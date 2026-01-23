ఏళ్లు గడుస్తున్నా నిర్మించని సర్వీస్ రోడ్లు - వాహనదారులకు ఇబ్బందులు
ప్రధాన జాతీయ రహదారుల్లో కన్పించని సర్వీస్రోడ్లు - ఇబ్రహీంపట్నం మొదలుకొని కొండపల్లి పారిశ్రామికవాడ వరకు మొత్తం 6 కి.మీ అత్యంత ప్రమాదకరం - రోడ్డు దాటే సమయంలో ప్రమాదాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 4:43 PM IST
People Facing Issues Due To Lack Of Service Roads : పేరుకే జాతీయ రహదారులు. కానీ వాటి తీరు మాత్రం పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ అన్నట్లుంది. జాతీయ రహదారులు, హైవేలతో అనుసంధానంలో సర్వీస్ రోడ్లు కీలకం. ఎందుకంటే స్థానికులతో పాటు ఆటోలు, ద్విచక్ర వాహనదారులకు ఇవే ప్రధాన మార్గాలు. రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టి కొన్ని ఏళ్లు గడుస్తున్నా సర్వీసు రోడ్లు లేక కృష్ణా జిల్లాలో రహదారులు నెత్తురోడుతున్నాయి. వాహనదారులు, సమీప గ్రామాలవారు నిత్యం జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు వదులుతున్నారు. అయినా అధికారుల్లో, ప్రజాప్రతినిధుల్లో ఎటువంటి కదలిక లేదు. ఇప్పటికైనా మేల్కొని సర్వీస్ రోడ్లను నిర్మించాలి.
NH 30, మొత్తం 6 కి.మీ అత్యంత ప్రమాదకరం : ఇబ్రహీంపట్నం మొదలుకొని కొండపల్లి పారిశ్రామికవాడ వరకు మొత్తం 6 కి.మీ అత్యంత ప్రమాదకరం. వీటీపీఎస్ ఉద్యోగులు, పారిశ్రామికవాడలో ఉన్న వందల మంది ద్విచక్ర వాహనాలపై నిత్యం రోడ్డు దాటతారు. సర్వీస్ దారులు లేక ప్రతి సంవత్సరం పదుల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
NH 65 దినదినగండం :
- కంచికచర్ల బైపాస్ పరిధిలో సుమారు 6 కి.మీ మినహా అసలు సర్వీస్ రోడ్లు లేవు. పేరికలపాడు నుంచి కంచికచర్ల వచ్చిన వారు తిరిగి వెళ్లేందుకు తప్పకుండా రోడ్డు దాటాల్సిందే. ఈ క్రమంలో అనేక ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు.
- చినఆవుటపల్లి మొదలుకొని గొల్లపూడి వరకు పశ్చిమ బైపాస్పై సర్వీస్ రోడ్లు లేక గ్రామస్థులు ఎంతగానో అల్లాడుతున్నారు. ఈ బైపాస్పై ప్రయాణాలు మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 5 ప్రమాదాలు జరిగాయి.
కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి : అత్యంత రద్దీగా ఉండే విజయవాడ-హైదరాబాద్ రహదారిపై సర్వీస్ రోడ్లు లేక సమీప గ్రామాల ప్రజలకు ఈ ప్రాంతంలో ప్రయాణం కత్తిమీద సాములా మారింది. విజయవాడ నుంచి నందిగామ వరకు రహదారికి ఇరువైపులా అనేక గ్రామాలు, ఆవాసాలు, దుకాణ సముదాయాలు భారీగా ఉన్నాయి. దీంతో స్థానికంగా రాకపోకలు సాగించాలంటే తప్పకుండా రోడ్డు దాటాల్సిన పరిస్థితి.
సర్వీస్ రోడ్లు లేక ప్రమాదాలు : గొల్లపూడి, గుంటుపల్లి, తుమ్మలపాలెం, సూరాయపాలెం, ఇబ్రహీంపట్నం, కీలేశపురం, మూలపాడు, జూపూడి, దొనబండ, కంచికచర్ల పరిధిలో కీసర గండేపల్లి, వేములపల్లి, పెండ్యాల, పేరికలపాడు అడ్డరోడ్డు, నందిగామ పరిధిలో కంచల, అంబారుపేట,ఐతవరం, అనాసాగరం, మునగచర్ల అడ్డరోడ్డుల్లో సంవత్సరంలో వందల ప్రమాదాలు జరిగి, పదుల ప్రాణాలు పోతున్నాయి. బీనిరుడు ప్రధాన జాతీయ రహదారుల్లో సుమారు 668 ప్రమాదాలు జరిగితే వీటిలో 50 శాతానికి పైగా సర్వీస్ రోడ్లు లేక జరిగినవే. సర్వీస్ రోడ్లు ఉంటే ప్రమాదాలు తగ్గి, ప్రాణనష్టమును కూడా దాదాపు నివారించవచ్చు.
ప్రాణాలే బలి :
- మూలపాడు గ్రామానికి చెందిన నరసింహారావు(41) ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి మూలపాడుకు వెళ్లేందుకు రోడ్డు దాటుతుండగా కారు ఢీకొని అక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. సర్వీస్ రోడ్డు లేకనే ఈ దుర్ఘటన జరిగింది.
- గొల్లపూడి నుంచి గుంటుపల్లి వెళ్తున్న బడిపిల్లల ఆటోను కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు. అదే సర్వీస్ రోడ్డు ఉంటే ఈ ప్రమాదం జరిగేది కాదు.
- విజయవాడ నుంచి నెలల బిడ్డతో ఓ మహిళ కీసరలో బంధువుల ఇంటికెళ్తూ టోల్ప్లాజా సమీపంలో బస్ దిగింది. గ్రామానికి వెళ్లేందుకు రోడ్డు దాటుతుండగా ఒక్కసారిగా లారీ ఢీకొట్టింది. నెలల బిడ్డ అక్కడికక్కడే చనిపోగా, ఆమె ఆసుపత్రిలో ప్రాణాలొదిలింది.
