రేషన్​లో దొడ్డు బియ్యం, నూకలు! - నవంబర్​లోనూ ఇదే తీరు

రేషన్ బియ్యంలో నూకలు, దొడ్డు బియ్యం కలుస్తున్నాయంటూ లబ్దిదారుల ఆందోళన - పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటామన్న అధికారులు

The Government - Supplied Rice is Adulterated
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 6:02 PM IST

The Government Supplied Rice is Adulterated : పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే పథకాలే ఆధారం. నిత్య జీవితంలో వారు ఎదుర్కొంటున్న ఎన్నో ఇబ్బందుల నుంచి ఒడ్డుకు చేరుస్తాయి. ఆ పథకాల లిస్ట్​లో చాలా ప్రముఖమైనది రేషన్ బియ్యం. పేదలు కూడా సన్నబియ్యం తిన్నాలన్న సంకల్పంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేషన్ దుకాణాల్లో దొడ్డు బియ్యానికి బదులు సన్న బియ్యం పంపిణీ ప్రారంభించారు. అంతే కాకుండా అర్హులైన వారందరికి రేషన్ బియ్యం పంపిణీ ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి పేదలతో అందరూ రేషన్ బియ్యం తినడం అలవాటు చేసుకున్నారు. కానీ ఈ రేషన్ బియ్యంతో ఇప్పుడు నూకలు, దొడ్డు బియ్యం కనిపిస్తున్నాయి.

ఆందోళనలో లబ్దిదారులు : జగిత్యాల అర్బన్‌ మండలంలో ఓ రేషన్‌ దుకాణం లబ్ధిదారుకు అందించిన సన్న బియ్యంలో 30 శాతం వరకు నూకలున్నాయి. 5 శాతం వరకు దొడ్డు బియ్యం వచ్చాయి. రేషన్ డీలర్లను ఇదే విషయం అడిగితే మాకు గోదాముల నుంచి వచ్చినవే ఇస్తున్నామని చెబుతున్నారు. గత నెలలోనూ ఇలాగే వచ్చినా పట్టించుకోలేదని వారు వాపోతున్నారు. చాలా మంది దొడ్డు రేషన్ బియ్యం తినలేక, ఎక్కువ ధరకు బయటి మార్కెట్లలో తీసుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ప్రభుత్వం సన్న బియ్యం ఉచితంగా ఇస్తుందన్నపుడు చాలామంది సంతోషపడ్డారు. బియ్యం ఖర్చు మిగిలిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు జగిత్యాల మండలంలో బియ్యం చూశాక లబ్ధిదారుల ఆనందం ఆవిరైంది. జిల్లాలో 592 రేషన్‌ దుకాణాలుండగా ఆహారభద్రత, అంత్యోదయ కార్డులు కలిసి 348,058 ఉన్నాయి. ప్రతి నెలా దాదాపు 6,391 మెట్రిక్‌ టన్నుల బియ్యం అందిస్తున్నారు. అయితే రేషన్ బియ్యంతో దొడ్డు బియ్యం, నూకలు ఎవరు కలిపి ఉంటారన్న చర్చ మొదలైంది.

కల్తీ మిల్లులోనే జరుగుతుందా?

  • సీఎంఆర్‌(కస్టమ్‌ మిల్లింగ్‌ రైస్‌)ద్వారా ప్రభుత్వం ధాన్యాన్ని మర ఆడించేందుకు మిల్లర్లకు ఇస్తోంది. వారు బియ్యాన్ని పౌర సరఫరాల సంస్థకు అప్పగిస్తారు.
  • బియ్యాన్ని గోదాములకు తీసుకువచ్చే సమయంలో క్వాలిటీ కంట్రోల్ అధికారులు పరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. కానీ మిల్లర్లు ఇచ్చే మాముళ్లను తీసుకొని ఎలాంటి పరీక్షలు చేయడం లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
  • అదే సమయంలో సన్న బియ్యంలో నూకలు, దొడ్డు కలుపుతున్నరానే విమర్శలున్నాయి. నవంబర్ నెలలోనూ సన్న బియ్యంలో నూకలు వచ్చాయని డీలర్లు ఆందోళనను వ్యక్తం చేశారు.

ప్రభుత్వంపై చెడు అభిప్రాయం రావచ్చు : ముఖ్యంగా పెద్దపల్లి నుంచి వచ్చే బియ్యమే కల్తీ జరుగుతున్నట్లు డీలర్లు గుర్తించారు. బియ్యాన్ని పరిశీలించకుండా ఎలా రేషన్​ దుకాణాలకు పంపుతారని లబ్ధిదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాగే కొనసాగితే ప్రభుత్వంపై చెడు అభిప్రాయం ఏర్పడుతుందన్నారు. అధికారులు పర్యవేక్షించి నూకలు రాకుండా నాణ్యమైన బియ్యాన్ని సరఫరా చేయాలని డీలర్లు కోరుతున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు కూడా స్పందించారు. వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

రేషన్‌ బియ్యంలో నూకలు వచ్చినట్లు నా దృష్టికి రాలేదు. దుకాణాలను పరిశీలించి నూకలు ఉన్నట్లయితే చర్యలు తీసుకుంటాం. దుకాణాల్లో పరిశీలించి నూకలుంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో తెలుసుకొని బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటాం. మరోసారి రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం - ప్రసాద్, జగిత్యాల జిల్లా పౌరసరఫరాల సంస్థ డీఎం

