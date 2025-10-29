100కు 10 అనగానే వీళ్లు ఇచ్చేస్తున్నారు? - రూ.కోట్లకు చేరగానే వాళ్లు ఉడాయించేస్తున్నారు
పీకల్లోతు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో బాధితులు - పదుల సంఖ్యలో పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలను మోసం చేస్తున్న బడా బాబులు - అధిక వడ్డీల పేరిట రూ.లక్షల్లో మోసాలు చేస్తున్న వ్యాపారులు
Published : October 29, 2025 at 12:46 PM IST
Interest Rate Scams in Telangana : అధిక వడ్డీలకు ఆశ పడుతున్నారా? అయితే జాగ్రత్త. మొదటికే మోసపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇటీవల జరుగుతున్న వరుస ఘటనలతో రూపాయి కూడబెట్టుకోవాలన్నా, తెలిసిన వారి వద్ద చీటీలు వేసుకొని రెట్టింపు చేసుకోవాలన్నా, ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఒకరిద్దరు కాదు, పదుల సంఖ్యలో స్థానికంగా బడా బాబులు పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలను మోసగించి ఉడాయించారు. ఇలా మోసాలు చేస్తూ కొన్ని ఘటనలు బయటపడుతున్నా, చాలా వరకు వెలుగు చూడటం లేదు.
వ్యాపార కేంద్రం కావడంతో : తాండూరు వ్యాపార కేంద్రం కావడంతో నిత్యం రూ.కోట్లలో చేతులు మారుతుంటాయి. చిరు వ్యాపారులు, మధ్య తరగతి వారు, ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా కొందరు ప్రైవేటు చిట్టీ వ్యాపారులు అధిక వడ్డీలను ఆశ చూపిస్తున్నారు. ముందుగా నమ్మకం కల్పిస్తూ లావాదేవీలు రూ.కోట్లకు చేరుకోగానే అసలుతో సహా ఉన్నదంతా ఊడ్చుకొని అడ్రస్ లేకుండా పోతున్నారు. మరికొందరు వ్యాపారస్థులు పెట్టుబడుల కోసం రోజువారీ రూ.లక్ష నుంచి ఆపై ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి లావాదేవీల్లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మోసపోయే ప్రమాదం ఉంది. తాండూరులో మోసాపోయిన ఘటనల ఇవే.
''చిట్టీ ముగిశాక రూ.5 లక్షలు నిర్వాహకుడికే అప్పగించాను. వచ్చే వడ్డీతో మరో చీటీ నడుస్తుందని చెప్పడంతో రెండేళ్లలో రూ.10 లక్షలు ఇస్తానని చెబితే నమ్మాను. వచ్చే నగదుతో కుమార్తె వివాహం చేయాలనుకున్నా. ఇప్పుడు ఆయన ముఖం చాటేశాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్నా.'' - వెంకట కృష్ణ, తాండూరు
- తాండూరుకు చెందిన ఓ వైద్య దుకాణం యజమాని, చిట్టీల వ్యాపారం నిర్వహిస్తూ సుమారు రూ.10 కోట్లకు పైగా బకాయిలు పెట్టి చెప్పాపెట్టకుండా కనిపించకుండా పోయాడు.
- మరో ఘటనలో రెండు సంస్థలు అధిక వడ్డీ, చిట్టీల డబ్బులను ఎగ్గొట్టి చేతులెత్తేశాయి. ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల నుంచి రూ. 50 లక్షల వరకు ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఈ విషయం గురించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం లేదు.
- ఓ వ్యాపారి ఒక ప్రముఖ కంపెనీ ఏజెన్సీ నడిపించి తెలిసిన వ్యాపారుల వద్ద రూ.3 కోట్ల వరకు అప్పు చేశాడు. కోర్టును ఆశ్రయించి రక్షణ కోరారు. మూడు సంవత్సరాలు గడిచినా ఒక్కరికీ డబ్బులు చెల్లించలేదు.
- ఇటీవల నల్గొండ జిల్లాలో ఓ వ్యక్తి అధిక డబ్బులు వసూలు చేసే ఉద్దేశంతో నెలకు రూ.10 వడ్డీ ఇస్తానని జనాలను నమ్మించి రూ.కోట్లలో డబ్బులు వసూలు చేశాడు. వడ్డీ మాత్రమే ఇచ్చి, బాధితుల వద్ద ఉన్న ప్రామిసరీ నోటు వెనక వడ్డీ ఇచ్చినట్లు రాసి ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఈయన బ్యాంక్లో వచ్చే వడ్డీ కంటే పది రేట్లు ఎక్కువ వడ్డీ ఇవ్వడంతో జనాలు ఆకర్షితులయ్యారు. దీంతో అతడికి అధిక మొత్తంలో డబ్బులు ఇచ్చారు. పెద్ద మొత్తంలో నగదు చేతికి చేరగానే, ఇచ్చిన వారిని మోసం చేస్తూ అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.
''డబ్బు దాచుకోవాలన్నా, భవిష్యత్తు అవసరాలకు పొదుపు చేసుకోవాలన్నా బ్యాంకులు, విశ్వసనీయ లిమిటెడ్ సంస్థలను ఆశ్రయిస్తే మంచిది. పెద్ద సంస్థలు సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖ అధికారులకు చిట్టీ మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేస్తాయి. ఆ శాఖ తరచూ లావాదేవీలనూ పర్యవేక్షిస్తుంది. అందువల్ల దాచుకున్న డబ్బుకు భద్రత ఉంటుంది.''- విశ్రాంత పోలీసు అధికారి
నెలకు రూ.10 వడ్డీ అంటూ రూ.50 కోట్ల మేర మోసం - నిందితుడు అరెస్ట్
హైదరాబాద్ మెట్రోపై ఇంత వడ్డీ భారమా? - తక్కువకు అప్పులు ఇచ్చే సంస్థల కోసం సర్కార్ గాలింపు!