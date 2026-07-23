ETV Bharat / state

ఆ రైల్వేస్టేషన్​లో బండి​ పార్క్​ చేస్తున్నారా? - ఫీజు తడిసి మోపెడవుతుంది జర చూసుకోండి బ్రదర్!

రైల్వే స్టేషన్​లో పార్కింగ్ ఫీజు - బెెంబేలెత్తిపోతున్న ప్రజలు - గంటకు రూ.10 చొప్పన ఆర్థిక భారాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నామంటూ ఆవేదన

Parking Fee For Vehicles Railway Station
Parking Fee For Vehicles Railway Station (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Parking Fee For Vehicles Railway Station : ఖమ్మం రైల్వే స్టేషన్‌లో వాహన పార్కింగ్ ఫీజు చెల్లించడం ప్రయాణికులకు భారంగా మారింది. ప్రతిరోజూ వేలాది మంది ప్రయాణికులు స్టేషన్‌కు వచ్చి వెళ్తుంటారు. అయిన పార్కింగ్ స్టాండ్‌ను ఉపయోగించడానికి వారు ఆలోచిస్తున్నారు. వాహనాలకు గంటల కొద్దీ రుసము తీసుకోవడం వల్ల పడే అధిక ఆర్థిక భారాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నామంటూ ఆవేదన చెందుతున్నారు.

  • ఖమ్మం నగరానికి చెందిన ఒక ఉద్యోగి ప్రతిరోజూ మధిరలోని ప్రభుత్వ కార్యాలయానికి ప్రయాణిస్తుంటారు. ఒకసారి ఆయన ఉదయం 8 గంటలకు రైల్వే స్టేషన్ పార్కింగ్ స్టాండ్‌లో తన ద్విచక్ర వాహనాన్ని నిలిపి, రాత్రి 8 గంటలకు తిరిగి తీసుకున్నారు. గంటకు రూ.10 చొప్పున లెక్కించగా ఆయన రూ.120 చెల్లించాల్సి వచ్చింది. వేరే మార్గం లేక, ఆయన సమీపంలోని మరో పార్కింగ్ స్టాండ్‌ను ఎంచుకున్నారు.
  • శ్రీనగర్ కాలనీకి చెందిన ఒక వ్యక్తి తన కుటుంబ సభ్యులను రైల్వే స్టేషన్ వద్ద దింపడానికి కారులో వచ్చారు. ఆయన స్టేషన్ ప్రధాన ద్వారం దగ్గర కారును పార్క్ చేశారు. వారిని రైలు ఎక్కించి తిరిగి వచ్చేసరికి, రూ.20 పార్కింగ్ రుసుము విధించారు. కేవలం పది నిమిషాల పాటు ప్లాట్‌ఫాం పైకి వెళ్లినందుకు ఎందుకు ఫీజు చెల్లించాలనే విషయంలో ఆ వ్యక్తికి, సిబ్బందికి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది.

బస్సు స్టేషన్లలో సాధారణంగా గంటకు రూ.10 లేదా రోజంతా పార్కింగ్ చేయడానికి రూ. 40 చొప్పున ధరల విధానం వేరుగా ఉంటుంది. కానీ రైల్వే స్టేషన్‌లో మాత్రం, వాహనాన్ని రోజంతా పార్క్ చేసినా గంటల ప్రాతిపదికన రుసుము వసూలు చేస్తారు. అక్కడ ప్రదర్శించిన బోర్డులో కేవలం ఒకటి లేదా రెండు గంటలకు సంబంధించిన ధరలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా, పూర్తి 24 గంటల కాలానికి సంబంధించిన ధరను అక్కడ ప్రదర్శించలేదు.

రోజు పార్కింగ్ చేస్తే : రైల్వే స్టేషన్‌లో కార్లు, ఇతర వాహనాల పార్కింగ్ కోసం తూర్పు, పడమర పార్కింగ్ స్టాండ్‌లు, అలాగే ప్రధాన భవనం దగ్గరలోని ప్రాంతం వంటి సదుపాయాలు కల్పించారు. ఒకవేళ సుమారు 100 వాహనాలు పూర్తి 24 గంటల పాటు పార్క్ చేస్తే నిర్వాహకులు రోజుకు రూ.24,000 ఆదాయాన్ని పొందుతారు. ఖమ్మం ఏ-గ్రేడ్ స్టేషన్ కావడంతో, దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ఆన్‌లైన్ టెండర్ ప్రక్రియ ద్వారా ఒక కాంట్రాక్టర్‌కు పార్కింగ్ కాంట్రాక్ట్‌ను అప్పగించారు. జీఎస్టీత కూడిన గంటల వారీ పార్కింగ్ ధరలను నిర్ణయించారు. ద్విచక్ర వాహనాలకు గంటకు రూ.10, 24 గంటలకు రూ.235 చొప్పున రుసుములు నిర్ణయించారు.

కార్లకు కూడా ఇదే విధమైన ధరల విధానం వర్తిస్తుంది. దీనిపై వివరణ కోరగా, ఆన్‌లైన్ టెండర్ ద్వారా ఒక కాంట్రాక్టర్‌కు పార్కింగ్ కాంట్రాక్ట్ కేటాయించారని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. సికింద్రాబాద్ డివిజన్‌కు చెందిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు పార్కింగ్ ధరలను నిర్ణయిస్తారని, కాంట్రాక్టర్ ఆ నిర్దిష్ట ధరలనే అమలు చేయాల్సి ఉంటుందని వారు వివరించారు.

వాహనదారులు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :

  • వాహనాలు పార్కింగ్​ చేసేటప్పుడు సరైన ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి. బస్టాండ్, రైల్వేస్టేషన్​, సినిమా థియేటర్లు, వాణిజ్య సముదాయాల వద్ద పార్కింగ్​ కోసం నిర్దేశించిన ప్రదేశాల్లోనే వాహనాలు పార్కింగ్​ చేయాలి.
  • వాహనాన్ని పార్కింగ్ చేసి వెళ్లే ముందు సరిగ్గా లాక్ చేసుకొని వెళ్లాలి.
  • బండిలో విలువైన వస్తువులను వదిలి వెళ్లరాదు.
  • ఇతరుల వాహనాలకు ఇబ్బందులు కలిగేలా, ప్రవేశ ద్వారాల ముందు పార్కింగ్ చేయరాదు.

ఫీజు కడితేనే ఎంట్రీ - ఫ్రీ పార్కింగ్ మాటే మాకు నచ్చదు!

రోడ్డుపైనే పార్కింగ్​ చేస్తున్నారా? - బండి కోసం పరుగులు పెట్టాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్త!

TAGGED:

VEHICLES FEE IN RAILWAY STATION
రైల్వే స్టేషన్​లో వాహనాల ఫీజు
KHAMMAM RAILWAY FEES
WHY FEES HIGH IN RAILWAY STATION
PARKING FEE VEHICLE RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.