కార్యకలాపాలు భారత్‌లో - సర్వర్లు విదేశాల్లో - బెట్టింగ్‌ యాప్‌ నిర్వాహకుల ఎత్తుగడలు

ఆన్​లైన్​ ద్వారా పందేలు, స్పోర్ట్స్ గ్యాంబ్లింగ్ నిషిద్ధం - ఐపీఎల్​ క్రికెట్​ టోర్నమెంట్​లు దుర్వినియోగం - వందల కోట్లు ఆర్జిస్తున్న బుకీలు - సర్వస్వం కోల్పోయి బలైపోతున్న వందలాది మంది

Illegal Betting Special Story
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 1:31 PM IST

Illegal Betting Special Story : కఠినమైన చట్టాలు అమలులోకి వచ్చినప్పటికీ వందలాది బెట్టింగ్ యాప్‌లు నిరాటంకంగా పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి. జాతీయ చట్టాలను తప్పించుకోవడానికి ఈ వెబ్‌సైట్‌లు యాప్‌లు విదేశాలలో ఉన్న సర్వర్‌ల నుంచి నడిపిస్తున్నారు. ఐపీఎల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌లను దుర్వినియోగం చేసి బుకీలు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆర్జిస్తుండగా, లెక్కలేనంత మంది వ్యక్తులు ఈ మహమ్మారికి బలై, సర్వస్వం కోల్పోయి నిరుపేదలుగా మిగిలిపోతున్నారు.

ప్రమోషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ యాక్ట్: భారతదేశంలో ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ స్పోర్ట్స్ గ్యాంబ్లింగ్ నిషేధించారు. గత సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన "ప్రమోషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ యాక్ట్" ఈ కార్యకలాపాలను నియంత్రిస్తుంది. ఈ చట్టాన్ని తప్పించుకోవడానికి అనేకమంది బుకీలు రహస్యంగా బెట్టింగ్ వెబ్‌సైట్‌లు యాప్‌లను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను భారతదేశంలోనే హోస్ట్ చేస్తే తాము పట్టుబడతామని గ్రహించి వారు డొమైన్‌లను రిజిస్టర్ చేసుకుని GoDaddy, Hostinger, Amazon Cloud వంటి విదేశీ సర్వర్‌ల ద్వారా వాటిని హోస్ట్ చేస్తున్నారు.

ప్రైవేట్​ యాప్ల్​ ద్వారా అందుబాటులో ఉండనున్న లింకులు: ఫలితంగా నిర్వాహకులను గుర్తించడం వారి ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలను వెలికితీయడం ఒక కష్టతరమైన పనిగా మారింది. ప్రస్తుతం డాఫాబెట్, బెట్ బజార్, రాకీ బుక్, మెగా ఎక్స్ఛేంజ్, బెట్‌ఫెయిర్, రాధే ఎక్స్ఛేంజ్, బెట్ బజార్ 247, మహాదేవ్, విఎల్ బుక్ వంటి యాప్‌ల ద్వారా గణనీయమైన స్థాయిలో బెట్టింగ్ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ అప్లికేషన్లు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా ఐఓఎస్ యాప్ స్టోర్‌లో అందుబాటులో లేవు. బదులుగా వాటి APK ఫైల్‌లు రహస్యంగా ప్రైవేట్ టెలిగ్రామ్ వాట్సాప్ గ్రూపులలో ప్రచారం చేసి అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. వినియోగదారులు ఈ నిర్దిష్ట లింక్‌లపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఈ యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోగలరు. క్రికెట్ బెట్టింగ్‌తో పాటు ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో టెన్నిస్, కబడ్డీ, టీన్ పట్టి, అందర్ బహార్, లైవ్ క్యాసినో గేమ్‌ల వంటి ఆటలు కూడా ఉన్నాయి. కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి, అనేక యాప్‌లు ఆకర్షణీయమైన స్వాగత బోనస్‌లు రెఫరల్ ప్రోత్సాహకాలతో వారిని ప్రలోభపెడుతున్నాయి.

మ్యూల్​ ఖాతాతో లావాదేవీలు: ఈ యాప్‌లు బెట్‌లను ప్రాసెస్ చేయడానికి ప్రామాణిక చెల్లింపు గేట్‌వేలను ఉపయోగించవు. ఎందుకంటే, అటువంటి గేట్‌వేలను ఉపయోగించడం వల్ల దర్యాప్తు సంస్థలు నిధుల ప్రవాహాన్ని గుర్తించగలవు. ముఖ్యంగా ఎవరు ఎవరికి ఎక్కడికి డబ్బు బదిలీ చేస్తున్నారో తెలుసుకోగలవు. పర్యవసానంగా బుకీలు థర్డ్​ పార్టీ పేర్లతో బ్యాంకు ఖాతాలను తెరుస్తున్నారు. వీటిలో కొన్ని 'మ్యూల్ ఖాతాలు'. వీరు చట్టబద్ధమైన వ్యాపారం అనే ముసుగులో బ్యాంకుల్లో కరెంట్ ఖాతాలను తెరుస్తారు.

వివిధ గేమింగ్​ యాప్​లపై కేసులు: బుకీలు పది మంది వ్యక్తుల సమూహానికి ఒకే బ్యాంకు ఖాతాను కేటాయిస్తారు. ఆ తర్వాత వారు UPI ద్వారా ఆ ఖాతాకు తమ బెట్టింగ్ చెల్లింపులు చేస్తారు. క్రికెట్ బెట్టింగ్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి విజయవాడ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఒక ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. అవసరమైన అనుమతులు ఏవీ పొందకుండా క్రికెట్ బెట్టింగ్, క్రీడల బెట్టింగ్, క్యాసినోలు తదితర కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నందుకు గాను, "VL Book" యాప్‌పై విజయవాడ సైబర్ స్టేషన్‌లో ఒక కేసు నమోదు చేశారు.

వివరాల కోసం పోలీసుల విచారణ: స్థానిక నివాసి ఒకరు దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గేమింగ్ చట్టంలోని నిబంధనల కింద ఈ కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ యాప్‌కు సంబంధించిన బెట్టింగ్ లావాదేవీలు 30 వేర్వేరు బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా జరుగుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ ఖాతాలు రాష్ట్రం లోపల ఇతర ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు చెందినవిగా తేలింది. ఈ ఖాతాల ద్వారా మళ్లిస్తున్న నిధులు అంతిమంగా ఎక్కడికి చేరుతున్నాయో గుర్తించడంపై పోలీసులు ప్రస్తుతం దృష్టి సారించారు. ఈ ఖాతాలను స్తంభింపజేయాలని కోరుతూ సంబంధిత బ్యాంకులకు వారు లేఖలు జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ యాప్ సర్వర్ విదేశాలలో ఉన్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు నిర్ధారించారు. ఈ అప్లికేషన్‌ను నమోదు చేసుకున్న వ్యక్తుల వివరాలను సేకరించేందుకు పోలీసులు ప్రస్తుతం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

నరసరావుపేటలో ఆరుగురు క్రికెట్ బుకీలు అరెస్ట్​ - రూ. 4.5 లక్షలు స్వాధీనం

క్రికెట్​ బెట్టింగ్‌కు పాల్పడుతున్న ముఠా - పోలీసుల దాడులు

