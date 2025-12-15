ట్రెండింగ్ మైక్రో గ్రీన్స్ - ఇంట్లోనే పండించి పచ్చిగా తింటూ ఆరోగ్యంగా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 2:47 PM IST
People Showing Interest in Growing Micro Greens at Home : ప్రస్తుతం ఎటు చూసినా కాలుష్యం, విషతుల్యమైన ఆహారం. ఫలితంగా ప్రాణాంతక వ్యాధులు తలెత్తున్నాయి. దీంతో చాలా మందిలో ఆరోగ్య స్పృహ పెరిగింది. ఒకప్పుడు ఆహ్లాదం, పచ్చదనం కోసం ఇంటిపై, వరండాలో మొక్కలు పెంచేవారు. ఇప్పుడు ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల, సేంద్రియ ఎరువులతో ఇంట్లోనే ఆకుకూరలు, కూరగాయలు మొక్కలు వేసి పండించి వంటలకు వాడుకుంటున్నారు. అయితే, చాలామందికి ఇవి ఎలా చేసుకోవాలో తెలియదు.
మనిషి ఆరోగ్యానికి పోషకాల అవసరం ఎంతో ఉంటుందన్న విషయం తెలిసిందే. పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణ ధాన్యాలల్లో మాత్రమే మన శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు లభిస్తాయి. అయితే పనిభారం, ఒత్తిడి, సమయాభావంతో ఎంతో మంది వీటిపై శ్రద్ధ చూపడం లేదు. ఈ తరుణంలో ఇంట్లోనే పోషకాలు ఉండే వాటిని పెంచుకుని చక్కగా తినవచ్చు. ప్రస్తుతం మిద్దె సాగు ట్రెండ్ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే దీనితో పాటు మైక్రో గ్రీన్స్ నగర ఫుడ్ కల్చర్లో కూడా ట్రెండింగ్ అవుతుంది. వారం నుంచి 10 రోజుల వ్యవధిలో 3 అంగుళాల మేర పెరిగే ఆకుకూరలు, కాయగూరలను మైక్రో గ్రీన్స్ అని పిలుస్తారు. ఇళ్లల్లో సులభంగా, తక్కువ ఖర్చుతో పెంచుకోవచ్చు. అందుకే నగర ప్రజలు దీనిపై ఎక్కవగా ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.
ఇంటి ఆవరణలోనే సులువుగా : ఇంటి బాల్కనీ, పెరడు, గోడలపై ఈ మైక్రో గ్రీన్స్ పండించొచ్చు. మట్టి, కోకో పిట్, వర్మీ కంపోస్టు తగిన మోతాదులో వేసి విత్తనాలు నాటితే సరిపోతుంది. రోజుకు 3 నుంచి 4 గంటలు ఎండలో ఉంచి తర్వాత ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి. ట్రేలు, ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు, ఖాళీ సీసాలు, కుండలు, ప్లాస్టిక్, వస్త్ర సంచులు, చిన్నపాటి తొట్టెల్లో పెంచొచ్చు. వారం నుంచి 2 వారాల్లోపు పంటను కోసుకోవాలి.
పెరిగాక వేళ్లను కత్తిరించి ఆహారంగా : తోటకూర, ముల్లంగి, కొత్తిమీర, పాలకూర, బచ్చలి, బ్రకోలి, పుదీనా, నువ్వులు, పెసలు, వేరుశనగ, ఆవాలు, క్యారెట్, బీట్రూట్, కాలీఫ్లవర్, క్యాబేజి, ఉల్లి, వెల్లుల్లి, సన్ఫ్లవర్ తదితర విత్తనాలు నాటుకోవచ్చు. అవి మొలకెత్తి 3 అంగుళాలు పెరిగాక వేళ్లను కత్తిరించి ఆహారంగా తీసుకోవచ్చు.
3 ఏళ్లుగా పెంచుతున్నా : స్నేహితుల ఇళ్లల్లో మైక్రో గ్రీన్స్ పెంచడాన్ని చూసి ఆసక్తి కలిగిందని అందువల్ల మైక్రో గ్రీన్స్పై అవగాహన కల్పిస్తున్నానని విశాఖకు చెందిన సింధూరి చెప్తున్నారు. ఇంట్లోని ఖాళీ ప్రదేశాల్లో, ఆరు బయట, గోడలపై కొబ్బరి చిప్పలు, చిన్న డబ్బాల్లో 3 ఏళ్లుగా పెంచుతున్నానని అన్నారు. ఇంటి అవసరాలకే కాకుండా ఎవరైనా కావాలని అడిగితే ఇస్తున్నానని ఇంకా నగరంలో జరిగే ప్రదర్శనల్లో స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి అందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నానని సింధూరి అన్నారు.
ట్రేల పరిమాణం ఆధారంగా విత్తనాలు : మైక్రో గ్రీన్స్ పెంచడం చాలా తేలిక. ఉడికించకుండా తింటే పోషకాలు నేరుగా అందుతాయని ఏయూ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రీషియన్ విభాగం సహాయ ఆచార్యులు డాక్టర్ ఎం. రాజేశ్వరి తెలిపారు. ఇవి వ్యాధి నిరోధకశక్తిని పెంపొందిస్తాయని వీటిలో విటమిన్ సి, ఇ, ఎ, కె, బీ3, బీ6, బీ12, పీచుపదార్థం, క్లోరోఫిల్ ఉంటుందని అన్నారు. ఏయూలో ప్రయోగాత్మకంగా పండించిన మైక్రోగ్రీన్స్లో 60 ఎంజీ పోషకాలుంటే సాధారణంగా పండించిన వాటిల్లో సగానికన్నా తక్కువ ఉన్నాయని ట్రేల పరిమాణం ఆధారంగా విత్తనాలు చల్లుకోవాలని రాజేశ్వరి తెలిపారు.
