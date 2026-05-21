ETV Bharat / state

'కారు మాది కాదు పక్కింటోళ్లది, బైక్​ బంధువులది' - జనగణన సర్వేలో చిత్ర విచిత్ర సమాధానాలు

జనగణన సర్వేకు వెళ్తున్న అధికారులకు వింత అనుభవం - చిత్ర విచిత్ర సమాధానాలిస్తున్న ప్రజలు - చేతిలో స్మార్ట్​ఫోన్​ ఉంచుకుని కీ ప్యాడ్​ వాడుతున్నామని పొంతన లేని జవాబులు

Census Enumerators Facing Difficulties
Census Enumerators Facing Difficulties (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Census Enumerators Facing Difficulties : జనగణనలో భాగంగా సర్వేకు వెళ్తున్న సిబ్బందికి చిత్ర విచిత్ర అనుభవాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఎన్యుమరేటర్లు వేసే ప్రశ్నలకు ప్రజలు పొంతన లేని సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. చేతిలో స్మార్ట్​ఫోన్ ఉంచుకుని, కీప్యాడ్​ ఫోన్​ను ఉపయోగిస్తున్నామని చెబుతున్నారు. ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటో తమకు తెలియదంటున్నారు. కంప్యూటర్, ల్యాప్​టాప్ పేర్లను మొదటిసారి వింటున్నట్లు సమాధానం ఇస్తున్నారు.

ప్రతి 100 మందిలో 10 నుంచి 15 మంది సొంతింటిని రెంట్ ఇళ్లుగా చెబుతున్నారు. మేడలో ఉంటూ ఒకే పడక గదిలో నివాసం ఉంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. జనగణనలో అధికారులకు ఎదురవుతున్న వింత అనుభవాలివి. ప్రశ్నలు అడిగి, చెప్పిన సమాధానాన్ని మాత్రమే ఎంటర్ చేయాల్సి ఉండటంతో వారు చెప్పేది అబద్ధం అని తెలిసినప్పటికీ వాటినే జనగణన వివరాల్లో నమోదు చేస్తున్నట్లు గణకులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

జనగణనలో సేకరించే సమాచారం ఆయా ప్రాంతాల వారీగా ప్రజల జీవన స్థితిగతులను విస్తృతంగా తెలుసుకునేందుకు మాత్రమే అని, ప్రజలు అసత్యాలను చెప్పొద్దని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రజలు పొందుతున్న ప్రభుత్వ పథకాలకు, ఆసరా ఫించన్లు, రేషన్‌ కార్డు, ఇతరత్రా సామాజిక లబ్ధికి జనగణన సర్వేకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండదని గుర్తు చేస్తున్నారు. అధికారులు అడిగే ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు చెప్పాలని జనగణన అధికారులు కోరుతున్నారు.

100 శాతం విధుల్లోకి : హైదరాబాద్ నగరంలో 300 డివిజన్లుండగా, వాటి పరిధిలోని ప్రాంతాలను 20 వేల హౌస్‌ లిస్టింగ్‌ బ్లాక్‌ (హెచ్‌ఎల్‌బీ)లుగా విభజించారు. ప్రతి హౌస్ లిస్టింగ్ బ్లాక్​కు ఓ ఎన్యుమరేటర్​ నియామకం అయ్యారు. ప్రారంభంలో టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్, నిర్లక్ష్యం కారణంగా చాలా మంది విధుల్లో చేరలేదు. సమస్యపై 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​' కథనం ప్రచురించడంతో మూడు కార్పొరేషన్ల కమిషనర్లు స్పందించి కఠిన చర్యలుంటాయని గైర్హాజరవుతున్న సిబ్బందిని హెచ్చరించారు. మరోవైపు సాంకేతిక సమస్యల పరిష్కారంపైనా దృష్టిపెట్టారు.

బుధవారానికి దాదాపు 100 శాతం సిబ్బంది విధుల్లోకి చేరారు. ఒక్క కంటోన్మెంట్‌ బోర్డు పరిధిలో మాత్రం జనగణన సిబ్బంది హాజరు 64 శాతంగా ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సిబ్బంది రాత్రి 8 గంటల వరకు విధులు నిర్వహిస్తున్నారని, వేసవి కాలం అయినందు వల్ల ప్రజలు సర్వే అధికారులకు సహకరించాలని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్, ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్‌ కోరారు.

12 లక్షల ఇళ్లు జాబితాలోకి : ఇప్పటి వరకు 12.62 లక్షల ఇళ్లను లిస్టింగ్‌ చేసి, వాటిలోని 50 లక్షల మంది కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యను నమోదు చేసుకున్నట్లుగా అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆయా ఇళ్లలో ప్రస్తుతానికి కుటుంబ పెద్ద పేరు, కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యను మాత్రమే నమోదు చేసుకుంటున్నట్లుగా అధికారులు వివరించారు.

ఇంటి నంబర్లు లేక సమయం వృథా : చాలా గ్రామాల్లో ఇళ్లకు సరైన నంబర్లు లేకపోవడమనేది ముఖ్య సమస్యగా మారింది. గణకులు ఇంటి నంబర్లతో పాటు గృహ గణన సంఖ్యను కూడా రాయాల్సి వస్తోంది. దీంతో ఒక్కో ఇంటి వద్ద అధిక సమయాన్ని వెచ్చించాల్సి పరిస్థితి. కొందరు ఇంటి యజమానులు ఇంటి నంబర్లను ఎందుకు వేస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తూ సహకరించకపోవడం కూడా సమస్యగా మారింది. ఫలితంగా ఎన్యుమరేటర్ల పని భారం మరింత పెరుగుతోంది.

మండు ఎండల్లో కష్టాలు : అసలే వేసవి కాలం కావడంతో ఉదయం 11 గంటల తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. మండే ఎండల్లో గ్రామాల్లో తిరుగుతూ పని చేయడం ఎన్యుమరేటర్లకు శారీరకంగా ఇబ్బందిగా మారుతోంది. కొంతమంది ఎన్యుమరేటర్లు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు గ్రామాల్లోనే తిరుగుతూ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఎండ తీవ్రత కారణంగా జనగణన సర్వే వేగం కూడా తగ్గుతోంది.

టెక్నాలజీ వినియోగంలో ఇబ్బందులు : ప్రస్తుతం గూగుల్ మ్యాప్​ల ఆధారంగా ఇళ్ల మ్యాపింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. అయితే అందరికీ టెక్నాలజీపై పూర్తి అవగాహన లేకపోవడం అతి ముఖ్య సమస్యగా మారింది. ముఖ్యంగా కొంతమంది ఎన్యుమరేటర్లు గూగుల్ మ్యాప్ వినియోగంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. డిజిటల్ పద్ధతుల్లో అనుభవం తక్కువగా ఉండటం కారణంగా పనిలో ఆలస్యం జరుగుతోందని చెబుతున్నారు.

ఇంటినెంబర్లు ఉండవు, పంచాయతీ సిబ్బంది సహకరించరు - జనగణన మ్యాపింగ్​లో ఎన్నో కష్టాలు

జనాభా లెక్కల సేకరణ - మీ ఇంటికి వచ్చింది అసలైన ఎన్యుమరేటరేనా? - ఇలా తెలుసుకోండి

TAGGED:

CENSUS ENUMERATORS PROBLEMS
జనగణన సర్వేలో వింత సమాధానాలు
BIZARRE ANSWERS IN THE CENSUS
INDIA CENSUS 2026 UPDATES
CENSUS ENUMERATORS PROBLEMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.