేదు. బలహీనంగా ఉన్నవారికి అత్యవసరంగా రక్తం కావాలంటే తీవ్రమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితులు దాపురించాయి. ప్రభుత్వ రక్తనిధి కేంద్రాల్లో రక్తం దొరకకపోవడంతో రూ.వేలు ఖర్చు చేసి ప్రైవేటు రక్తనిధి కేంద్రాల్లో కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. అనేక మంది దాతలు ముందుకు వచ్చినప్పటికీ అది రోగులకు సరిపోవడం లేదు. జిల్లా వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున రక్తిదాన శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్నా, రక్తం నిల్వలు ఆశించినమేర లభించడం లేదని బాధితులు చెబుతున్నారు.

ప్రైవేటు ప్రయోగశాలల్లో : జిల్లాలో ప్రైవేటు రక్తనిధి కేంద్రాల్లో ఒక యూనిట్​ రక్తానికి రూ.1800 రుసుం వసూలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా రక్తానికి డిమాండ్​ అధికంగా ఉంది. అత్యవసర సమయాల్లో అధిక మొత్తంలో నగదు చెల్లించి మరీ, రక్తాన్ని కొనుగోలు చేసే సందర్భాలూ ఉంటున్నాయి. దీంతో మిగతా వారికి రక్తం దొరకడం లేదు. పలుకుబడి ఉన్నవారికి, సిబ్బందితో పరిచయాలు ఉన్నవారికి రక్తం సులువుగా దొరుకుతుంది. పేద, సామాన్యులకు రక్తం దొరకని పరిస్థితుల్లో వైద్యం అందించడానికే కష్టతరమవుతోంది.

ప్రభుత్వ రక్తనిధి కేంద్రంలో : జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోజుకు 5 యూనిట్ల రక్తాన్ని రోగులకు అందిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆపరేషన్ కేసులతో పాటు గర్భిణులకు రక్తాన్ని అందిస్తున్నారు. శిబిరాలు నిర్వహించినప్పుడు ఒక్కో చోట 30 నుంచి 50 యూనిట్ల రక్తం సమకూరుతోంది. కాగా సేకరించిన కొద్ది రోజుల్లోనే పూర్తిగా వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో రక్తం కొరత ఏర్పడుతోంది. మొన్నటి వరకు పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో గ్రామాల నుంచి రక్తదానానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. వచ్చే నెల నుంచి మండలాల వారీగా రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించేందుకు చర్యలు సిద్ధమవుతున్నాయని తెలిపాయి. యువత రక్తదానానికి ముందుకు రావాలని ప్రభుత్వ వైద్యులు డా.శ్రీనివాస్ పిలుపునిచ్చారు. ఆపదలో ఉన్నవారికి రక్తం అందించి అండగా నిలవాలని కోరారు.

రక్తదానంలో ఆదర్శంగా నిలుస్తోన్న వరల్డ్‌ ఆఫ్‌ హెల్త్‌కేర్‌

TAGGED:

BLOOD BANK IN KAMAREDDY
BLOOD DONATION IMPORTANCE TELUGU
BLOOD DONATION CAMPS IN KAMAREDDY
రక్తనిధి కేంద్రాల్లో రక్తం కొరత
BLOOD SHORTAGE IN BLOOD BANKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.