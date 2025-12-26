ETV Bharat / state

గంటల కొద్దీ రీల్స్ చూస్తూ కాలం గడిపేస్తున్నారా? - 'డేంజర్' బెల్స్ మోగకముందే మేల్కొండి!

ఫోన్​ను వ్యసనంగా మార్చుకుంటున్న యువతీ యువకులు - రోజుకు ఆరేడు గంటలు ఫోన్​ను యూజ్​ చేస్తున్న యువత - ఎక్కువగా రీల్స్​, సినిమాలు చూస్తుండటంతో తలెత్తుతున్న అనారోగ్య సమస్యలు

Use Mobiles Excessive Harmful Effects
Use Mobiles Excessive Harmful Effects (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 1:00 PM IST

Mobile Phone Excessive Use Effects : ప్రస్తుత కాలంలో ఫోన్​ లేనిదే రోజు గడవడం లేదు. కొందరికి అయితే నిద్రపోతున్నా పక్కన ఫోన్​ ఉండాల్సిందే. తినేటప్పుడు, డ్రైవింగ్​ చేసేటప్పుడు, స్నేహితులతో ముచ్చట్లు పెట్టేటప్పుడు ఇలా అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఫోన్​ మన చేతిలోనే ఉండాలి. ఒక్కరోజు ఫోన్​ దగ్గర లేకపోతే ఆ రోజంతా ఎవరినో కోల్పోయినట్లుగా మూఢీగా ఉంటారు. మనుషులు ఫోన్​కు అంతలా అలవాటు పడిపోయారు.

చిన్న పిల్లలు ఫోన్​ లేనిదే గోరుముద్దలు తినలేని పరిస్థితి తలెత్తింది. స్మార్ట్​ఫోన్​ను ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో రకంగా ఉపయోగిస్తూనే ఉంటున్నారు. ఎక్కువగా రీల్స్, వీడియోలను చూడడానికే వినియోగిస్తున్నారు. దీనివల్ల వాడే వారి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుందన్న విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు. ఒక మూడు దశాబ్దాల క్రితం వరకు ఫోన్​ను కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకునేందుకు ఉపయోగించే సాధనంగానే వాడేవారు. కానీ ఆ తర్వాత మారిన సాంకేతిక మార్పులతో వివిధ రకాల ఫోన్లు వచ్చి మనిషిని వాటికి బానిసలుగా కట్టిపడేసేలా చేశాయి!

ఇప్పుడు వార్తలు, సినిమాలు, ఆన్​లైన్​ కొనుగోళ్లు, టికెట్​ బుకింగులు, చెల్లింపులు ఇలా ప్రతి దానికి చరవాణినే ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నాం. రోజుకు ఆరేడు గంటలకు పైనే దీనిపై గడుపుతున్నారు. వీరిలో ముఖ్యంగా టీనేజ్​, యువతరమే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. ఇది వారి భవిష్యత్తుకు ఆందోళన కలిగించే విషయమే. ముఖ్యంగా 18-40 ఏళ్లలోపు వారు స్మార్ట్​ఫోన్​ను పట్టుకొని గంటల తరబడి స్క్రోల్​ చేస్తూ గడుపుతున్న దృశ్యాలు బయట ఎన్నో చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరి పాకెట్​లో చూసినా స్మార్ట్​ఫోన్​ తప్పనిసరిగా దర్శనం ఇస్తుంది. ఆ స్మార్ట్​ఫోన్​తో బస్సుల్లో, ఖాళీ సమయాల్లో ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఫేస్​బుక్​, యూట్యూబ్, స్నాప్ చాట్​ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో స్క్రోల్​ చేస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఈ వ్యసనం కారణంగా వారు విలువైన సమయాన్ని వృథా చేసుకుంటున్నారు.

సెల్​ఫోన్​ వల్ల కలిగే అనర్థాలు :

  • వీడియోలు అదే పనిగా చూస్తే మెదడులో డోపమైన్​ అనే రసాయనం విడుదల అవుతుంది. ఇది మళ్లీ ఆ వీడియోలు చూసేలా ప్రేరేపిస్తుంది.
  • మెలోటిన్​ హార్మోన్​ తగ్గి నిద్ర రాదు. దీంతో కళ్లకు అలసట, తలనొప్పి వంటివి వస్తాయి. ఇదే దీర్ఘకాలంగా కొనసాగితే మెడ, వెన్నునొప్పి వచ్చేందుకు వీలుంది.
  • సెల్​ఫోన్​లో ఉండే నీలి కాంతి మెదడును పగటి వాతావరణంలా భ్రమించేలా చేస్తూ విశ్రాంతిని తీసుకోనివ్వదు.

సెల్​ఫోన్​ నుంచి బయటపడాలంటే : (డా.హేమలత, మానసిక వైద్య నిపుణురాలు, గద్వాల చెప్పిన మాటలు ప్రకారం)

  • 'డిజిటల్​ డిటాక్స్'​ చేసుకోవడం మంచిది.
  • అనవసరమైన రీల్స్​ చూడకుండా, పని, చదువుపై దృష్టి సారించాలి.
  • నిద్రకు గంటల ముందు స్క్రీన్​ చూడవద్దు.
  • ధ్యానం, వ్యాయామం చేస్తే కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది.
  • పిల్లలు అలవాటు పడకుండా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
  • పిల్లల ముందు తల్లిదండ్రులు ఫోన్​ స్క్రీనింగ్​ను తగ్గించాలి.
  • ఫోన్​ ఆకర్షణ తగ్గించుకోవాలంటే స్నేహితులు, ఆటలతో ఎక్కువ సమయం గడపాలి.

సెల్​ఫోన్​ వాడకం వల్ల వ్యాధులకు గురైన కొంతమంది బాధితులు :

  • గద్వాలకు చెందిన యువకుడు గంటల తరబడి సామాజిక మాధ్యమాల్లో గడుపుతున్నాడు. కొంత కాలానికి తీవ్రమైన తలనొప్పి రావడంతో మానసిక రోగిగా మారిపోయాడు. వైద్యం చేయించినా పూర్తి స్థాయిలో నయం కాలేదు. దీంతో తల్లిదండ్రులు మానసిక క్షోభను అనుభవిస్తున్నారు.
  • తెలంగాణలో ఓ యువకుడు తల్లిదండ్రులు చరవాణి కొనివ్వడం లేదని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
  • ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాకు చెందిన ఓ యువతి ఎక్కువ సమయం సెల్​ఫోన్​ను అదే పనిగా చేతివేళ్లతో తిప్పుతుండటంతో చేతులు, వేళ్ల నరాలు లాగడం, తిమ్మరి ఎక్కువ అవుతుండటంతో వైద్యులను సంప్రదించింది. దీంతో నరాల సమస్య వచ్చిందని, సెల్​ఫోన్​కు దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

