సేఠూ అప్పు కట్టేస్తా! - రెండేళ్ల క్రితం కుదవపెట్టుకున్న నగలు ఇచ్చేయవా!
పుత్తడి ధర భారీగా పెరగడంతో కొత్త సమస్య ప్రారంభం - ఏళ్ల కిందట తాకట్టు బంగారాన్ని విడిపించుకోవాలని వినియోగదారుల పాట్లు - తాకట్టు వివాదాలతో పోలీసుల వద్దకు చేరుకున్న వివాదాలు
Published : February 16, 2026 at 3:51 PM IST
Consumers are Paying Money Pawnbrokers : రష్యా-యుక్రెయిన్ యుద్ధం పుణ్యమా, మారిన అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బంగారానికి డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. డాలర్లకు బదులు ప్రపంచ దేశాలు పుత్తడి కొనుగోళ్లు ప్రారంభించాయి. ఫలితంగా ఏడాది గోల్డ్ రేట్ డబుల్ అయింది. దీంతో సామాన్య ప్రజలు పసిడి తీసుకోవాలంటే హడలిపోతున్నారు. ఉన్న బంగారాన్ని జాగ్రత్తగా పరుచుకుంటున్నారు. గతంలో వివిధ కారణాల వల్ల తాకట్టుపెట్టి వదిలేసుకున్న బంగారం గురించి ఆరా తీయడం మొదలు పెట్టారు. అప్పట్లో కొందరు బంగారం తాకట్టు పెట్టి ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల డబ్బులు చెల్లించకపోవడంతో మధ్యలోనే వదిలేశారు. తీసుకున్న అప్పు కంటే ఇప్పుడు బంగారం విలువ భారీగా పెరిగి పోవడంతో మళ్లీ ఇప్పుడు ఆ డబ్బులు ఇస్తామని తమ నగలను తిరిగి ఇచ్చేయమని కొందరు తాకట్టు వ్యాపారుల వద్దకు వెళ్తున్నారు. అయితే ఇక్కడే సమస్య మొదలవుతోంది.
ఏళ్ల క్రితం ఇచ్చిన నగలకు వడ్డీ, అసలు కట్టేస్తామని దుకాణాలు, ఆఫీసుల వద్దకు వెళ్లితే వాళ్లు తాకట్టు వ్యాపారులు షాకిస్తున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఆ నగలను వెనక్కి తీసుకోలేరన్న నమ్మకంతో వ్యాపారులు అప్పుడే దాన్ని విక్రయించడం, కరిగించేసి బిస్కెట్లు చేయించుకున్నారు. నగరంలో ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
పరిష్కారం కాకపోవడంతో ఠాణాలకు : హైదరాబాద్లోని చార్మినర్, సికింద్రాబాద్, ఖైరతాబాద్ పరిధిలో బంగారం దుకాణాలు, ఆభరణాల తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ వ్యాపారులు ఇలా నగలు తాకట్టు పెట్టుకొని డబ్బులు ఇస్తుంటారు. ఏళ్లుగా ఈ దందా నడుస్తోంది. ఇప్పుడు తమ పాత నగలు ఇవ్వాలని వస్తున్న కస్టమర్లతో వారు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు నగలు లేవని, డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన పని లేదని చెబుతున్నారు. అయితే లోన్ కంటే బంగారు ధర ఎక్కువ కావడంతో రుణం తీసుకున్న వారు గొడవకు దిగుతున్నారు. అటు తిరిగి, ఇటు తిరిగి ఈ వివాదాలు కాస్త పోలీస్ స్టేషన్లకు చేరుతున్నాయి. ఇటీవల ఇలాంటి వివాదాలు గల్లీకొకటి జరుగుతున్నాయి.
- రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఓ గృహిణి 20 గ్రాముల బంగారం తాకట్టు పెట్టి డబ్బు తీసుకున్నారు. కానీ దానికి అసలు, వడ్డీ చెల్లించలేక వదిలేశారు. కానీ ఈ మధ్య ఆమె తన ఆభరణాలు ఇవ్వాలంటూ వ్యాపారి వద్దకు వెళ్లారు. ఇక్కడ విషయం ఏమింటంటే ఆ బంగారాన్ని వారు ఎప్పుడో కరిగించి అమ్మినట్లు తెలియడంతో డబ్బు ఎంతైనా తిరిగి ఇస్తానంటూ హల్చల్ చేసింది. ఈ క్రమంలో న్యాయం చేయాలంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
అప్పటి బంగారం ఇప్పుడు లేదుగా : సివిల్ వివాదాలు కావడంతో ఏం చేయాలో తెలియక పోలీసులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఈ విషయంపై ఇరువర్గాలకు నచ్చజెప్పలేక, వారి సమస్యను పరిష్కరించ లేక మధ్యలో సతమతమవుతూనే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని అధికారి పేర్కొన్నారు. కొందరు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, నగల విలువ కంటే ఎక్కువ మొత్తం చెల్లించాల్సిన సమయంలో వాటిని వదిలేస్తారు. దీన్ని కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు ఫోన్ చేసినప్పుడు స్పందించక పోవడం, ఇచ్చిన గడువు అయిపోవడంతో వ్యాపారులు తాకట్టు పసిడిని విక్రయించడం, వాటిని కరిగించి బిస్కెట్లుగా మార్చడం వంటివి చేస్తుంటారు.
నగరంలో పెరుగుతున్న చైన్ స్నాచింగ్లు : మరోవైపు బంగారం ధరలు పెరగడంతో, చోరీలు కూడా ఎక్కువయ్యాయి. ఇటీవల చైన్ స్నాచింగ్లు మళ్లీ ఎక్కువయ్యాయి. బంగారం ధరించే వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 4 రోజుల క్రితం అబిడ్స్లో ఓ యువతి డ్యూటీ ముగించుకొని ఇంటికి వెళుతుండగా యువకుడు బైక్పై వచ్చి ఆమె మెడలోని 30గ్రాముల బంగారు చైన్ కొట్టేశాడు. పట్టపగలే సిటీ నడిబొడ్డున జరిగిన ఈ ఘటనతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. మొత్తానికి సాయంత్రం వరకు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి చైన్ రికవరీ చేశారు. ఇలా స్నాచింగ్లు పెరుగుతున్నందున మహిళలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. వారు కూడా పెట్రోలింగ్ పెంచి ఇలాంటి గ్యాంగ్ల పని పడుతున్నారు.
