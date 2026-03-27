బాటిళ్లు, డ్రమ్ముల్లో పెట్రోల్ నింపి ఇంట్లో స్టాక్​ పెట్టుకుంటున్నారా? - ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్లే!

ముడి చమురు సరఫరా నిలిచిపోతుందనే వదంతులతో నగరం కలకలం - ఆందోళనతో పెట్రోల్​ బంకులకు భారీగా తరలివస్తున్న వాహనదారులు - బాటిల్లో నిల్వ చేసి నిప్పుతో చెలగాటం!

Petrol Stockings with Bottles
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 12:23 PM IST

Petrol Stockings with Bottles : పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ ప్రభావం కారణంగా ముడి చమురు సరఫరా నిలిచిపోతుందనే వదంతులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు తగ్గిపోతున్నాయన్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్​ అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆందోళన చెందిన వాహనదారులు పెద్ద సంఖ్యలో పెట్రోల్​ బంకుల వద్దకు తరలివెళ్తున్నారు. మరికొందరు తమకు దొరికినంత ఇంధనాన్ని నిల్వ చేసుకుంటున్నారు. అవసరం ఉన్నప్పుడు దానిని వినియోగించుకునేందుకు 30 లీటర్ల డబ్బాలతో ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. నిషేధాజ్ఞలను విస్మరించి డ్రమ్ములు, సీసాల్లో ఇంధనాన్ని రవాణా చేస్తూ నిల్వ చేస్తున్నారు. అలా తీసుకెళ్లి భద్రపరుస్తూ నిప్పుతో చెలగాటమాడుతున్నారు!

అగ్నికి వేగంగా వ్యాపించే గుణం : పెట్రోల్ అత్యంత వేగంగా మండే స్వభావం కలది. పెట్రోల్ సమీపంలో జరిగే ఒక చిన్న అజాగ్రత్త కూడా భారీ అగ్ని ప్రమాదానికి దారితీయవచ్చు. మంట వ్యాపించిన వెంటనే ఒక లీటరు పెట్రోల్‌లో 14 డైనమైట్ స్టిక్‌లకు సమానమైన పేలుడు శక్తి ఉంటుంది. దీనిని ఇంట్లో నిల్వ చేయడం వల్ల పొరుగు ఇంటికీ గణనీయమైన ప్రమాదం ఉంది. పెట్రోల్ ఆవిరులు గాలి కంటే బరువుగా ఉంటాయి. అవి నేల మీదుగా ప్రయాణించి దూరంగా ఉన్న మంటను లేదా విద్యుత్​ స్పార్క్​ను గ్రహించి మంటను ఆందోళనకరమైన వేగంతో వ్యాప్తింపజేస్తాయి.

  • లూజ్​ కంటైనర్లలో (టిన్​లు, ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు) పెట్రోల్​ తీసుకోవడం పూర్తిగా నిషేధం. వీటి నుంచి ఇంధనం లీకయినా ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ. అంతేకాకుండా పెట్రోల్​ పొగలకు గురికావడం వల్ల శ్వాసకోసం సమస్యలు, మూర్ఛ, తలనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
  • భారీ వాహనాలు, ఇంజిన్లు, పరిశ్రమల వినియోగంలో మాత్రమే పెట్రోల్​ను నిల్వ చేసేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేయబడుతుంది. ఇందుకూ నిబంధనల మేరకు లైసెన్సు తీసుకోవాలి. భద్రతా నిబంధనలు పాటించాలి.
  • గతంలో బోరబండలోని ఎన్​ఆర్​ఆర్​పురంలో అక్రమ పెట్రోల్​ విక్రయ కేంద్రంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. విక్రయదారుడు మధ్యాహ్నం ఒక ఫ్యూయల్ స్టేషన్ నుంచి తీసుకొచ్చిన పెట్రోల్​ క్యాన్లను కారులో నుంచి దింపుతుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. అదే సమయంలో అక్కడున్న చెత్తకు ఎవరో నిప్పు పెట్టడంతో అకస్మాత్తుగా పెట్రోల్ క్యాన్​ పేలి మంటలు వ్యాప్తి చెందాయి.

వివరాలు తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలి : అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప బాటిళ్లో పెట్రోల్ నింపడాన్ని నిషేధిస్తూ నిబంధనలు అమలులో ఉన్నాయి. అయినా కూడా అత్యంత తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తీసుకెళ్లాలన్నా బంకులో పెట్రోల్​ బంకు సిబ్బంది రిజిస్ట్రేషన్​ నంబర్​తో పాటు పెట్రోల్​ పట్టుకెళ్లిన వ్యక్తి ఫోన్​ నంబర్​ నమోదు చేయాలి. ప్రస్తుతం ఈ నిబంధనలు కేవలం కాగితంపైనే ఉన్నాయి. వీటిని ఏ పెట్రోల్​ బంకు యాజమాన్యం కూడా ఆచరణలో అమలు చేయడం లేదు.

రాత్రి, పగలు తేడా లేదు : గురువారం హైదరాబాద్‌లో వాహనదారులు పెట్రోల్, డీజిల్ సీఎన్‌జీ కొనుగోలు చేయడానికి భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఇంధన సరఫరాలు అయిపోతాయనే భయంతో, నగరవ్యాప్తంగా వాహనదారులు వివిధ పెట్రోల్ బంకుల వద్ద పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా గంటల తరబడి క్యూలలో నిలబడుతున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని మైండ్‌స్పేస్ బయోడైవర్సిటీ ఐటీ కారిడార్ రోడ్డుపై పొద్దున్నే వాహనాలు ఇంధనం కోసం బారులు తీరడం ప్రారంభించాయి.

నో స్టాక్​ బోర్డుల వల్లే ఇబ్బందులు : గత రెండు రోజులుగా వాహనదారులు ఇంధనం కొనుగోలు చేయడానికి పెట్రోల్ బంకుల వద్ద క్యూలో నిలబడుతున్నారు. కొన్ని బంకుల వద్ద నో స్టాక్​ బోర్డులను పెట్టడం జరిగింది. ఇంధన కొరతపై వదంతులను మరింత పెంచింది. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఒక్కో వాహనానికి ఒక లీటరు పెట్రోల్‌ ​ పోయడానికి కూడా బారులు తీరేందుకు కారణమైంది. ఫలితంగా డీలర్లు ఎలాంటి కొరతను ఎదుర్కోకుండా చూసేందుకు ఆదేశించారు. వినియోగదారుల రద్దీ కారణంగా మధ్యాహ్నానికే నిల్వలు అయిపోతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

