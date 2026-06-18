నమ్మితే అంతా అస్సాం - నకిలీ నియామక పత్రాలతో యువతకు మోసం
నమ్మించి మోసం చేయడంలో నెంబర్ వన్ - అవకాశాలను ఆశగా చూపించి డబ్బును దోచుకుంటున్న స్కామర్స్ - ఆన్లైన్ జాబ్ పోర్టల్స్ ద్వారా నకిలీ నియామక పత్రాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 10:57 AM IST
Fake Offer Letters Scam : నేటి పోటీ ప్రపంచంలో చదువులో రాణించి మంచి ర్యాంకులు సాధించడం ఎంత కష్టమో ఉద్యోగం సంపాదించడం కూడా అంతే సవాలుతో కూడుకున్న పనిగా మారింది. తమకు సరిపోయే ఉద్యోగం కోసం ప్రజలు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. కొందరు కఠిన శ్రమతో విజయం సాధిస్తే మరికొందరు సిఫార్సుల (referrals) ద్వారా ఇంటర్వ్యూలకు హాజరవుతుంటారు. ఇంకొందరు "బ్యాక్డోర్" మార్గాల ద్వారా ఉద్యోగం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. అలాగే సోషల్ మీడియాపై ఆధారపడేవారు కూడా ఉన్నారు. ఇదంతా బాగానే ఉన్నప్పటికీ కొందరు వ్యక్తులు తమ స్వలాభం కోసం ఈ పరిస్థితిని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. అది ఎలాగో మీకు తెలుసా?
"ఇంటి నుంచే ఆన్లైన్ ఉద్యోగం" లేదా "ఫేమస్ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు" కల్పిస్తామంటూ యూట్యూబ్, వెబ్సైట్లు, వాట్సాప్, ఈమెయిల్, ఫేస్బుక్, పాప్-అప్ మెనూల ద్వారా ఆన్లైన్లో తరచుగా ప్రకటనలు కనిపిస్తుంటాయి. ప్రజలు ఈ ప్రకటనలను చూసి, అందులో ఉన్న నంబర్లకు ఫోన్ చేస్తుంటారు. ఉద్యోగం సాధించి స్థిరపడాలనే యువత ఆశలను అలాగే ఇంటి నుంచే పనిచేసి కుటుంబానికి ఆర్థికంగా అండగా నిలవాలనుకునే గృహిణుల అవసరాలను మోసగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్న చాలా మంది ఈ మోసపూరిత పథకాలకు బలి అవుతున్నారు.
చదువు పూర్తయ్యాక యువత వివిధ ఆన్లైన్ జాబ్ పోర్టల్స్లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకుంటారు. కొన్ని నకిలీ ఏజెన్సీలు ఈ సమాచారాన్ని సేకరించి, నిరుద్యోగులను సంప్రదిస్తాయి, ఇంటర్నేష్నల్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని ఆశ చూపిస్తాయి. వారు నామమాత్రపు టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు పేరుతో డబ్బు వసూలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత, పాస్వర్డ్ రక్షణతో కూడిన "పరీక్ష ఫలితాల" లింక్ను పంపి, దాన్ని చూసేందుకు రుసుము వసూలు చేస్తారు. అభ్యర్థి డబ్బు చెల్లించి సానుకూల ఫలితాన్ని పొందినట్లయితే, అసలు బేరసారాలు మొదలవుతాయి. కంపెనీకి ఉన్న ప్రతిష్ట కారణంగా తీవ్ర పోటీ ఉందని చెప్పి, అభ్యర్థి ప్రొఫైల్ ఆధారంగా రూ. 1 లక్ష నుంచి రూ. 3 లక్షల వరకు లంచం డిమాండ్ చేస్తారు. చివరకు, వారు ఒక నకిలీ నియామక పత్రాన్ని (అపాయింట్మెంట్ లెటర్) పంపుతారు. అది నిజమని నమ్మి ప్రజలు తమ డబ్బును వారికి అప్పగిస్తారు.
"పార్ట్-టైమ్ జాబ్" పథకం : విజయవాడకు చెందిన ఒక మహిళకు రోజుకు రూ. 1,800 సంపాదించే అవకాశం ఉన్న 'వర్క్-ఫ్రమ్-హోమ్ పార్ట్-టైమ్ జాబ్' గురించి ఒక ఎస్ఎంఎస్ (SMS) వచ్చింది. ఆమె ఆ సందేశంలోని లింక్పై క్లిక్ చేసి తన వివరాలను నమోదు చేసుకుంది. ఆ తర్వాత ఆమెకు మూడు పనులు (టాస్క్లు) కేటాయించారు. మొదట ఆమె రూ. 200 డిపాజిట్ చేయగా, లాభంగా రూ. 363 పొందారు. వివిధ దశల్లో ఆమె మొత్తం రూ. 3.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారు. వెబ్పేజీలో రూ. 7.35 లక్షల లాభం ఉన్నట్లు చూపించింది. తాను మోసపోయానని గ్రహించిన ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఆ ఉచ్చులో పడకండి : ప్రకటనలను గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. కేవలం ఫోన్ సంభాషణలపై ఆధారపడకుండా సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ముఖాముఖిగా చర్చించడం మంచిది. ఇటువంటి ప్రకటనలు ఇచ్చే ఏజెన్సీలలో చాలా వరకు నకిలీవే ఉంటాయి. నిజమైన సంస్థలు ఉద్యోగానికి సంబంధించిన డిపాజిట్లను కంపెనీ పేరు మీదనే చేయమని కోరుతాయి. వారు ఎప్పుడూ వ్యక్తిగత బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి చెల్లింపులను కోరరు.
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