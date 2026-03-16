అవసరం లేకున్నా గ్యాస్​ బుకింగ్ - ఒత్తిడి పెరగడంతో బుకింగ్స్​ క్యాన్సల్​

త్వరలో​ కొరత వస్తుందేమో అని భయంతో ముందుగానే గ్యాస్ బుకింగ్​ చేస్తున్న వినియోగదారులు - బుకింగ్​ల భారం అధికంగా నమోదు కావడంతో మొరాయిస్తున్న సర్వర్లు - అవసరం ఉంటేనే బుక్ ​చేసుకోవాలంటున్న అధికారులు

Published : March 16, 2026 at 6:43 AM IST

Choose ETV Bharat

Unnecessary Booking Of Gas : ప్రస్తుతం ఎలాంటి సమస్యలూ లేకున్నా త్వరలో గ్యాస్​ కొరత వస్తుందేమో అని అనేక మంది వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉధ్రిక్తతల ప్రభావం మన వంట గదిలో పడుతుందనే ఆలోచనలో పడిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అవసరం ఉన్నా లేకున్నా గ్యాస్​ సిలిండర్​లను బుక్​ చేసుకుంటున్నారు. ఇదే తరహాలో ఒకరిని చూసి మరొకరు నిజామాబాద్​ జిల్లా కేంద్రంలోని గ్యాస్​ ఏజెన్సీలకు చేరుకుంటున్నారు.

పెరిగిన ఒత్తిడి సర్వర్​ మొరాయింపు : సాధారణంగా ఒక ఏజెన్సీ పరిధిలో రోజులో సగటున 150 నుంచి 200 వరకు సిలిండర్లను బుక్​ చేసుకుంటారు. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఈ సంఖ్య ఏకంగా 500కి పైగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం నగరంతో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న గ్యాస్​ నిల్వలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని సివిల్​ సప్లై అధికారులు వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ ఆ మాటలను పట్టించుకోకుండా వినియోగదారులు సతమతమౌతున్నారు.

సర్వర్లపై ఒత్తిడి కారణంగా : ఎన్నడూ లేని విధంగా గత వారం రోజులుగా ఆన్​లైన్​ బుకింగ్​ నంబర్లకు పోటీపడి మరీ కాల్​ చేస్తున్నారు. దీంతో సర్వర్లపై ఒత్తిడి పడుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీని ఫలితంగా ఆయా నంబర్లు సరిగా పనిచేయడం లేదని అంటున్నారు. ఆన్​లైన్ యాప్​లు​, వాట్సప్ ద్వారా​ ఇలా అనేక రకాలుగా బుక్​ చేసినా కొన్ని సార్లు బుకింగ్​ కావడం లేదు. ప్రధానంగా రెండు సిలిండర్లు ఉన్న వినియోగదారులు సైతం అవసరం లేకున్నా బుకింగ్​ చేసుకోవడం వల్ల సరఫరా చేసేందుకు ఇబ్బందులు ఎదురౌతున్నాయని ఏజెన్సీల డెలివరీ బాయ్స్ అంటున్నారు.

పర్యావేక్షణ అవసరం : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతానికి వాణిజ్య అవసరాల సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేసింది. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాకుడం దేశమంతటా అనేక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ప్రధానంగా రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, హాస్టళ్లు, అల్పాహార, తినుబండారాల వ్యాపారులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. మరికొందరు ఉపాధిని కోల్పోతామనే భయంతో తమ వ్యాపార అవసరాలకు వాణిజ్య సిలిండర్లను కాకుండా ఇళ్లలో వినియోగించే సిలిండర్లను వినియోగించే అవకాశం ఉంది. ఇదే జరిగితే భవిష్యత్తులో వంటగ్యాస్​ నిల్వలు వేగంగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది.

శాఖా పరమైన తనిఖీలు తప్పనిసరి : ఈ నేపథ్యంలో సాధారణ సిలిండర్లు పక్కదారి పట్టకుండా అధికారులు పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. దీంతో పాటు శాఖా పరమైన తనిఖీలు చేయాలి. ఎవరైనా అతిక్రమిస్తే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రస్తుతం జిల్లాలో వంట గ్యాస్​కు కొరత లేదని, వినియోగదారులంతా ఆందోళనకు గురికావద్దని డీఎస్​వో శ్రీకాంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. ఎప్పటిలాగానే అవసరం ఉన్న వారు మాత్రమే బుకింగ్ చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

నిజామాబాద్​ జిల్లాలో ఎల్​పీజీ కనెక్షన్లు ఇలా ఉన్నాయి :

  • ఐవోసీఎల్​ : 1,86,929
  • హెచ్​పీసీఎల్​ : 1,79,302
  • బీపీసీఎల్​ : 2,15,538

'కేవైసీ అప్‌డేట్ చేయకపోతే కనెక్షన్ కట్ - తక్షణమే బుక్ చేసుకుంటేనే సిలిండర్' : ఈ మెసేజ్​తో తస్మాత్ జాగ్రత్త

గ్యాస్​ లేదని చింత అక్కరలేదు - వంటగ్యాస్​కు ప్రత్యామ్నాయంగా 'పిల్లెట్స్'​

