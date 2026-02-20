ETV Bharat / state

వద్దన్నా డబ్బులిస్తారు - తరువాత ఉన్నదంతా ఊడ్చేస్తారు

రుణ యాప్‌ నిర్వాహకుల మాయాజాలంలో పడి అమాయకులు బలి - సులభంగా రుణం తీసుకోవచ్చని నమ్మించి మోసం - బెదిరింపు కాల్స్ వస్తే భయపడొద్దంటున్న పోలీసులు

Fraud Loan App Case In Telangana
Fraud Loan App Case In Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 20, 2026 at 3:42 PM IST

Updated : February 20, 2026 at 3:47 PM IST

Fraud Loan App Case In Telangana : రుణ యాప్‌ నిర్వాహకుల మాయాజాలంలో పడి అమాయక ప్రజలు నిట్టనిలువునా మోసపోతున్నారు. యాప్‌ల ద్వారా సులభంగా రుణం తీసుకోవచ్చని నమ్మిస్తున్న నిర్వాహకులు మెల్లిగా ముగ్గులోకి లాగుతున్నారు. ఖాతాలో డబ్బులు వేసి ఆ తర్వాత అసలు రంగు బయటపెడుతున్నారు. ఫొటోలు మార్ఫింగ్‌ చేసి బ్లాక్‌ మెయిల్‌కు దిగుతున్నారు. ఈ మోసాల పట్ల ఎవరికీ చెప్పుకోలేక పోతున్న రుణగ్రహీతలు లోలోన కుమిలిపోయి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు.

తక్షణం డబ్బు అందుతుందని : ఆర్ధిక అవసరాలు తక్షణ రుణ ఆశ వెరసి చాలామంది రుణయాప్‌ల ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్నారు. ఎటువంటి పత్రాలు అవసరం లేకుండానే సులభంగా రుణం పొందవచ్చు. ఫోన్‌ చేసిన క్షణాల్లోనే డబ్బు మీ ఖాతాలో జమ అవుతుందంటూ యాప్‌ నిర్వాహకులు నమ్మిస్తున్నారు. వారి మాటలు నమ్మి రుణాల కోసం ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఇక అంతే సంగతులు. ఉన్నదంతా సమర్పించుకోవాల్సిందే.

లింక్​ క్లిక్​ చేస్తే అంతే సంగతులు : రుణం ఖాతాలో జమ చేసే ముందు సదరు వ్యక్తులు ఫోన్‌కు కొన్ని లింకులు పంపుతారు. ఆ లింక్‌ క్లిక్‌ చేస్తే ఫోన్‌లో ఉన్న డాటాతో సహా ఫోటోలు సమస్తం కేటుగాళ్ల చేతిలోకి వెళ్లిపోతుంది. తీసుకున్న రుణం మొత్తం చెల్లించినా ఇంకా ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ కోరినంత నగదు ఇవ్వాలంటారు. లేదంటే ఫోటోలను మార్ఫింగ్‌ చేసి అసభ్య చిత్రాలను ఆన్‌లైన్‌లో పోస్టు చేస్తామని బెదిరింపులకు గురి చేస్తారు.

నకిలీ లోన్​ ఆప్​లతో మోసాలు : నకిలీ లోన్‌యాప్‌ల వేధింపులు తాళలేక ఇటీవల హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి 36 లక్షలకు పైగా పోగొట్టుకున్నాడు. సనత్ నగర్‌కు చెందిన 46 ఏళ్ల బాధితుడు రెండు లోన్ యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నాడు. ప్రారంభంలో చిన్న మొత్తంలో రుణం తీసుకున్న బాధితుడు వాటిని సకాలంలోనే తిరిగి చెల్లించాడు. అయితే, బాధితుడి అనుమతి లేకుండానే నిర్వాహకులు భారీ మొత్తంలో నగదును అతని ఖాతాలో జమ చేస్తూ వచ్చారు. కేవలం 7 రోజుల గడువు అని చెప్పి నిర్వాహకులు వేధింపులు మొదలుపెట్టారు.

వీటికి అనుమతి ఇవ్వకండి : యాప్​ను ఇన్‌స్టాల్ చేసే సమయంలో ఫోన్‌లోని కాంటాక్ట్స్, గ్యాలరీ అనుమతులు తీసుకున్న నిర్వాహకులు బాధితుడి ఫోటోలను సేకరించారు. ఆ ఫోటోలను అశ్లీల చిత్రాలుగా మార్చి బాధితుడి బంధువులు, స్నేహితులకు పంపిస్తామంటూ బెదిరింపులకు దిగారు. ఈ మానసిక వేధింపులకు భయపడిన బాధితుడు సెప్టెంబర్ 2025 నుంచి ఫిబ్రవరి 2026 మధ్య కాలంలో వారు సుమారు 64లక్షల 16వేల 242 చెల్లించాడు. నిందితులు బాధితుడికి పంపిన 29 లక్షలను మినహాయిస్తే నికరంగా 36 లక్షలకు పైగా నష్టపోయాడు.

"ప్రస్తుతం ఉన్న లోన్​ ఆప్స్​ అన్ని రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా అనుమతి లేకుండా ఉన్నవే. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలాంటి నాన్​ అథంటికేటెడ్​ ఆప్స్​ కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. ఇటువంటి ఆప్స్​లో లోన్లు తీసుకుంటే ప్రజలు ప్రమాదంలో పడినట్లే. అందుకే ఇలాంటి ఆప్​ల మోసాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక వెేల ఇలాంటి మోసానికి గురైనా వెంటనే 1930కు కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి." - రెడ్డన్న, విశ్రాంత అదనపు ఎస్పీ

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : లోన్‌ యాప్స్‌ పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబర్‌ క్రైం పోలీసులు, నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లోన్ యాప్‌లకు కాంటాక్ట్స్, గ్యాలరీ, కెమెరా, మెసేజ్‌ల యాక్సెస్ ఇవ్వవద్దని సూచిస్తున్నారు. వేధిస్తూ బెదిరింపు కాల్స్ వస్తే భయపడి డబ్బులు పంపవద్దని వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించాలని తెలిపారు. లేదంటే https://cybercrime.gov.in/ వెబ్​సైట్​లో ఫిర్యాదు చేయాలని అన్నారు. ధృవీకరించిన యాప్‌లనే వాడాలని ఆర్‌బీఐ గుర్తింపు పొందిన బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల యాప్‌ల ద్వారానే రుణాలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆర్‌బీఐ వెబ్‌సైట్‌లో రిజిస్టర్డ్ లెండర్స్ జాబితాను తనిఖీ చేయాలంటున్నారు. సైబర్ భద్రతపై ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్స్ కోసం సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ హైదరాబాద్ వారి సోషల్ మీడియా ఖాతాలను అనుసరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

