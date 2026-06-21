రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఊరూవాడా ఉత్సాహంగా యోగా కార్యక్రమాలు - ఆసనాలు వేసిన నేతలు, యువత
రాష్ట్రంలో ఆయా ప్రాంతాల్లో యోగా వేడుకల్లో పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు - జీవన ప్రక్రియలో యోగా అంతర్భాగమన్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ - హైదరాబాద్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న ప్రజలు - యోగాపై అవగాహన కల్పించిన పోలీసులు
Published : June 21, 2026 at 8:50 PM IST
Allover Telangana Yoga Celebrations : ప్రపంచ యోగా దినోత్సవాన్ని ఊరూవాడా ఉత్సాహ వాతావరణంలో నిర్వహించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలు పార్టీల నాయకులతో పాటు స్థానికులు, యువత పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ యోగా సాధన చేయడం ద్వారా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని తెలిపారు. యోగా జీవన ప్రక్రియలో అంతర్భాగమని బీసీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ ఎల్లమ్మ చెరువు వద్ద యువకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఔత్సాహికులతో కలిసి పొన్నం ఆసనాలు వేశారు.
క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవన విధానం : యోగా అనేది కేవలం వ్యాయామం మాత్రమే కాదు, శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతత, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవన విధానమని మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సీతక్క అన్నారు. ములుగు జిల్లా పరిషత్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో ఆయుష్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీతక్క పాల్గొని ఆసనాలు వేశారు. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో జిల్లా పోలీసు అధికారులు కూడా యోగాభ్యాసం చేశారు.
రోజూ గంట పాటు యోగా చేయాలి : దినచర్యలో యోగాను భాగం చేసుకోవాలని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. కరీంనగర్లో నిర్వహించిన యోగా వేడుకల్లో బండి సంజయ్ పాల్గొన్నారు. రోజూ గంటపాటు యోగా చేస్తే అందరికీ మేలు జరుగుతుందన్నారు. యోగా సాధన చేయడం ద్వారా శారీరక, మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్కు వద్ద బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.
భాగ్యనగరంలో వైభవంగా : హైదరాబాద్ అత్తాపూర్లోని ఇండియాస్ ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ మెడలిస్ట్ అరుణ బుద్ధారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పలువురు యోగా సాధకులు, యువత పాల్గొన్నారు. బేగంపేటలోని కంట్రీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన వేడుకల్లో టాలీవుడ్ వర్థమాన తారలు వేద్విక సోని, డాలీషా పాల్గొన్నారు. ప్రముఖ యాంకర్, మోటివేషనల్ స్పీకర్ అనుకృతి శర్మ ఆధ్వర్యంలో యోగా ఆసనాలు, ప్రాణాయామాలు, సూర్య నమస్కారాలపై శిక్షణ ఇచ్చారు. కూకట్పల్లి, కేపీహెచ్బీ, ప్రగతి నగర్లో యోగా కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక ప్రజలు, యువత పాల్గొని వివిధ యోగా ఆసనాలు, ప్రాణాయామాలు చేశారు. యోగా ద్వారా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందన్నారు.
దివ్యాంగ విద్యార్థులతో : రామ్నగర్లో బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ సభ్యుడు పూసరాజు నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పార్టీ శ్రేణులు, యువకులు యోగాసనాలు చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం అనునిత్యం యోగాసనాలు చేయాలని పేర్కొన్నారు. సికింద్రాబాద్ బోయిన్పల్లి మనోవికాస్నగర్లోని నిపిడ్ కేంద్రంలో దివ్యాంగ విద్యార్థులతో ధ్యానం, యోగాసనాలు చేయించారు. బోయిన్పల్లిలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ఆధ్వర్యంలో 'యోగా-టీటీడీ ఆరోగ్యానంద' పేరిట కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. వనస్థలిపురం మహావీర హరిణ వనస్థలి జాతీయ ఉద్యానవనంలో యోగా సాధకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
ఆయుష్ విభాగ ఆధ్వర్యంలో : మహబూబ్నగర్ పిల్లలమర్రి వద్ద జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎంపీ డీకే అరుణ, ప్రభుత్వ విప్ యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఆదిలాబాద్లో పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో పోలీసు సిబ్బంది యోగా విన్యాసాల్లో పాల్గొన్నారు. పట్టణంలోని రెవెన్యూ గార్డెన్లో ఆయుష్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో యోగా దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు. మరో వైపు పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో జిల్లా ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన ఆధ్వర్యంలో 150 మంది పోలీస్ సిబ్బంది యోగ విన్యాసాల్లో పాల్గొన్నారు. నిజామాబాద్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో ఆయుష్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో యోగా అభ్యాసకులు, చిన్నారులు, క్రీడాకారులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని యోగాసనాలు వేశారు.
సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో యోగా సాధన కార్యక్రమం - గవర్నర్ సహా హాజరైన ప్రముఖలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యోగా దినోత్సవ వేడుకలు - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు, యువత