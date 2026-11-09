'గాయాలు' మిగిల్చిన దీపావళి - సరోజినీ దేవీ కంటి ఆసుపత్రికి బాధితుల క్యూ
Rush at Sarojini Devi Eye Hospital: బాణాసంచా కాల్చుతూ ప్రమాదానికి గురైన పలువురు బాధితులు సరోజినీ దేవి కంటి ఆసుపత్రికి క్యూ కట్టారు. వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు వెల్లడించారు.
Published : November 9, 2026 at 9:06 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 9:17 AM IST
దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకొని ఆదివారం రాత్రి బాణాసంచా కాల్చే క్రమంలో పలువురి కంటికి గాయాలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ మెహిదీపట్నం సరోజినీ దేవి కంటి ఆసుపత్రికి బాధితులు క్యూ కట్టారు. ఇప్పటి వరకు సుమారు 48 మంది బాధితులు ఆస్పత్రిలో చేరారు. శివారు ప్రాంతాల నుంచి కూడా బాధితులు సరోజినీ దేవి ఆసుపత్రికి వస్తున్నారు.
ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం
ఇప్పటివరకు సరోజినీ దేవి కంటి ఆసుపత్రికి 48 మంది బాధితులు వచ్చారని ఆసుపత్రి ఆర్ఎంవో తెలిపారు. ఆస్పత్రిలో చేరిన వారిలో ఇద్దరికి సీరియస్గా ఉందని పేర్కొన్నారు. వారికి కంటి చూపు ఉంటుందో లేదో చెప్పలేమన్నారు. బాధితుల్లో 17 మంది చిన్నారులు ఉన్నారని వెల్లడించారు. గత ఏడాదితో పోల్చితే ఈసారి బాధితులు ఎక్కువగానే ఉన్నారని తెలిపారు. బాధితుల కోసం 20 బెడ్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆర్ఎంవో స్పష్టం చేశారు.
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