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హైదరాాబాద్​లో పలుచోట్ల వర్షం - శంషాబాద్ ప్రధాన రహదారిపై భారీగా వరద నీరు

హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - శంషాబాద్ ప్రధాన రహదారిపై భారీగా వర్షపు నీరు - రోడ్డంతా నీటితో నిండిపోవడంతో ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం - ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వాహనదారులు

Heavy Rains In Hyderabad
Heavy Rains In Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 5:05 PM IST

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Heavy Rains In Hyderabad :

  • రాందేవ్ గూడా, మణికొండ, నార్సింగి, లంగర్ హౌస్, హైదర్గూడా, అత్తాపూర్ పరిసర ప్రాంతాలలో మొదలైన భారీ వర్షం
  • మియాపూర్ చందానగర్ లింగంపల్లి గచ్చిబౌలి మాదాపూర్ కోండాపుర్ రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షం
  • మహేశ్వరం, తుక్కుగూడ, పహాడీ షరీఫ్ ప్రాంతాలలో మొదలైన వర్షం
  • జూబ్లీహిల్స్ ,బంజారాహిల్స్, అమీర్పేట్ ,యూసుఫ్ గూడా, సనత్ నగర్, ఫిలింనగర్, పంజాగుట్ట, ఎర్రగడ్డ, బోరబండ పరిసరాల ప్రాంతాల్లో మొదలైన వర్షం
  • కూకట్‌పల్లి, కేపీహెచ్‌బీ బాచుపల్లి, హైదర్ నగర్, ప్రగతినగర్ మూసాపేట్ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షం..
  • శంషాబాద్ ప్రధాన రహదారిపై భారీగా వర్షపు నీరు
  • రోడ్డంతా నీటితో నిండిపోవడంతో ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం
  • నీటిలోనే ప్రయాణిస్తున్న వాహనాలు
  • రోడ్డు పై నీరు ఉండంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వాహనదారులు

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