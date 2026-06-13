హైదరాాబాద్లో పలుచోట్ల వర్షం - శంషాబాద్ ప్రధాన రహదారిపై భారీగా వరద నీరు
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - శంషాబాద్ ప్రధాన రహదారిపై భారీగా వర్షపు నీరు - రోడ్డంతా నీటితో నిండిపోవడంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం - ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వాహనదారులు
Heavy Rains In Hyderabad (ETV Bharat)
Published : June 13, 2026 at 5:05 PM IST
Heavy Rains In Hyderabad :
- రాందేవ్ గూడా, మణికొండ, నార్సింగి, లంగర్ హౌస్, హైదర్గూడా, అత్తాపూర్ పరిసర ప్రాంతాలలో మొదలైన భారీ వర్షం
- మియాపూర్ చందానగర్ లింగంపల్లి గచ్చిబౌలి మాదాపూర్ కోండాపుర్ రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షం
- మహేశ్వరం, తుక్కుగూడ, పహాడీ షరీఫ్ ప్రాంతాలలో మొదలైన వర్షం
- జూబ్లీహిల్స్ ,బంజారాహిల్స్, అమీర్పేట్ ,యూసుఫ్ గూడా, సనత్ నగర్, ఫిలింనగర్, పంజాగుట్ట, ఎర్రగడ్డ, బోరబండ పరిసరాల ప్రాంతాల్లో మొదలైన వర్షం
- కూకట్పల్లి, కేపీహెచ్బీ బాచుపల్లి, హైదర్ నగర్, ప్రగతినగర్ మూసాపేట్ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షం..
- శంషాబాద్ ప్రధాన రహదారిపై భారీగా వర్షపు నీరు
- రోడ్డంతా నీటితో నిండిపోవడంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం
- నీటిలోనే ప్రయాణిస్తున్న వాహనాలు
- రోడ్డు పై నీరు ఉండంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వాహనదారులు