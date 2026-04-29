పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా పెంచినా బంకుల వద్ద తగ్గని రద్దీ - ఉదయం నుంచే బారులు తీరుతున్న వాహనదారులు
సరఫరా భారీగా పెంచినా తగ్గని రద్దీ - వాహనాల్లో ఫుల్ట్యాంక్ క్యాన్లతో అవసరానికి మించి కొనుగోలు - బంకుల వద్ద భారీగా క్యూ లైన్లు - వరి కోతలు, లారీల రవాణాపైనా చమురు ప్రభావం
Published : April 29, 2026 at 10:15 AM IST
No Stock Boards At petrol Bunks : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోజురోజుకు ఎండలు మండుతుండగా, ఇప్పుడు ఇంధనం కూడా ప్రజలను ఆందోళనకు గురయ్యేలా చేస్తోంది. రోడ్లపై ఒక్కోటి తాత్కాలికంగా మూతపడుతున్న పెట్రోల్ బంకులను చూసి వాహనదారుల్లో అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి. ఒకవైపు చమురు కంపెనీలు రోజువారీ సగటు కంటే సరఫరాను భారీగా పెంచినప్పటికీ పలు కారణాల వల్ల వచ్చిన సరుకంతా అమ్ముడైపోతోంది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వదంతులే దీనికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. గత రెండు రోజులుగా పెట్రోల్ బంకుల వద్దకు ఉరకలెత్తుతున్న వాహనదారులు మంగళవారం కూడా అదే ధోరణిని కొనసాగించారు. తెల్లవారుతూనే సిబ్బంది రాక ముందే ఆయిల్ లభ్యమయ్యే బంకులను వెతుక్కుంటూ వెళ్లి బారులు తీరారు.
బంకు సిబ్బంది రావడమే ఆలస్యం తోసుకుంటూ వెళ్లారు. సరిహద్దు జిల్లాల్లో పొరుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వాహనదారులు సోమవారం అర్ధరాత్రే బంకుల వద్దకు చేరుకున్నారు. మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించి ఆయిల్ కంపెనీల ద్వారా బంకులకు ఇంధన సరఫరాను పెంచింది. ఫలితంగా ఆది, సోమవారాల్లో మూతపడ్డ వాటిలో పలు బంకులకు మంగళవారం ఆయిల్ ట్యాంకర్లు చేరుకున్నాయి. కానీ వచ్చిన ఇంధనం వచ్చినట్లే వేగంగా ఖాళీ అవుతోంది. పెట్రోల్ బంకుల వద్ద కొద్ది గంటల్లోనే ‘నో స్టాక్’ బోర్డులు పెట్టే పరిస్థితి నెలకొన్నాయి.
డబ్బాల్లో భారీగా చమురు ఆపేవారేరీ? : హైదరాబాద్ నగరం సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల వినియోగదారులు సోమ, మంగళవారాల్లో 10, 20 లీటర్ల డబ్బాలతో బంకులకు వచ్చారు. నిర్వాహకులు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బాటిళ్లు, డబ్బాల్లో చమురు విక్రయిస్తుండడంతో వేగంగా ఇంధన నిల్వలు అయిపోతున్నాయి. ఇటువంటి బంకులపై పౌరసరఫరాలశాఖ చర్యలు తీసుకున్న దాఖలాల్లేవు. రోజూ ఒకటి రెండు లీటర్లు కొనేవారు సైతం ఫుల్ట్యాంక్ చేయిస్తుండటం వల్ల పెట్రోల్ బంకులు మరింత వేగంగా ఖాళీ అయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ కొరత తీవ్రంగా ఉండడం వల్ల సరిహద్దు ప్రాంతాల నుంచి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, మహబూబ్నగర్, నల్గొండ జిల్లాలకు వచ్చి పెట్రోల్, డీజిల్ తీసుకెళ్తున్నారు.
వరి కోతలతో డీజిల్కు డిమాండ్ : ఓ వైపు పరిశ్రమల అవసరాలు, మరోవైపు ఇన్ఫ్రా కంపెనీలకు భారీ వాడకంతో పాటు యాసంగి కోతల సీజన్ కావడం వల్ల డీజిల్కు భారీగా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. వరి కోసేందుకు హార్వెస్టర్ మిషన్లకు భారీగా డీజిల్ ఇంధనం అవసరమవుతుంది. కానీ పెట్రోలు బంకుల్లో డీజిల్ కొరత కారణంగా కోతపనుల్లో జాప్యం జరుగుతోంది. దీంతో రైతులు పలు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రవాణాకూ లారీల రాక ఆలస్యమవుతోంది.
మక్కలు , ధాన్యం రైతుల ఇబ్బందులు : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని పెట్రోల్ బంకులకు ట్యాంకర్లు రావడానికి ముందే జనం క్యాన్లతో బారులు తీరుతున్నారు. సత్తుపల్లి, మధిర నియోజకవర్గాల్లో శివారు బంకుల నుంచి ఏపీ ప్రజలు క్యాన్లలో ఇంధనంను తీసుకెళ్తున్నారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లోకి లారీలు రావట్లేదు. లారీల్లో డీజిల్ పోయిస్తేనే ధాన్యం బస్తాలను తీసుకెళ్లగలమని డ్రైవర్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు. లారీలు రాకపోవడం కారణంగా కొణిజర్ల మండలవ్యాప్తంగా సుమారు 50,000 బస్తాల మొక్కజొన్న పంట రవాణా కాకుండా ఉండిపోయినట్లు అంచనా.
డీజిల్ కొనుగోలు కోసం ఇబ్బందులు : వికారాబాద్ జిల్లాలోని వరికోతలు ఇప్పుడిప్పుడే ప్రారంభమవుతుండగా హార్వెస్టర్ యజమానులు డీజిల్ కొనుగోళ్ల కోసం నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఎక్కడికక్కడ బంకుల వద్ద రద్దీ పెరిగి. పోలీసులు అదుపు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. తాండూరు, వికారాబాద్ పట్టణాల్లో కొన్ని బంకులను తాత్కాలికంగా క్లోజ్ చేశారు. వనపర్తి జిల్లాలోని కొత్తకోట పట్టణంలో 5 పెట్రోలు బంకులు నిల్వలు లేక మూత పడ్డాయి. హైదరాబాద్లో బండ్లగూడ బస్డిపో నుంచి నాగోల్ వరకు ఉన్న 6 బంకుల్లో ఐదు మూతపడ్డాయి. మంగళవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఓ బంకుకు ట్యాంకర్ రాగా అప్పటికే వాహనదారులు భారీగా బారులు తీరారు.
