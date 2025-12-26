గంటల కొద్దీ రీల్స్ చూస్తూ కాలం గడిపేస్తున్నారా? - 'డేంజర్' బెల్స్ మోగకముందే మేల్కొండి!
ఫోన్ను వ్యసనంగా మార్చుకుంటున్న యువతీ యువకులు - రోజుకు ఆరేడు గంటలు ఫోన్ను యూజ్ చేస్తున్న యువత - ఎక్కువగా రీల్స్, సినిమాలు చూస్తుండటంతో తలెత్తుతున్న అనారోగ్య సమస్యలు
Published : December 26, 2025 at 1:00 PM IST
Mobile Phone Excessive Use Effects : ప్రస్తుత కాలంలో ఫోన్ లేనిదే రోజు గడవడం లేదు. కొందరికి అయితే నిద్రపోతున్నా పక్కన ఫోన్ ఉండాల్సిందే. తినేటప్పుడు, డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు, స్నేహితులతో ముచ్చట్లు పెట్టేటప్పుడు ఇలా అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఫోన్ మన చేతిలోనే ఉండాలి. ఒక్కరోజు ఫోన్ దగ్గర లేకపోతే ఆ రోజంతా ఎవరినో కోల్పోయినట్లుగా మూఢీగా ఉంటారు. మనుషులు ఫోన్కు అంతలా అలవాటు పడిపోయారు.
చిన్న పిల్లలు ఫోన్ లేనిదే గోరుముద్దలు తినలేని పరిస్థితి తలెత్తింది. స్మార్ట్ఫోన్ను ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో రకంగా ఉపయోగిస్తూనే ఉంటున్నారు. ఎక్కువగా రీల్స్, వీడియోలను చూడడానికే వినియోగిస్తున్నారు. దీనివల్ల వాడే వారి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుందన్న విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు. ఒక మూడు దశాబ్దాల క్రితం వరకు ఫోన్ను కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకునేందుకు ఉపయోగించే సాధనంగానే వాడేవారు. కానీ ఆ తర్వాత మారిన సాంకేతిక మార్పులతో వివిధ రకాల ఫోన్లు వచ్చి మనిషిని వాటికి బానిసలుగా కట్టిపడేసేలా చేశాయి!
ఇప్పుడు వార్తలు, సినిమాలు, ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లు, టికెట్ బుకింగులు, చెల్లింపులు ఇలా ప్రతి దానికి చరవాణినే ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నాం. రోజుకు ఆరేడు గంటలకు పైనే దీనిపై గడుపుతున్నారు. వీరిలో ముఖ్యంగా టీనేజ్, యువతరమే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. ఇది వారి భవిష్యత్తుకు ఆందోళన కలిగించే విషయమే. ముఖ్యంగా 18-40 ఏళ్లలోపు వారు స్మార్ట్ఫోన్ను పట్టుకొని గంటల తరబడి స్క్రోల్ చేస్తూ గడుపుతున్న దృశ్యాలు బయట ఎన్నో చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరి పాకెట్లో చూసినా స్మార్ట్ఫోన్ తప్పనిసరిగా దర్శనం ఇస్తుంది. ఆ స్మార్ట్ఫోన్తో బస్సుల్లో, ఖాళీ సమయాల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్, స్నాప్ చాట్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో స్క్రోల్ చేస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఈ వ్యసనం కారణంగా వారు విలువైన సమయాన్ని వృథా చేసుకుంటున్నారు.
సెల్ఫోన్ వల్ల కలిగే అనర్థాలు :
- వీడియోలు అదే పనిగా చూస్తే మెదడులో డోపమైన్ అనే రసాయనం విడుదల అవుతుంది. ఇది మళ్లీ ఆ వీడియోలు చూసేలా ప్రేరేపిస్తుంది.
- మెలోటిన్ హార్మోన్ తగ్గి నిద్ర రాదు. దీంతో కళ్లకు అలసట, తలనొప్పి వంటివి వస్తాయి. ఇదే దీర్ఘకాలంగా కొనసాగితే మెడ, వెన్నునొప్పి వచ్చేందుకు వీలుంది.
- సెల్ఫోన్లో ఉండే నీలి కాంతి మెదడును పగటి వాతావరణంలా భ్రమించేలా చేస్తూ విశ్రాంతిని తీసుకోనివ్వదు.
సెల్ఫోన్ నుంచి బయటపడాలంటే : (డా.హేమలత, మానసిక వైద్య నిపుణురాలు, గద్వాల చెప్పిన మాటలు ప్రకారం)
- 'డిజిటల్ డిటాక్స్' చేసుకోవడం మంచిది.
- అనవసరమైన రీల్స్ చూడకుండా, పని, చదువుపై దృష్టి సారించాలి.
- నిద్రకు గంటల ముందు స్క్రీన్ చూడవద్దు.
- ధ్యానం, వ్యాయామం చేస్తే కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది.
- పిల్లలు అలవాటు పడకుండా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- పిల్లల ముందు తల్లిదండ్రులు ఫోన్ స్క్రీనింగ్ను తగ్గించాలి.
- ఫోన్ ఆకర్షణ తగ్గించుకోవాలంటే స్నేహితులు, ఆటలతో ఎక్కువ సమయం గడపాలి.
సెల్ఫోన్ వాడకం వల్ల వ్యాధులకు గురైన కొంతమంది బాధితులు :
- గద్వాలకు చెందిన యువకుడు గంటల తరబడి సామాజిక మాధ్యమాల్లో గడుపుతున్నాడు. కొంత కాలానికి తీవ్రమైన తలనొప్పి రావడంతో మానసిక రోగిగా మారిపోయాడు. వైద్యం చేయించినా పూర్తి స్థాయిలో నయం కాలేదు. దీంతో తల్లిదండ్రులు మానసిక క్షోభను అనుభవిస్తున్నారు.
- తెలంగాణలో ఓ యువకుడు తల్లిదండ్రులు చరవాణి కొనివ్వడం లేదని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
- ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ యువతి ఎక్కువ సమయం సెల్ఫోన్ను అదే పనిగా చేతివేళ్లతో తిప్పుతుండటంతో చేతులు, వేళ్ల నరాలు లాగడం, తిమ్మరి ఎక్కువ అవుతుండటంతో వైద్యులను సంప్రదించింది. దీంతో నరాల సమస్య వచ్చిందని, సెల్ఫోన్కు దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచించారు.
స్మార్ట్ఫోన్లకు బందీ అవుతున్న చిన్నారులు! - అయోమయంలో తల్లిదండ్రులు
డిజిటల్ వ్యసనానికి 'తెరవేద్దాం' - ఇలా చేసి మన పిల్లలను ఫోన్లకు దూరం చేద్దాం!